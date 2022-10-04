Обзор грузинской прессы

Напряженная ситуация в оппозиционном «Национальном движении» указывает на то, что партия находится на грани распада, уверены в «Грузинской мечте». Поводом для подобных заявлений стали разногласия между двумя лидерами партии – экс-депутатом Никой Мелия и бывшим министром обороны Давидом Кезерашвили. Впрочем, ряд политологов считает, что события, разворачивающиеся внутри этого политического объединения, могут значительно усилить партию. Что касается конфликта, он назревал давно, заявил политолог Заал Анджапаридзе в интервью газете «Резонанси»:

«При возникновении проблем в политической или общественной организации ее члены принимают соответствующие меры, договариваются и устраняют кризисные факторы, после чего организация или политическая партия становится сильнее. «Что нас не убивает, то делает нас сильнее». Впрочем, не исключен и другой результат – ситуация может обостриться настолько, что они перестанут существовать. Через несколько месяцев станет видно, есть ли у «Национального движения» ресурсы для выхода из кризиса».

Партия не распадется как минимум до тех пор, пока Саакашвили не заявит четко о своей позиции, считает политолог Вахтанг Дзабирадзе.

«В основном «Национальное движение» существует за счет сторонников Саакашвили. Несмотря на острую полемику, в партии все еще ждут его последнего слова. Его сторонники до сих пор не до конца верят, что он ушел из партии, поэтому, пока он будет сохранять нейтральную позицию и не скажет, на чьей он стороне, распада «Нацдвижения» не произойдет», – заявил Дзабирадзе в интервью «Резонанси».

«Наказание школьников методами прошлых веков» – телекомпания «Рустави 2» опубликовала на официальном сайте статью, посвященную случаю, произошедшему в школе села Кирихло Марнеульского муниципалитета. Местный учитель грузинского языка Рахман Мусаев за проступки поставил 12 детей на колени и так продолжил урок, при этом педагог сфотографировал их и переслал снимок их близким. На фотографию, за сутки обошедшую соцсети, резко отреагировало общество, из-за чего Мусаев, являвшийся к тому же членом местного городского собрания, потерял сразу две должности за день. «Он внес заявление с требованием приостановить его полномочия члена городского собрания», – заявил председатель сакребуло Марнеульского муниципалитета Амиран Гиоргадзе. В тот же день Мусаев написал заявление об увольнении из школы, сообщил журналистам телекомпании руководитель ресурс-центра Марнеули Ханал Гахраманов:

«Учитель сам решил уйти из школы. Даже если бы он сам не написал заявление, в школе действует дисциплинарный комитет, который вынес бы соответствующее решение».

В ресурс-центре утверждают, что не знали о том, что в школе используются подобные методы наказания учеников. Между тем часть родителей наказанных учеников накануне выступили в поддержку педагога: «он просто хотел, чтобы дети учились хорошо», – заявили некоторые из них. Однако в МВД увидели в произошедшем признаки нарушения УК Грузии, в ведомстве сообщили о начале расследования по статье 150 – «Понуждение», предусматривающей лишение свободы на срок до восемнадцати месяцев.

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«Мы почти подошли к тому, что лечим COVID как распространенную респираторную инфекцию с минимальным влиянием на качество жизни людей и экономику страны», – заявляет главврач Тбилисской инфекционной больницы Тенгиз Церцвадзе. За последнюю неделю было зафиксировано пять смертей от осложнений, вызванных заболеванием. И их число можно снизить, для этого просто необходимо своевременно обращаться в медицинские учреждения, говорит врач:

«Я хочу, чтобы население знало, что почти все единичные случаи смерти от COVID-19, зафиксированные в Грузии в последние месяцы, связаны с тем, что пациенты поздно прошли тестирование и поздно обратились к врачу, а потому поздно начали лечение. Никто из пациентов, которые проходили тестирование на COVID сразу после появления первых симптомов и обращались к врачу в первые дни, следовали их рекомендациям, не доходил до летального исхода… Некоторые люди не воспринимают COVID серьезно. Если видят, что их родственник, сосед или знакомый легко перенес болезнь, думают, что и в их случае будет то же самое. Однако мы должны помнить, что COVID – очень непредсказуемое заболевание, оно может быть легким, среднетяжелым или очень тяжелым, а может начинаться легко и быстро ухудшаться, и предсказать это заранее нелегко».

Потому покончить с пандемией можно, соблюдая простые правила – вакцинироваться и следовать предписаниям врачей. При соблюдении этих простых условий гарантированно можно избежать ухудшения состояния больного и, тем более, летального исхода, цитирует Церцвадзе сайт Общественного вещателя.

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