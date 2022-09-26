«Национальное движение» сегодня прокомментировало случившийся вчера в его офисе инцидент. Несколько гражданских активистов вступили в перепалку с председателем партии Никой Мелия. В ЕНД считают инцидент исчерпанным, в свою очередь, представители «Грузинской мечты» предрекают главной оппозиционной силе распад.

Сегодня в полдень «Единое национальное движение» распространило заявление по поводу произошедшего в офисе партии столкновения. В сообщении говорится, что активист Георгий Мумладзе и еще несколько людей ворвались в офис председателя Ники Мелия и «пытались устроить провокацию с оскорбительной уличной терминологией».

В ЕНД утверждают, что они не собирались выносить на суд общественности детали происшествия, однако «несколько человек решили распространить ложную информацию для достижения своих личных целей», и поэтому в партии решили зафиксировать свою позицию.

Как говорится в заявлении «Нацдвижения», предпосылки к инциденту возникли во время передачи телеканала «Пирвели», в которой говорилось о внедренных СГБ провокаторах, где голос одного из них был идентичен голосу активиста, участвующего в протестной деятельности.

«Чтобы прояснить этот вопрос, эти люди пришли в центральный офис партии, чтобы встретиться с генеральным секретарем. После разговора все вопросы были сняты. Позже Георгий Мумладзе ворвался в офис партии вместе с сопровождающими лицами. Он пытался устроить провокацию с использованием оскорбительной уличной терминологии. Естественно, члены партии предотвратили их попытки, и эти люди были выдворены из здания», – утверждается в заявлении.

По словам же Георгия Мумладзе, политического активиста «За Грузию», поддерживающего «Национальное движение», телохранители Ники Мелия избили его и его товарищей. По словам активиста, его появление в офисе было продиктовано желанием снять с себя обвинение в сотрудничестве с госбезопасностью:

«Я пришел в офис партии вместе с товарищами, чтобы опровергнуть выдвинутые обвинения. Он мне сказал – ты провокатор, и не буду скрывать, я выругался. После этого произошло физическое противостояние, собственно, часть его телохранителей, водитель и другие лица участвовали в этом физическом противостоянии. Что касается Ники Мелия, то в какой-то момент он был зачинщиком этой драки. Мы хотим вести борьбу с российским олигархом Бидзиной Иванишвили? Тогда давайте все вместе скажем: в отставку Нику Мелия», – сказал Георгий Мумладзе в телеэфире телекомпании «Мтавари».

Оценки по следам физического противостояния между председателем «Национального движения» и членами движения «За Грузию» были сегодня высказаны в правящей команде. В «Грузинской мечте» говорят, что главная оппозиционная сила находится в процессе распада и у нее нет политического будущего. Также члены большинства говорят, что происходящее является отголоском открытого конфликта между Никой Мелия и бывшим министром обороны, владельцем телеканала «Формула» Давидом Кезерашвили.

«Чем дальше Кезерашвили будет от политического спектра, тем лучше будет для него лично и для грузинской политической жизни», – заявил на днях Мелия.

И это не единственное высказывание такого толка. В сентябре 2017 года Мелия сказал следующее о бывшем однопартийце:

«У меня нет морального права справедливо критиковать прихвостней Иванишвили, когда я знаю, что в партии, политсовет которой я возглавляю, много лет назад был человек, который совершенно необъяснимым образом заработал миллионы – разбоем, воровством и грабежом».

По его словам, когда Давид Кезерашвили работал в финансовой полиции, он грабил так же, как «Мечта» сегодня грабит Грузию. «Мы обновленная партия, и нам такие люди не нужны», – заявил тогда Мелия.

Заместитель председателя парламентской фракции «Грузинская мечта» Георгий Цагареишвили заявил сегодня, что недавно Кезерашвили стал основным финансистом партии, и ему нужны люди, которые беспрекословно будут выполнять его волю.

«Саакашвили выставил свою партию на торги, а господин Кезерашвили купил, другого покупателя не нашел. Именно там новый владелец партии пытается ввести новые правила игры, и в них, похоже, не прописан господин Мелия. В правилах говорится, что любой, кто будет рабом Кезерашвили, будет председателем. Таким образом мы можем думать о Хабеишвили или любом подобном другом персонаже», – сказал Георгий Цагареишвили.

В «Национальном движении» утверждают, что их партия пока ни от кого не получала финансирования, и не подтверждают, что в партии может быть «клан» Кезерашвили. Однако тот же Леван Хабеишвили все же дистанцировался от заявлений Мелия в адрес Кезерашвили:

«Я сожалею о заявлении Ники Мелия, хотя у людей, очевидно, в том числе и в политической партии, разные позиции. Я знаю единственного олигарха в Грузии – Иванишвили. Переводить стрелки на другого человека очень плохо. Кезерашвили является учредителем оппозиционного телеканала, который сегодня подвергается преследованиям. Я даже не знал этого человека, когда он был у власти. Однако то, что мы не согласны друг с другом, не означает, что мы должны сместить с поста Мелия. Во всяком случае, он является избранным председателем партии».

До конца дня большинство членов политсовета «Нацдвижения» заявили, что инцидент с Мумладзе останется одиночным явлением.

Представленные председателем партии Никой Мелия конкретный план и стратегия борьбы с олигархом Иванишвили остаются в силе. С этой целью партия активизировала организационные реформы и предприняла конкретные политические шаги, заявил член политсовета Акакий Минашвили.

«Председатель партии избирается с высокой легитимностью, мы приветствуем все критические рекомендации и замечания в адрес председателя и политсовета, но неприемлемы агрессивная риторика и провокационные действия», – заявил политик.

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