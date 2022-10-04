«Эхо Кавказа» поинтересовалось у жителей Абхазии, ждут ли они признания независимости от Александра Лукашенко?

– Президент Беларуси Александр Лукашенко на днях посетил Абхазию. Вы ждете признания Абхазии от Лукашенко?

Денис Соломко: От Лукашенко признания Абхазии не жду, жду признания от Беларуси. С чем это связано? Мы неоднократно слышали от президента Беларуси о том, что он придерживается позиции целостности Грузии, Абхазию не признают, мы всю эту риторику уже слушали. И тут он приезжает, Грузия заявляет протест. Это может говорить о каких-то предпосылках признания Беларусью государственности Абхазии. И это говорит о том, что пришло время определяться в своей позиции, потому что на фоне тектонических сдвигов, которые происходят в геополитике, на мой взгляд, многие сейчас выбирают сторону. И Лукашенко со своей политикой, такой нейтральной, и на Запад подглядывает, и в сторону России, уже отсидеться не получится. То есть не за хорошие глаза, если нас признают, то точно не за хорошие глаза. А в первую очередь из-за того, что у Российской Федерации такая политика, она поддерживает государственность Республики Абхазия. И Лукашенко во главе Беларуси тоже должен, наверное, сделать определенные шаги в этом направлении. Поэтому, да, жду.

Артур Чолакян: На самом деле, странный приезд, и то, что последовало после этого, – это или очень спонтанно происходило, или какой-то тайный смысл имело. Признание, возможно, будет при определенных обстоятельствах. Еще смущает тот факт, что это происходило на пицундской госдаче. Непонятно, почему на пицундской госдаче? Мне кажется, что у нас есть более подготовленные места для встреч именно в то самое время, когда в Абхазии происходят споры по поводу этой пицундской госдачи. Возможно, это определенный намек, хотя, на мой взгляд, для президента Беларуси это достаточно мелко было бы, если бы он это лоббировал, скажем, этот процесс передачи этой госдачи России.

– Вы сами ждете признания Абхазии от Лукашенко?

Артур Чолакян: В принципе, я его жду, но в данной политической ситуации это, на мой взгляд, мало что нам даст – при том, что сейчас происходит в мире, на Украине и т.д. Для Абхазии это будет хуже, на мой взгляд. Беларусь вместе с Россией сейчас воспринимаются негативно. И каких-то именно экономических и политических дивидендов нам от этого ожидать не стоит именно сейчас.

Девушка: Я считаю, что в ближайшее время нет, пока ситуация на Украине не уладится, я не считаю, что будет признание. Какое-то экономическое сотрудничество, во всех сферах возможно сотрудничество с Беларусью. Со временем, да, я уверена, что рано или поздно Беларусь нас признает. Но почему-то у меня нет уверенности, что это будет в ближайшее время.

Ардашес Овсепян: Не «ждете», скорее всего, будет правильно – «а хотели бы вы?», потому что ждать, наверное, некоторые предпосылки надо иметь и обладать кое-какой информацией. Конечно, я бы хотел, чтобы Беларусь нас признала, потому что с большим уважением отношусь к белорусскому народу, к стране. И вообще, очень хотелось бы, чтобы и другие страны постсоветского пространства признали Абхазию.

Юрий Зарандия: Ждать признания – это очень неблагодарное дело. Для того чтобы признали, надо работать по многим направлениям, причем активно. Лукашенко очень грамотный политик с большим опытом, который не будет так быстро выбрасывать свой козырь в виде признания Абхазии. И нам ждать – это неблагодарное дело, нам надо предпринимать усилия, чтобы признание пошло по многим фронтам.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

Подписывайтесь на нас в соцсетях