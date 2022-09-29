Вчерашний «молниеносный», по выражению одного из СМИ, визит Александра Лукашенко в Абхазию, на госдачу «Пицунда», не мог не вызвать массы откликов в абхазском интернет-сообществе и аналитических публикаций как в местных, так и зарубежных средствах массовой информации.

Как известно, 68-летний Лукашенко бессменно и авторитарно правит Белоруссией 28 лет, то есть почти половину своей жизни. В первый раз стал президентом, когда ему не было еще и сорока лет, но очень скоро к нему на постсоветском пространстве приклеилось прозвище Батька. Четвертьвековую историю его взаимоотношений с Абхазией можно назвать настоящей сагой, в течение которой были самые разные, порой диаметрально противоположные по тональности периоды.

Многие в частично признанной республике, о чем напомнил вчера в ходе пицундской встречи абхазский президент Аслан Бжания, с благодарностью вспоминают, как в январе 1996 года на совете глав государств – членов СНГ именно Лукашенко высказался против экономической блокады с подачи Тбилиси послевоенной Абхазии. (Блокаду, кроме него, не поддержало тогда и руководство Туркмении.) Памятуя об этом, а главное – с учетом нахождения Белоруссии в составе Союзного государства с Россией, в абхазском обществе после исторического признания Москвой 26 августа 2008 года независимости Абхазии подавляющее большинство прогнозировало, что именно Республика Беларусь должна, по всей видимости, первой последовать примеру РФ. Но дело тогда ограничилось лишь «ознакомительной» поездкой в Сухум представителей белорусского парламента. Мнение в абхазском обществе о Лукашенко в последующие годы качнулось резко в отрицательную сторону, доходило и до карикатур на него в местных газетах за его «торгашескую позицию» в вопросе признания РА и РЮО. Впрочем, и в российских СМИ он не раз и по разным поводам подвергался острой критике.

Критичный момент для режима Лукашенко настал в 2020 году, когда после занятой им позиции едва ли не ковиддиссидента и целого ряда вызывавших возмущение в белорусском обществе высказываний Батьки его обвинили в фальсификации результатов президентских выборов, и в августе огромные массы мирно протестующих вышли на улицы Минска и других городов. В Абхазии, как и в России, мнения о тех событиях разделились. Некоторые даже писали в соцсетях, что не хотели бы признания независимости республики, если оно последует от «последнего диктатора Европы», так жестко подавлявшего в своей стране инакомыслие.

Но, как говорится, все течет, все изменяется. А за минувшие два года много воды утекло… И вот в одной из групп абхазских интернет-комментаторов численностью более сотни подавляющее большинство высказываний вчера и сегодня было восторженным и благодарным:

«Я думаю, что ко дню Победы 30 сентября Лукашенко признает нас и для нас это будет большим подарком».

Но в другой группе преобладали скептические высказывания:

«В памяти свежо его яростное отстаивание всего несколько лет назад во время визита в Тбилиси идеи территориальной целостности Грузии».

Что касается аналитики, то вот несколько фрагментов из публикации в одном из телеграм-каналов:

«Единственной сенсацией стало то, что Лукашенко известно о планах главы МИД Абхазии Инала Ардзинба жениться. Эта новость поразила даже самых информированных сухумских инсайдеров, которые ничего об этом не знали. А если без шуток, то за закрытыми дверями переговорной комнаты «Пицунды» разыгрывалась сложнейшая шахматная партия. И можно выделить как минимум три уровня этих переговоров. Первый уровень - это вопрос признания Абхазии со стороны Минска. Знатоки вопроса говорят, что торг по этому вопросу между Москвой и Сухумом, с одной стороны, и Минском, с другой, идет с 28 августа 2008 года.

Второй уровень – это возможность вступления Абхазии в Союзное государство. Разговор об этом недавно стали вести глава Абхазии Аслан Бжания и министр ИД Инал Ардзинба. Однако еще в 2020 году разговор об этом вели тогдашний депутат парламента Валерий Агрба и бывший вице-президент Валерий Аршба… Неожиданно тут появляется общий интерес Минска и Сухума. Белорусские элиты давно боятся, что Союзное государство может стать формой «губернизации» Белоруссии вместе или по частям… И сохранение Союзного государства именно как формы надгосударственного объединения может стать общим интересом Минска и Сухума. И Минск получает союзника. Третий уровень - экономический. В конце июня 2022 года в Сухуме побывал ближайший соратник Лукашенко Виктор Шейман, который встретился с Асланом Бжания и Иналом Ардзинба. По слухам, за закрытыми дверями обсуждались белорусские инвестиции в абхазскую экономику. В том числе – строительство неких туристических объектов и вложение в транспортно-логистическую сферу. Таким образом, сегодняшний визит Лукашенко – это уравнение со многими неизвестными. И решение этого уравнения будет зависеть от складывающейся обстановки».

А вот автор статьи в абхазской «Чегемской правде» полагает, что вхождение в состав Союзного государства Абхазии может быть, наоборот, не с руки Батьке. И объясняет это так:

«Однако и в новой конфигурации не все так просто. Признание Абхазии для Минска становится чем-то большим, чем установление дипломатических отношений с Сухумом и автоматическим разрывом таких отношений с Тбилиси. Если такой акт случится, то он наверняка поставит под серьезную ревизию сложившийся за последнюю четверть века формат Союзного государства Российской Федерации и Республики Беларусь. Возникновение третьего игрока в этом Союзе, а об этом в последнее время часто говорят как российские, так и абхазские политики, даже в лице маленькой Абхазии, способно стать угрозой существующего баланса между Москвой и Минском. Александр Лукашенко за появлением третьего и более участника в Союзном государстве, видимо, не без оснований считает, что центр принятия решений сфокусируется исключительно в Кремле. И идти на такой шаг он не готов. Но вот налаживать открыто экономические связи с Абхазией – на это Батька готов. Раньше такая «овчинка выделки не стоила», но сейчас, когда кругом одни санкции, в этом действии можно извлечь небольшую, но выгоду».

В той же статье есть такие рассуждения: «Период «многовекторности» для Минска закончился в 2020 году с избранием Лукашенко на очередной президентский срок. Запад, посчитав победу Батьки нелегитимной, ввел его в свой «черный список». А потом наступило 24 февраля 2022 года. Минск безоговорочно поддержал действия России по отношению к Украине. И это уже было констатацией того факта, что Александр Лукашенко каких-либо иллюзий даже в далекой перспективе наладить свои отношения с Западом не испытывает. Теперь, когда сложилась «новая реальность», причин тянуть с признанием независимости Абхазии и Южной Осетии для Минска вроде не осталось».

А как отреагировала на пицундскую поездку Лукашенко белорусская оппозиция? На глаза в фейсбучной ленте попался такой текст (перевод с белорусского):

«Лукашенко в Абхазии... А что там делает глава государства, если такая поездка не планировалась и не анонсировалась?! Перевожу – ухудшение отношений с Грузией, очередной удар по «Белавиа», разрыв экономических отношений... Какие могут быть мотивы поездки на непризнанные территории?! Еще минус 2 миллиарда выручки?! Другими словами, человек делает и то, и другое».

Официальный Тбилиси в случае признания Минском Абхазии «автоматом» разорвет с ним дипломатические отношения, как было это и с Россией. Но уже вчера власти Грузии вызвали «на ковер» белорусского посла, обвинили Лукашенко в нарушении грузинского закона «Об оккупированных территориях», двусторонних отношений и принципов международного права. А на митинге одной из оппозиционных партий сожгли его портрет вместе с портретом Владимира Путина.

Сегодня пресс-служба Министерства иностранных дел Абхазии распространила заявление в ответ на все это главы внешнеполитического ведомства Инала Ардзинба: «Республика Абхазия является независимым государством, субъектом международного права и геополитической реальностью. Мы рассматриваем Беларусь как важное направление нашей внешней политики. Это наши друзья. Реакция третьих стран на этот визит, например, Грузии, нас не волнует».

Учитывая многолетний предыдущий опыт отношений с весьма непредсказуемым белорусским лидером, многие в Абхазии все же продолжают гадать, как в известной детской считалке с лепестками ромашки: «Любит – не любит, к сердцу прижмет – к черту пошлет…». «Эхо Кавказа» связалось сегодня с абхазским политиком, бывшим министром иностранных дел и спикером парламента, а ныне членом Общественной палаты Абхазии Сократом Джинджолия, и мы поинтересовались у него: верит ли он, что в сегодняшних геополитических условиях Лукашенко пойдет все же на признание РА. Вот что он сказал:

«Да, я верю, что он признает. Он говорил по этому вопросу не раз. Разные мнения высказывал. Но в последнее время говорил о том, что решится на этот шаг, если ему скажет президент России. И вот вчера он сказал, что они целые сутки сидели, разговаривали. Визит, безусловно, важный. И я думаю, что за ним последует признание.

– Ну, а если говорить о вхождении Абхазии в состав Союзного государства… Вы приветствовали бы такой шаг?

– Да, это следующий шаг, и очень важный для Абхазии. Вы видите, в каком мире мы живем. В одиночку мы не выживем. Мы должны быть в союзе с крепкими союзниками».

Я неслучайно задал Сократу Рачевичу последний вопрос, ибо в Абхазии существует и альтернативная точка зрения. Так, вчера на встрече в Центре «Мир без насилия» им. Зураба Ачба представители политических партий и общественных движений обсудили общественно-политическую ситуацию в Абхазии и вокруг нее, и один из ораторов, член высшего совета ветеранской общественной организации «Аруаа» Ахра Бжания заявил, что потенциальное вхождение Абхазии в Союзное государство России и Белоруссии не отвечает ее интересам: «Статус нельзя разменивать. Это очень опасный популизм». Но, как известно, не все представители политической оппозиции так считают.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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