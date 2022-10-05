Всемирный банк повысил прогноз роста экономики Грузии до 8,8%

Всемирный банк повысил прогноз роста экономики Грузии с 5,5% до 8,8% в 2022 году. Это – самый высокий показатель в регионе Европы и Центральной Азии.

Ожидается, что в 2023 году экономический рост в Грузии замедлится до 4,2%.

По информации Национальной службы статистики, в январе-августе 2022 года экономический рост Грузии составил 10.3%.

«Пока Европа думает, как согреть своих граждан, в Грузии экономический рост измеряется двузначными числами», – заявил 30 сентября премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на заседании правительства.