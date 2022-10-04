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Гарибашвили: Грузия - маленькая страна, ей нужны сильные партнеры
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили ответил на вопросы, связанные с депутатами, которые покинули «Грузинскую мечту», основав движение «Сила народа». Глава кабмина объяснил, что позиция правящей партии отличается от той, что озвучивают экс-соратники, а Грузии нужны более сильные партнеры и союзники.
«Конечно, каждый человек имеет полное право принимать любое решение, которое он считает [правильным], именно так мы понимаем демократию. Мы - демократическое общество, мы должны максимально способствовать плюрализму, развитию различных идей, идеологий, и в конечном итоге люди должны решать, какая идеология для них более приемлема.
Лично для меня - я уже говорил и повторю - у нас был разговор внутри команды по этим вопросам, мы им сказали, что не согласны с их позицией, мы дали понять это. Мы сказали им, что неприемлемо так выражать свою позицию, а я обозначил, что мы маленькая страна, у нас много вызовов, некоторые территории оккупированы, нам нужны сильные партнеры и союзники. Нам нужны очень хорошие, крепкие отношения со всеми, особенно с нашими главными партнерами - США, представителями Евросоюза», - сказал Гарибашвили.
При этом он добавил, что члены нового движения вышли из состава правящей партии, что само по себе говорит о расхождении во взглядах, пишет SOVA.
- Напомним, сегодня стало известно, что еще пять депутатов «Грузинской мечты» покидают партию, чтобы присоединиться к Созару Субари, Дмитрию Хундадзе, Михаилу Кавелашвили и Гураму Мачарашвили в рамках движения «Сила народа».
- 28 июня Хундадзе, Субари и Кавелашвили заявили о своем решении покинуть партию власти, чтобы «говорить больше». По их словам, у общественности накопились вопросы, на которые правящая партия по понятным причинам не может дать ответ.
- На деле бывшие члены «Мечты» полностью повторяют нарратив правящей партии и проводят в Грузии антизападную кампанию. Посол США в Грузии Келли Дегнан неоднократно становилась объектом их нападок. Формально бывшие члены «Мечты» утверждают, что США финансируют кампании, направленные против государства и Церкви.
Другие новости дня
Карта Минобороны показала отступление РФ на 30 км под Херсоном
Карта боевых действий, показанная российским министерством обороны на брифинге 4 октября, свидетельствует об отступлении российской армии почти на 30 километров в Херсонской области и полное освобождение Украиной Харьковской области. На это обратило внимание издание «Агентство».
3 октября на продемонстрированных в ходе ежедневного брифинга картах министерство указывало контролируемой Россией территорией часть Харьковской области на восточных берегах рек Оскол и Северский Донец. На новой карте Москва контролирует только небольшой участок региона к северо-востоку от Двуречного. Во вторник об освобождении сообщили села Богуславка и Боровская Андреевка в Изюмском регионе, что приближает украинскую армию к Луганской области с еще одного направления.
На карте в Херсонской области линия фронта накануне проходила в районе населенных пунктов Давыдов Брод, Добрянка и Золотая Балка. Во вторник Минобороны показало, что под контролем российской армии находится территория примерно до линии между Давыдовым Бродом и Дудчанами, пишет «Агентство». Таким образом, линия фронта в регионе сместилась к северу примерно на 30 километров.
4 октября в соцсетях появился ряд видео из новых освобожденных поселений в Херсонской области. Украинские военные сообщают об освобождении Давыдового Брода, Староселья, Архангельского, Большой Александровки. Министерство обороны страны это пока официально не комментировало. В понедельник Госдума, а во вторник российский Совет Федерации приняли конституционные законы, согласно которым эти населенные пункты объявлялись территорией России.
Украинское контрнаступление началось в начале сентября и продолжается сейчас сразу на нескольких направлениях. Это впервые вызвало публичную критику министерства обороны от высокопоставленных российских чиновников. Кроме того, нехваткой живой силы на фронте эксперты объясняют объявленную в России мобилизацию.
- 4 октября президент Украины Владимир Зеленский выпустил указ, которым объявил ничтожными указы президента России Владимира Путина о признании независимыми Крыма, Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины. Киев заявляет, что намерен вернуть контроль над всеми этими территориями.
В сентябре в Грузии от коронавируса скончались 20 человек
По данным Национального центра по контролю заболеваний, в Грузии в сентябре текущего года выявили 35 719 новых случаев заражения коронавирусом, 43 189 пациентов выздоровели, 20 – скончались от последствий инфекции.
По данным ведомства, процент положительных результатов, выявленных во время тестирования, за последние 7 дней составляет 9,30%, за последние 14 дней – 10,64%.
С момента распространения коронавируса в стране официально подтверждено 1 764 350 случаев заражения, из них 16 902 умерли, 1 738 337 выздоровели, пишет агентство «Новости-Грузия».
Согласно решению Минздрава Грузии, «в связи с неуклонно снижающимся уровнем заболеваемости» статистические данные по коронавирусу – количество новых случаев, уровень заболеваемости, уровень положительных результатов, количество летальных исходов – будут собираться еженедельно и публиковаться раз в месяц.
СМИ: ВСУ освободили Давыдов Брод в Херсонской области
Ряд СМИ, в том числе агентство УНИАН сообщило, что бойцы бригады морской пехоты подняли украинский флаг над Давыдовым Бродом в Херсонской области.
Бои в районе населенного пункта продолжались несколько месяцев, пишет Би-би-си.
Еще сегодня утром прокремлевские телеграм-каналы не признавали сдачу Давыдова Брода, но говорили о постоянных попытках ВСУ прорвать оборону российской армии. В понедельник российские СМИ утверждали, что одну такую атаку удалось отразить.
Сейчас пророссийские источники пишут, что «со взятием Давыдова Брода ВСУ сможет перебрасывать технику через Ингулец и развивать наступление на Херсон».
Ранее сообщалось об успехе украинской стороны на еще одном участке фронта в Херсонской области.
Российские «военкоры» к вечеру 3 октября сообщили, что российские войска были вынуждены отступить из северной части Дудчан – села, разделенного Дудчанским водохранилищем. Это село – важный рубеж обороны российских войск на направлении вдоль берега Днепра.
Освобождение Дудчан откроет ВСУ дорогу на Бериславский, а затем и на Новую Каховку.
Российские войска после отступления взорвали мост через Дудчанское водохранилище, но, как отмечают российские военкоры, само водохранилище несложно обойти, кроме того, ВСУ могут ударить российским соединениям в фланг, окружив группировку на правом берегу Днепра.
Мать и супруга Кадырова получили «госнаграды» сепаратистской «ЛНР»
Руководитель так называемой «Луганской народной республики» Леонид Пасечник наградил мать главы Чечни Рамзана Кадырова Аймани и его супругу Медни орденом Дружбы народов.
В своем телеграм-канале Кадыров отметил, что решение о присвоении «госнаград» его родственницам связано с их гуманитарной помощью жителям сепаратистской республики. Благодаря решению его матери с начала войны в Украине в «ЛНР» отправлены десятки тысяч тонн продуктов и предметов первой необходимости, заявил глава Чечни. Также, по его словам, Аймани Кадырова «организовала выезд на территорию России сотням больных и раненых».
В апреле эксперты обратили внимание, что продукты из гуманитарной помощи, якобы отправленной из Чечни, – украинского производства. Как указал, в частности, журналист-расследователь издания Bellingcat Христо Грозев, это свидетельствует о том, что кадыровцы раздавали жителям Мариуполя награбленные продукты. После этого видео с раздачей гуманитарной помощи было удалено из телеграм-канала Рамзана Кадырова.
Региональный общественный фонд имени Ахмата Кадырова, президентом и вице-президентом которого являются мать и супруга главы Чечни, не раз критиковали за то, что деньги для него собираются принудительно, однако Кадыров эти обвинения отрицал. Кроме того, СМИ сообщали о непрозрачности финансирования и расходов фонда, называя его «альтернативной казной» Кадырова.
Пасечник также наградил званиями «Героя ЛНР» председателя парламента Чечни Магомеда Даудова и министра внутренних дел по республике Руслана Алханова. А в начале августа Кадыров и Пасечник сами обменялись наградами: чеченский политик стал «Героем ЛНР», а руководитель сепаратистской республики получил орден Ахмата Кадырова.
- Фонд имени Кадырова находится в санкционном списке Минфина США на основании «Глобального акта Магнитского».
- В 2021 году Фонд имени Ахмата Кадырова задекларировал нулевую выручку и валовую прибыль. Если в 2019 году фонд, согласно данным от его управленцев, получил пожертвования на 6 млрд рублей (а перед этим 2,2 млрд), то последние два года указывает их отсутствие. Согласно предоставленным фондом данным, он ничего не потратил на целевые расходы. Эксперты назвали предоставленную отчетность «странной» для некоммерческой организации.
«Были холопами, стали рабами». Алла Пугачева ответила своим критикам
Певица Алла Пугачева опубликовала в инстаграме пост, адресованный тем, кто ее критикует.
«Боже мой! Какое счастье, что меня ненавидят те люди, которых я всегда терпеть не могла. Если бы я им нравилась, это значило бы, что я пела и жила зря. Причина ясна. Пусть скрежещут зубами. БЫЛИ ХОЛОПАМИ, СТАЛИ РАБАМИ», – написала она.
Кому именно Пугачева адресовала свои слова, из сообщения неясно, пишет «Медуза».
В конце сентября источники «Известий» и Пятого канала сообщили, что Алла Пугачева, которая в августе вернулась в Россию, снова уехала из страны. Другие источники это пока не подтверждали. Mash утверждал, что Пугачева приезжала в Россию, чтобы выставить на продажу недвижимость в деревне Грязь в Московской области. Концертный директор Пугачевой отказалась это комментировать.
После сообщений СМИ о возможном отъезде Пугачевой из России на тeлeцeнтрe «Останкино» в Москве появилось сообщение, вероятно, адресованное Пугачевой: «Алла, так ***** (зачем) ты вообще приезжала?» На кинотеатре «Октябрь» на Арбате появился цифровой баннер с изображением Пугачевой и анонсом ее выступлений в Донецке, Луганске, Мариуполе, Херсоне и Мелитополе.
- 18 сентября Алла Пугачева попросила Минюст РФ объявить ее «иностранным агентом» вслед за ее мужем, Максимом Галкиным, которого включили в реестр «иноагентов» за день до этого. Пугачева назвала своего супруга «настоящим патриотом России», который желает своей стране «мирной жизни, свободы слова» и «прекращения гибели наших ребят за иллюзорные цели». После этого поста на Пугачеву пожаловались в полицию.
МВД Казахстана: за две недели в страну прибыли 200 тысяч россиян
Более 200 тысяч россиян приехали в Казахстан после объявления в России частичной мобилизации. Об этом сообщил глава МВД Казахстана Марат Ахметжанов.
По его словам, за этот же период из страны выехали 147 тысяч россиян. Ахметжанов добавил, что из Казахстана также депортировали семерых граждан России: трое из них незаконно пересекли границу, четверо совершили в Уральске мелкое хулиганство.
Неделю назад МВД Казахстана заявляло, что в страну приехали 98 тысяч россиян, а выехали – 64 тысячи человек.
Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о намерении провести переговоры с российскими властями на фоне массового притока россиян в страну. Глава МВД обещал, что Казахстан не будет выдавать России граждан, уклоняющихся от мобилизации, если их не объявят в международный розыск.
- После объявления президентом России Владимиром Путиным 21 сентября частичной мобилизации резко возросло число желающих покинуть страну. Одним из популярных направлений выезда стал Казахстан, для въезда в который россиянам не нужно не только визы, но и загранпаспорта. Ранее СМИ сообщали о том, что на пограничных пунктах России и Казахстана выстраиваются многокилометровые очереди из желающих избежать мобилизации. На фоне массового притока россиян в Казахстане отмечается дефицит жилья в аренду и повышение цен на доступные варианты.
Лидер Ирана: за протестами в стране стоят США и сионисты
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, которого призывают свергнуть протестующие иранцы, обвинил в организации беспорядков США и сионистов.
"Эти беспорядки и волнения устроены Америкой, сионистским режимом и их агентами", – заявил Хаменеи, выступая перед группой студентов – будущих полицейских в Тегеране. Он сказал, что "убит горем" из-за "трагического инцидента" с Махсой Амини.
В середине сентября 22-летнюю защитницу прав женщин Махсу Амини из курдского меньшинства задержала и избила полиция нравов за распущенный хиджаб – девушка впала в кому и через несколько дней умерла в больнице.
В ответ на это в Иране начались протесты против полицейского насилия и шире – против жестокой борьбы иранских властей с инакомыслием. С самого начала демонстраций женщины срывали с себя хиджабы и демонстративно крутили ими в воздухе, некоторые их публично сжигали, а также отрезали себе волосы в знак протеста. Через несколько дней демонстранты начали выкрикивать антиправительственные лозунги "Смерть диктатору!" и "Хаменеи будет свергнут!", направленные на аятоллу Али Хаменеи. Подобные лозунги скандируют даже школьницы. Студенты требуют свободы в стране.
Протесты продолжаются уже больше трёх недель, они охватили более восьмидесяти иранских городов, включая столицу страны – Тегеран. Во время столкновений с полицией, по подсчётам правозащитников, погибли как минимум 133 человека.
- Ранее власти Ирана уже обвиняли в протестах иностранное вмешательство, не уточняя названия вмешивающихся стран, и оппозицию из-за рубежа: якобы те воспользовались смертью Амини для разжигания общественных беспорядков. Подобную риторику используют лидеры многих авторитарных стран, граждане которых выходят на протесты, требуя соблюдения и расширения своих прав.
КНДР поддержала российскую аннексию областей Украины
Министерство иностранных дел КНДР поддержало итоги референдумов, которые Россия провела в регионах на востоке Украины. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Северной Кореи.
"Мы проявляем уважение к волеизъявлению жителей Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей, которые стремились к вхождению в состав России, и поддерживаем позицию правительства России о принятии вышеуказанных регионов в свой состав." - говорится в заявлении.
Таким образом Северная Корея стала единственной страной, которая поддержала итоги голосования. США и многие страны мира осудили российскую аннексию.
Ранее во вторник Совет Федерации ратифицировал договоры о вхождении территории пяти регионов Украины в состав России. Аннексию украинских территорий поддержали все присутствующие члены палаты: 153 из 170.
- Аннексию украинских территорий российские власти обосновывают результатами референдумов, которые прошли на оккупированных территориях 23–27 сентября 2022 года. Украина и многие другие страны считают голосование фиктивным, поскольку оно прошло в условиях оккупации и боевых действий, что нарушает международные нормы и украинское законодательство.
- КНДР одна из немногих стран мира, признающих российскую аннексию Крыма. Кроме Северной Кореи, это сделали Судан, Афганистан и Сирия, и, де-факто, но не де-юре, Беларусь.
Нобелевскую премию по физике присудили за исследования квантовой запутанности
Нобелевский комитет 4 октября назвал лауреатов Нобелевской премии по физике за 2022 год. Им стали француз Ален Аспе, американец Джон Клаузер и австриец Антон Цайлингер. Они отмечены за эксперименты с запутанными фотонами, исследование нарушений неравенств Белла и работы по квантовой информатике.
Учёные смогли провести новаторские эксперименты с использованием запутанных квантовых состояний, когда две частицы ведут себя как единое целое, даже если они разделены. (Подробнее об этом можно прочитать здесь).
Согласно квантовой механике, частицы могут существовать в нескольких местах и состояниях одновременно. Они не приобретут формальных свойств до тех пор, пока их не будут наблюдать или не измерят.
Лауреаты 2022 года провели эксперименты, которые помогли прояснить фундаментальные утверждения о квантовой запутанности. Более подробно об этом пишет научное издание N+1.
- В традиционном списке аналитиков-наукометристов из Clarivate, который компания каждый год публикует незадолго до объявления лауреатов, никого из нобелевских лауреатов по физике не было, отмечает N+1.
- Нобелевская неделя традиционно проходит в Стокгольме в начале октября. Премия по физике — вторая из присуждаемых. В первый день премию в области медицины или физиологии получил 67-летний шведский генетик Сванте Паабо за исследования геномов вымерших гоминид и эволюции человека.
Украина официально отказалась от переговоров с Владимиром Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны от 30 сентября. В нём говорится о невозможности вести переговоры с действующим президентом России Владимиром Путиным. Решение СНБО было принято в ответ на аннексию Россией территорий Украины.
Указ Зеленского был опубликован 4 октября. Также был одобрен текст обращение президента Украины, председателя Верховной рады и премьера в НАТО. Кроме того, в документе есть рекомендация Раде ускорить принятие законопроектов "о надлежащем санкционном и ином реагировании на эскалацию со стороны Российской Федерации".
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал отказ Зеленского от переговоров с Путиным: "Будем теперь ждать либо изменения позиции нынешнего президента, либо уже дождемся будущего президента Украины, который изменит свои позиции в интересах украинского народа", – заявил Песков.
30 сентября Владимир Зеленский сообщил, что Украина подает заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Он также заявил, что Украина не будет проводить никаких переговоров с Россией до тех пор, пока ее президентом является Владимир Путин. Заявление Зеленского стало ответом на аннексию Россией регионов Украины.
- Также 30 сентября в Верховную раду Украины был внесен законопроект о национализации всех российских активов в стране. Совет нацбезопасности и обороны Украины принял решение о применении санкций к значимым физическим и юридическим лицам России.
- Президент Путин несколько раз заявлял о готовности Москвы к переговорам с Киевом, но ни разу не давал понять, что будет участвовать в них напрямую.
Адвокат Саакашвили заявил, что политика могут передать Киеву для допроса
Украинский суд может потребовать передачи заключенного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили для допроса по делу о ненадлежащем обращении в грузинской тюрьме. Об этом сегодня заявил адвокат политика Шалва Хачапуридзе.
В начале года в Украине начали производство по факту возможного превышения служебных полномочий работниками правоохранительных органов Грузии в отношении Саакашвили (часть 3 статьи 365 УК Украины). Экс-президента признали потерпевшим с учетом того, что из-за «неправомерных действий» ему был «причинен физический и моральный ущерб».
«6 октября состоится суд, на котором адвокат подаст ходатайство о допросе Михаила Саакашвили в качестве свидетеля и о его доставке в Украину. Прокуратура поддержала это ходатайство, и мы отправляем в Украину документы о том, что Саакашвили находится под стражей. Не исключено, что 6 октября украинский суд примет решение о передаче Саакашвили Украине», – заявил Хачапуридзе.
Адвокат пояснил, что в случае, если суд поддержит ходатайство, вопрос отправки Саакашвили в Украину будет зависеть только «от воли грузинских властей».
Как пишет агентство «Новости-Грузия», сегодня же сторонники экс-президента Грузии провели акцию протеста у здания Министерства здравоохранения, требуя допустить в больницу к заключенному политику иностранных специалистов.
Накануне стало известно, что в тбилисскую клинику «Вивамед» к экс-президенту не пускают американского хирурга-ортопеда, лауреата Нобелевской премии мира Джеймса Коби. В Минздраве заявили, что сочли «нецелесообразным предоставление права на врачебную деятельность этому конкретному человеку», поскольку «представленная им документация не соответствовала запрошенной».
Председатель Госдумы РФ принял абхазскую делегацию
В Москве сегодня прошла встреча председателя Госдумы РФ Вячеслава Володина с абхазской делегацией под руководством спикера парламента самопровозглашенной республики Лаши Ашуба.
Как сообщается на официальном сайте Госдумы, Вячеслав Володин отметил, что парламентам России и Абхазии необходимо активизировать совместную работу.
«Предлагаю нам вместе изучить соглашение между Государственной Думой и парламентом Абхазии и выйти на его подписание как можно быстрее, чтобы в рамках нового формата мы с вами смогли работать более эффективно, решая проблемы граждан наших стран», – заявил Володин.
Ашуба, в свою очередь, выразил уверенность в том, что соглашение будет подписано в ближайшее время. Он также заявил, что народ Абхазии «хорошо знает цену свободы и независимости».
«Наш собственный опыт служит истинному пониманию того, что происходит сегодня в Донбассе, как жили люди на территории «ЛНР», «ДНР» восемь лет, что к этому привело и на чем основывается позиция Российской Федерации. И мы эту позицию поддерживаем», – отметил он.
По его словам, право народов на свободу выбора собственной судьбы является приоритетным.
«Сегодняшняя борьба России с неонацизмом, коллективным Западом – это борьба за будущее многих людей, это справедливое устройство мировой конфигурации, где нет однополярности и гегемонии со стороны одного государства», – заключил Лаша Ашуба.
Ранее делегация абхазского парламента провела встречу с заместителем председателя Совета Федерации Константином Косачевым. Визит делегации продлится до 6 октября.
Миллиардеру Рубену Варданяну предложили пост госминистра в Нагорном Карабахе
Президент самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян предложил бизнесмену Рубену Варданяну занять должность государственного министра. Об этом Арутюнян сообщил на своей странице в Facebook.
«Я предложил благотворителю, общественному деятелю с большим опытом и знаниями Рубену Варданяну, чьё решение о переезде в Арцах я приветствовал одним из первых, занять должность государственного министра Республики Арцах, и я готов предоставить ему широкие полномочия по принятию решений и их реализации.
О Рубене можно писать долго, рассказывать о его смелых решениях, преданности Родине и народу, но сегодня пришло время действовать, поэтому жду его решения по поводу моего предложения. Надеюсь, наше сотрудничество начнется уже в ближайшие недели, подробности сообщу чуть позже.
Разумеется, это не означает, что я считаю работу действующего государственного министра Артака Бегларяна неэффективной, но, учитывая текущие вызовы, считаю, что необходимо консолидировать общенациональные усилия», – написал он.
Ранее стало известно о решении Рубена Варданяна отказаться от российского гражданства и переехать жить в Нагорный Карабах. 54-летний бизнесмен предлагает создать Всеармянский фронт поддержки безопасности и развития Нагорного Карабаха.
Совет Федерации ратифицировал договоры об аннексии регионов Украины
Утром 4 октября Совет Федерации – верхняя палата российского парламента – ратифицировал договоры "о вхождении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России". Аннексию украинских территорий поддержали все присутствующие сенаторы: 153 из 170.
Вчера договоры одобрила Госдума. Теперь их должен подписать президент России Владимир Путин – с этого момента Россия будет считать эти территории своими. После этого для аннексированных регионов предусмотрен переходный период до 1 января 2026 года. Выборы в законодательные органы власти там пройдут 10 сентября 2023 года.
Согласно договорам, Донецкая и Луганская области будут приняты в состав России как Донецкая и Луганская народные республики в административных границах 2014 года. Границы Херсонской и Запорожской области в документах не определены. Часть Николаевской области аннексирована в составе Херсонской.
В соответствии с договорами Россия будет считать всех украинцев, проживающих на аннексированных территориях, своими гражданами, если в течение месяца они не заявят о своём нежелании получать российский паспорт.
Киев и страны Запада заранее объявили, что ни при каких обстоятельствах не признают аннексию. Украина продолжает освобождать оккупированные территории.
Еще 5 депутатов «Грузинской мечты» перешли в «Силу народа»
К движению «Сила народа», которое создали экс-члены правящей партии «Грузинская мечта», присоединились еще пять депутатов – Эка Сепашвили, Виктор Джапаридзе, Давид Качарава, Дачи Берая и Заал Микеладзе. Об этом на сегодняшнем брифинге заявил один из лидеров движения Созар Субари.
«Всего наше движение будет представлено в парламенте девятью депутатами. А это значит, что у нас будет третья по величине политическая группа в законодательном органе», – заявил Созар Субари.
При этом, по его словам, депутаты, представляющие «Силу народа», остаются членами парламентского большинства.
Субари также сообщил, что к движению «Сила народа» присоединились эксперты: Тамта Мегрелишвили, Зураб Кадагидзе, Давид Картвелишвили, Тамар Чибурданидзе, Нукри Шошиашвили, Отар Чулухадзе, Ника Кобуладзе и Иоанэ Шаишмелашвили.
«Каждый из них очень ценен для нашего движения, и мы уверены, что они внесут важный вклад в достижение целей, связанных с сохранением мира в стране и её стабильным развитием. Хотим сообщить обществу, что мы активно работаем над усилением регионального представительства нашего движения. Наша цель – присоединение представителей всех муниципалитетов к движению, над чем мы активно работаем», – заявил он.
Субари также сообщил, что член движения Виктор Джапаридзе приобрел 52% акций POS TV – телекомпании, одним из основателей которой является журналист и ведущий Шалва Рамишвили.
«Это обстоятельство поможет нам еще шире доносить информацию до общества. В сегодняшних сложнейших условиях единственный способ успешно обезопасить Грузию и избежать угроз для нашей страны – вооружить общество правдой», — заявил Созар Субари.
- Трое депутатов парламента Грузии покинули ряды правящей партии «Грузинская мечта» в июне текущего года. Вскоре к ним присоединился еще один депутат. «Четверка» с тех пор активно критикует западных партнеров Грузии и заявляет, что на Тбилиси оказывают давление ради открытия в стране «второго фронта».
Ракета из КНДР пролетела над территорией Японии
Северная Корея запустила ракету средней дальности, которая пролетела над территорией Японии и упала в океане, сообщила газета "Асахи симбун". Японские правительство выпустило предостережение, рекомендовав жителям северных районов укрыться в бомбоубежищах или прочных зданиях.
На публикацию обратило внимание "САХ.КОМ". Запуск ракеты произошел с территории провинции КНДР Чаган в ночь на вторник. Баллистическая ракета преодолела 4 тысячи километров и упала в океане за пределами исключительной экономической зоны Японии, сообщила телерадиокомпания NHK. Правительство страны созвало совет национальной безопасности с целью решения о принятии дальнейших мер.
Также было выпущено предупреждение для воздушного транспорта по всей стране. В качестве предосторожности на севере страны было приостановлено движение скоростных поездов.
- С начала года Северная Корея произвела 23 пуска ракет, последний запуск состоялся три дня назад. Также это седьмой случай, когда ракета пролетела над территорией Японии.
Видео с предположительным расстрелом армянских военнопленных: международная реакция
Международное сообщество призвало провести расследование после публикации видео с предположительным расстрелом армянских военнопленных. С заявлениями выступили в Брюсселе, Вашинтоне, Лондоне и Москве.
Ранее МИД Армении обвинил Баку в казнях и пытках военнопленных и осквернении тел погибших. Международное законодательство расценивает такие действия как военные преступления.
США глубоко обеспокоены недавними сообщениями о том, что азербайджанские солдаты казнили безоружных армянских пленных. Об этом заявил официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс.
«Призываем к полному и беспристрастному расследованию. Виновные в любых злодеяниях должны быть привлечены к ответственности», - написал в твиттере пресс-секретарь Белого дома.
Власти Азербайджана должны немедленно провести расследование видео, на котором запечатлен расстрел азербайджанскими солдатами армянских военнопленных. Об этом заявил представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано.
«Мы призываем к немедленному расследованию соответствующими властями. Дело этого видео, в котором показано, как азербайджанские солдаты казнят армянских солдат, должно быть расследовано властями Азербайджана», – сказал он.
По словам Стано, если результаты расследования покажут подлинность видео, то «это военное преступление и явное нарушение международного права». «Такое преступление должно быть осуждено», – добавил он.
В посольстве Великобритании в Армении заявили, что шокированы видеокадрами.
«Мы приветствуем заявление генпрокуратуры Азербайджана о готовности подвергнуть видео всестороннему расследованию. Мы ожидаем, что результаты расследования будут опубликованы. Мы ожидаем, что все заявления о жестоком обращении, злоупотреблениях и произвольных убийствах будут полностью расследованы соответствующими органами», – говорится в заявлении посольства.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва призывает Ереван и Баку тщательно и предметно расследовать видеозаписи. По словам Захаровой, в случае подтверждения этих фактов все виновные должны быть привлечены к ответственности.
«Указанные видеоматериалы изобилуют кадрами крайней жестокости. Все случаи нарушения международного гуманитарного права должны быть тщательно расследованы. Призываем азербайджанские и армянские власти незамедлительно провести всесторонний углубленный анализ данных роликов, в том числе на предмет признаков военных преступлений. В случае подтверждения фактов, все виновные должны быть привлечены к ответственности по всей строгости закона», – сказала представитель МИД РФ.
Отметим, что опубликованное в соцсетях видео омрачило мирные переговоры, которые провели в Женеве министры иностранных дел Армении и Азербайджана Арарат Мирзоян и Джейхун Байрамов.
- 2 октября омбудсмен Армении Кристина Григорян заявила, что специалисты подтвердили подлинность видеозаписи внесудебного расстрела 7–8 армянских солдат, попавших в плен во время эскалации конфликта на границе страны с Азербайджаном. В заявлении говорится, что установлено место и время совершения преступления, утверждается, что оно произошло 13 сентября.
- Ранее в соцсетях распространялись видео с телом 36-летней армянской военной. Сообщалось, что она была захвачена в плен, изнасилована, после чего ей выкололи глаза и отрезали пальцы рук, нанеся на грудь название подразделения спецназа азербайджанской армии «Яшма». Начальник Генерального штаба вооруженных сил Армении Эдуард Асрян заявлял, что преступление было совершено азербайджанскими военными 16 сентября.
- Азербайджанская служба Радио Свобода процитировала ответ МИД Азербайджана, в котором обращение армянского министерства называется «примером лицемерия». Баку ответно обвинил Ереван в совершении военных преступлений и потребовал привлечь виновных в ответственности. Из ответа МИД следует, что Военная прокуратура страны проверяет подлинность появившихся в сети видео.
- Агентство Azeri-Press Agency цитирует ответ Военной прокуратуры о видео с внесудебной казнью. В нём говорится, что по результатам проверки будут приняты «соответствующие меры в рамках закона», убитых на видео пленных ведомство называет «провокаторами».
Прокуратура США: праворадикальная группа готовила вооруженный мятеж
Члены праворадикальной группы "Хранители клятвы" планировали организовать вооруженный мятеж с целью предотвратить сертификацию Конгрессом результатов президентских выборов, на которых победил демократ Джо Байден, заявил в понедельник на суде над членами группы федеральный прокурор.
Перед судом предстали пять членов "Хранителей клятвы", обвиняемых в заговоре с целью организации мятежа. Это самые серьезные обвинения из представленных до сих пор участникам протестов, ворвавшимся 6 января 2021 года в здание Конгресса, где члены обеих палат американского парламента рассматривали вопрос об утверждении результатов выборов. Законодатели были вынуждены прервать заседания и экстренно покинуть здание Капитолия под охраной вооруженной полиции.
Согласно обвинению, члены группы в течение нескольких месяцев готовились к акциям с целью не допустить утверждения результатов выборов. Они подготовили оружие, которое хранилось в отеле в пригороде Вашингтона и были намерены его применить. Хотя они этого не сделали, такой план существовал, утверждает обвинение. Среди доказательств серьезности намерений заговорщиков, приводимых прокуратурой, цитаты из электронных сообщений главы группы "Хранители клятвы" Стюарта Родса. "Мы не сможем выбраться из этой ситуации без гражданской войны", - написал Родс своим соратникам через два дня после президентских выборов. Сам Родс, один из пяти обвиняемых, не участвовал в атаке на здание Конгресса, наблюдая за развитием событий на Капитолийском холме со стороны. Другие члены группы были среди ворвавшихся в помещения Конгресса, они участвовали в столкновениях с полицией.
Эти обвинения безосновательны, настаивает адвокат Родса. В действительности "Хранители клятвы" намеревались выступить в роли миротворцев. Они ждали призыва президента Трампа выступить на охрану порядка в рамках "Закона о борьбе с мятежами", который позволяет президенту воспользоваться военной силой для подавления беспорядков или мятежей. Но Трамп этого не сделал.
Как отмечают эксперты, прокуроры во время процесса должны доказать, что существовал заговор с целью нападения на американских официальных лиц, представлявший для них реальную угрозу. Подобные обвинения в прошлом предъявлялись крайне редко и далеко не всегда доказывались в суде.
Суд оштрафовал «Миссис Крым – 2022» за песню «Червона калина»
Суд в аннексированном Россией Крыму назначил штраф в размере 40 тысяч рублей "Миссис Крым - 2022" Ольге Валеевой за исполнение песни "Червона калина". Об этом сообщает РИА Новости.
Подруга Валеевой, вместе с которой она спела песню, получила 10 суток ареста. Женщин признали виновными по административным статьям о дискредитации Вооруженных сил России и о пропаганде символики экстремистских организаций. Наказание для Валеевой было менее строгим из-за того, что у неё есть несовершеннолетние дети. В телеграм-канале российской полиции Крыма была опубликована видеозапись, на которой две женщины извиняются за исполнение песни "Червона калина". Их лица на видео скрыты.
Ролик, на котором Валеева исполняет вместе со своей подругой песню "Червона калина", был выложен ей на свою страницу инстаграм. Позднее запись была удалена. Валеева заявила, что не знала о смысле песни, и попросила перестать "писать ей оскорбления в соцсетях".
В сентябре российский суд в Бахчисарае привлёк к административной ответственности шестерых организаторов и участников крымскотатарской свадьбы за воспроизведение песни "Червона калина". Им назначили штрафы и административные аресты. Суд назвал композицию "боевой песней украинских националистов". Российские телеграм-каналы опубликовали видео публичных "извинений" владельца ресторана и диджея. Ресторан, где проходил праздник, закрыли на проверку.
Песня приобрела особенную популярность в Украине и в мире после российского вторжения в страну. Она, в частности, легла в основу композиции "Hey Hey, Rise Up!", записанной группой Pink Floyd с вокалистом украинской группы "Бумбокс" Андреем Хлывнюком. Официального запрета на исполнение или воспроизведение песни в России нет.
Украина согласует удары с США, если получит ракеты большей дальности
Украина предлагает США согласовывать с ними цели ударов в случае получения от американской стороны ракет большей дальности. Об этом в понедельник сообщает CNN со ссылкой на неназванных официальных лиц в правительстве США.
Речь прежде всего идет о ракетах ATACMS, которые могут быть запущены из уже имеющихся у Украины ракетных комплексов HIMARS. В отличие от обычных ракет для этих систем, дальность полета которых составляет около 70 километров, управляемые ракеты ATACMS могут преодолевать расстояние до 300 километров.
Украина не раз говорила, что в обмен на поставку таких ракет готова отказаться от их применения по целям на территории России – не уточняя, включены ли в их число цели в аннексированных регионах, включая Крым. Теперь же, по данным CNN, Киев настаивает на необходимости уничтожения складов боеприпасов в том числе и на полуострове.
Чтобы развеять опасения США в том, что удары будут нанесены по целям в России, украинские военные готовы согласовывать каждую цель для ударов ракетами большей дальности с американской стороной.
Официальный представитель Совета нацбезопасности Джон Кирби в разговоре с CNN отметил, заявил, что не готов комментировать гипотетические ситуации и спекулировать по поводу возможных ответов на них.
Отвечая на вопрос, поддержит ли Белый дом украинские военные акции на территории четырех аннексированных Россией территорий, Кирби отметил, что возможные атаки на эти территории будут расцениваться как атаки на Россию.
Богатейшие россияне потеряли с начала года 94 миллиарда долларов
С начала года богатейшие граждане России потеряли в общей сложности 94 миллиарда долларов, более трети этих потерь пришлось на последний месяц, следует из рейтинга Bloomberg Billionaires Index.
Согласно рейтингу, лидером по потерям является генеральный директор ПАО «Северсталь» Алексей Мордашов, который с начала 2022 года лишился 9,8 миллиарда долларов (сейчас его состояние оценивается в 19,1 млрд). На втором месте - близкий к Владимиру Путину бизнесмен, владелец инвестиционной группы Volga Group Геннадий Тимченко, потерявший 9,7 миллиарда, или почти половину своего состояния. На третьем месте - самый богатый бизнесмен России 2022 года по версии журнала Forbes Владимир Лисин: его состояние уменьшилось на 9,1 миллиарда долларов (на данный момент у Лисина - 18,9 миллиарда).
В процентном соотношении лидером по потерям оказался председатель совета директоров группы компаний «Ренова» Виктор Вексельберг - его состояние уменьшилось более на 60% и составляет сейчас 11,2 миллиарда долларов. Также почти половину своего состояния потерял с начала года Роман Абрамович: оно уменьшилось с 18 миллиардов до 9,7 миллиарда.
Петер Фишер: Германия будет тесно работать с Грузией в вопросе евроинтеграции
«Германия будет очень тесно работать с Грузией в вопросе европейской интеграции», - заявил посол Германии в Грузии Петер Фишер на мероприятии, посвященном Дню воссоединения Германии.
«Сегодня мы отмечаем День воссоединения Германии, и я очень рад, что здесь собралось так много грузинских друзей. Германия будет очень тесно работать с Грузией в вопросе европейской интеграции. Нам нужно сделать много конкретных проектов в политике, а также в экономике, охране окружающей среды, культуре и, что очень важно, проектов, связанных с вовлечением молодежи. Это путь в Европу», - заявил Петер Фишер.
Что касается вопроса, связанного с выполнением 12 рекомендаций Еврокомиссии, посол Германии заявил, что пока рано оценивать прогресс.
«У правительства и парламента очень амбициозная законодательная повестка дня, но мы должны увидеть результаты. Процесс должен быть инклюзивным, демократичным и плюралистическим, но самое главное, чтобы результат соответствовал стандартам ЕС», - отметил Петер Фишер.
По информации Общественного вещателя, в связи с Днем независимости Германии сегодня состоялся прием, организованный посольством Германии в Грузии, на котором присутствовали члены правительства Грузии, политики и представители общественности.
Гендиректор Запорожской АЭС Игорь Мурашов освобожден
Генеральный директор занятой российскими войсками Запорожской АЭС Игорь Мурашов освобожден. Об этом заявил в понедельник глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси, сообщает Голос Америки.
О задержании Мурашова стало известно 1 октября. Как заявила украинская компания «Энергоатом», Мурашов был задержан российским патрулем, когда ехал в автомобиле от железнодорожной станции в Энергодар. Ему завязали глаза и увезли в неизвестном направлении.
Украина возложила ответственность за задержание Мурашова на Россию и назвала эти действия актом террора. Согласно МАГАТЭ, Россия подтвердила факт задержания.
Территория Запорожской АЭС периодически подвергается обстрелам. Стороны обвиняют в них друг друга. Украина и страны Запада призывают к демилитаризации станции, то есть выводу с ее территории российских военных. Резолюцию с подобным призывом приняла и МАГАТЭ, Россия отвечает отказом.
Россия аннексировала Запорожскую область по результатам так называемого референдума, но в каких именно границах - неизвестно. Киев и страны Запада заранее объявили, что ни при каких обстоятельствах не признают присоединение территорий к России.
Илон Маск предложил сценарий урегулирования в Украине
Американский бизнесмен, миллиардер Илон Маск выступил со своим видением урегулирования ситуации вокруг Украины. В твиттере он обозначил четыре условия, необходимых для достижения мира между Украиной и Россией.
По мнению Маска, на аннексированных Россией территориях необходимо провести новые, прозрачные референдумы под контролем ООН, и если жители проголосуют за то, чтобы их земли остались в составе Украины, Россия обязана отступить. Крым, считает Маск, должен остаться российским. Полуостров также должен получить гарантии водоснабжения. Наконец, Украина должна сохранять нейтральный статус.
Маск считает, что исход войны, скорее всего, приведёт к таким же решениям, разница лишь в том, какую цену воюющим сторонам придётся за них заплатить. Альтернативным исходом, по мнению бизнесмена, может быть ядерная война.
Маск открыл под своим постом голосование, призвав своих подписчиков поддержать или отвергнуть его предложения. На 21 час по московскому времени проголосовали около 700 тысяч человек, из них 59,6% были против, 40,4% - за. Вскоре после публикации твита Маск пожаловался на атаку ботов.
Твит Илона Маска вызвал бурное обсуждение в соцсетях, в том числе у украинских официальных лиц. В частности, советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк выдвинул в ответ свои три тезиса: Украина освобождает свои территории, включая Крым; Россия должна быть демилитаризована и лишена ядерного оружия; а военные преступники отправятся на скамью подсудимых.
Президент Украины Владимир Зеленский в своём телеграм-канале запустил альтернативное голосование, предложив подписчикам выбрать, какой Илон Маск им больше нравится: такой, который поддерживает Украину, или такой, который за Россию.
Несмотря на критику в сети, миллиардер продолжил писать о России и Украине. В частности, Маск опубликовал опрос о том, должны ли жители Донбасса и Крыма решить, будут ли они частью России или Украины. Он также написал, что «население России в три раза больше, чем Украины, поэтому победа для Украины маловероятна в случае тотальной войны». «Если вам есть дело до народа Украины, добивайтесь мира», – добавил он.
Бывший глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин написал в телеграм-канале, что Маск сделал эти заявления накануне полета его корабля CrewDragon к МКС, в экипаже которого летит космонавт «Роскосмоса» Анна Кикина. «Вот что русская женщина сделала с американцем», – заявил он.
- Илон Маск – основатель компаний SpaceX и Tesla - самый богатый человеком в мире. Он первый в истории бизнесмен, чьё состояние превысило 300 млрд долларов. Маск был объявлен человеком года – 2021 по версии журнала Time.
- Весной 2022 года Маск заявил, что намерен приобрести компанию Twitter Inc, владеющую социальной сетью Twitter, но позже отказался от сделки.
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