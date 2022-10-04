Гарибашвили: Грузия - маленькая страна, ей нужны сильные партнеры

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили ответил на вопросы, связанные с депутатами, которые покинули «Грузинскую мечту», основав движение «Сила народа». Глава кабмина объяснил, что позиция правящей партии отличается от той, что озвучивают экс-соратники, а Грузии нужны более сильные партнеры и союзники.

«Конечно, каждый человек имеет полное право принимать любое решение, которое он считает [правильным], именно так мы понимаем демократию. Мы - демократическое общество, мы должны максимально способствовать плюрализму, развитию различных идей, идеологий, и в конечном итоге люди должны решать, какая идеология для них более приемлема.

Лично для меня - я уже говорил и повторю - у нас был разговор внутри команды по этим вопросам, мы им сказали, что не согласны с их позицией, мы дали понять это. Мы сказали им, что неприемлемо так выражать свою позицию, а я обозначил, что мы маленькая страна, у нас много вызовов, некоторые территории оккупированы, нам нужны сильные партнеры и союзники. Нам нужны очень хорошие, крепкие отношения со всеми, особенно с нашими главными партнерами - США, представителями Евросоюза», - сказал Гарибашвили.

При этом он добавил, что члены нового движения вышли из состава правящей партии, что само по себе говорит о расхождении во взглядах, пишет SOVA.

Напомним, сегодня стало известно, что еще пять депутатов «Грузинской мечты» покидают партию, чтобы присоединиться к Созару Субари, Дмитрию Хундадзе, Михаилу Кавелашвили и Гураму Мачарашвили в рамках движения «Сила народа».

28 июня Хундадзе, Субари и Кавелашвили заявили о своем решении покинуть партию власти, чтобы «говорить больше». По их словам, у общественности накопились вопросы, на которые правящая партия по понятным причинам не может дать ответ.