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Женевские дискуссии проходят впервые с декабря 2021 года
В Швейцарии проходит 56-й раунд Женевских дискуссий по безопасности и стабильности на Южном Кавказе. Это – первые переговоры в женевском формате с декабря 2021 года.
Информацию о начале дискуссий подтвердили в МИД Грузии. В ведомстве говорят, что проведение встречи стало возможным благодаря активным усилиям сопредседателей от ЕС, ООН и ОБСЕ.
«В рамках 56-го раунда переговоров делегация Грузии сосредоточится на основных вопросах переговорной повестки, таких как необходимость выполнения условий соглашения о прекращении огня, подписанного Россией 12 августа 2008 года при посредничестве Европейского Союза, а также безопасное и достойное возвращение внутренне перемещенных лиц и беженцев из Абхазии и Цхинвальского региона в свои дома», – заявили в МИД Грузии.
Отметим, что ранее Россия требовала перенести переговоры «в более нейтральное место». В Москве утверждали, что проведение заседаний на территории Швейцарии является проблематичным «после того, как Берн присоединился к нелегитимным антироссийским санкциям и другим дискриминационным ограничениям, а также оголтелой русофобской истерии».
- 55-й раунд Женевских дискуссий состоялся 7-8 декабря 2021 года. 56-й раунд должен был состояться в конце марта, однако встречу отменили после начала российского вторжения в Украину.
Другие новости дня
Российского посла вызвали в МИД Казахстана после слов Захаровой
Посол России в Казахстане Алексей Бородавкин был вызван в МИД страны из-за слов официального представителя российского внешнеполитического ведомства Марии Захаровой про возвращение в Астану украинского посла Петра Врублевского, который ранее высказался про "убийство русских". Об этом сообщает Радио Азаттык.
Захарова заявила, что российское Министерство иностранных дел возмущено тем, что после своих высказываний Врублевский "продолжает посещать дипломатические приемы в качестве главы дипмиссии". По её словам, Астана дала обещание, что Врублевский покинет страну, не но выполняет его. Захарова также утверждала, что в словах Врублевского усматривается нарушение статьи уголовного кодекса Казахстана.
Представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров назвал заявления Захаровой "диссонирующими с характером союзнических взаимоотношений Казахстана и России как равноправных стратегических партнеров". "Мы тоже не можем понять, о какой уголовной ответственности говорит представитель МИД России, так как посол Украины в Казахстане, согласно Венской конвенции, имеет дипломатическую неприкосновенность." - заявил Смадияров. По его словам, Врублевский скоро покинет страну и будет назначен новый посол.
В августе этого года Пётр Врублевский в интервью блогеру Диасу Кузаирову, комментируя войну в Украине, высказался об убийстве русских. В частности он заявил следующее: "Стараемся убить их как можно больше. Чем больше мы убьем русских сейчас, тем меньше придется убивать нашим детям". Тогда министерство иностранных дел Казахстана выразило протест послу Украины.
ЕС согласовал введение потолка цен на российскую нефть
Послы стран Евросоюза согласовали восьмой пакет санкций против России, куда будет включён потолок цен на российскую нефть. Итоговая версия документа может быть согласована уже 5 октября. Об этом пишет журнал Politico со ссылкой на семь европейских дипломатов и корреспондент Би-би-си в Брюсселе со ссылкой на нескольких анонимных собеседников.
По данным журналистов, в рамках восьмого пакета будет согласована правовая основа для введения потолка цен. Кроме того, ограничения будут введены против российской сталелитейной промышленности. Как ожидается, после утверждения нового пакета санкций гражданам стран ЕС будет запрещено входить в состав управляющих органов российских госкомпаний.
Ранее декларацию, в которой говорится о намерении ограничить предельные закупочные цены на российскую нефть приняли министры стран G7 — Германии, Франции, Канады, США, Великобритании, Японии и Италии. Конкретные предельные цены за баррель будут объявлены позже. Само решение начнет действовать с 5 декабря.
Москва заявляла, что не будет торговать нефтью по невыгодным для себя ценам. После начала февральского вторжения России в Украину резко вырос экспорт российской нефти и нефтепродуктов в Китай и Индию. Москва стала одним из крупнейших поставщиков в эти страны. Сообщается, что продажи идут со значительной скидкой к мировым ценам.
Американец Барри Шарплесс стал двукратным лауреатом Нобелевской премии по химии
81-летний американский химик Барри Шарплесс стал пятым человеком в истории, получившим вторую Нобелевскую премию. 5 ноября Нобелевский комитет назвал его в числе трёх лауреатов премии по химии 2022 года. Он, американка Каролин Бертоцци и датчанин Мортен Мелдал получили награду "за разработку методов клик-химии и биоортогональной химии".
- В 2001 году Шарплесс лауреатом за работу в области хирально катализируемых реакций окисления, позволяющих синтезировать препараты, активно использующиеся в современной фармакологии.
- Кроме Шапрлесса двукратными обладателями премии были Мария Склодовская-Кюри (по физике в 1903 и по химии в 1911), Лайнус Полинг (по химии в 1954 и премия мира в 1962), Джон Бардин (физика, 1956 и 1972) и Фредерик Сенгер (химия, 1958 и 1970).
Оставленные у «Верхнего Ларса» машины эвакуирует на штрафстоянку
Оставленные на границе с Грузией автомобили Государственная инспекция безопасности дорожного движения (ГИБДД) Северной Осетии эвакуирует на штрафстоянку. Об этом пишет «Медуза» со ссылкой на правозащитника Павла Чикова.
По его словам, выдавать автомобили обещают только собственнику при предъявлении паспорта транспортного средства. В телеграм-канале Чикова опубликован анонимный рассказ россиянина, чьи знакомые не успели отогнать машину во Владикавказ.
«Выехал в Грузию от мобилизации. На границе перед «Верхним Ларсом» была громадная пробка. Оставил машину на обочине. Пересек границу на велосипеде. Отправил ключи и документы на машину знакомому во Владикавказ, чтобы забрал. Но не успел, все брошенные машины эвакуировали на штрафстоянку. Знакомый в частном разговоре с начальником полка ДПС узнал, что есть устный приказ выдавать авто только собственникам авто по ПТС», – рассказал он.
Чиков напоминает, что собственник может составить нотариальную доверенность, чтобы доверенное лицо смогло забрать автомобиль со штрафстоянки.
По информации телеграм-канала Mash Gor, на штрафстоянку уже эвакуировали 80 автомобилей.
Ранее председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин предложил передавать автомобили, брошенные гражданами на границе России, семьям мобилизованных.
Сегодня же в пресс-службе Северо-Кавказского таможенного управления заявили, что очередь из легковых машин на границе России с Грузией закончилась. Ранее о стабилизации ситуации заявили и грузинские власти.
- 21 сентября Владимир Путин объявил о «частичной мобилизации» для продолжения войны на территории Украины. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что «в ходе частичной мобилизации будут призваны 300 тысяч резервистов». Ряд источников утверждают, что власти планируют мобилизовать около миллиона граждан.
- После объявления мобилизации десятки тысяч граждан России покинули пределы страны, на границах с близлежащими государствами образовались многокилометровые пробки.
- По информации МВД Грузии, 17-29 сентября в страну въехали около 100 тысяч граждан России, но в тот же период более 77 тысяч россиян выехали из страны.
Тройное убийство на сухумской набережной: подсудимые продолжают голодовку
Накануне Верховный суд самопровозглашенной республики Абхазия продолжил рассматривать дело о так называемом тройном убийстве на сухумской набережной.
Как пишет телеграм-канал АМРА- life, еще на прошлом заседании суда стало известно, что подсудимые объявили голодовку, которая продолжается уже девятый день.
В суд поступили заявления от подсудимых, в которых они, ссылаясь на плохое самочувствие, отказываются принимать участие в судебном процессе и просят не рассматривать дело в их отсутствие. Накануне в зале присутствовал лишь один подсудимый – Аслан Блабба.
Также в суд поступило письмо от подсудимого Эрика Чкадуа, в котором он информирует судебную коллегию о том, что за отведенные семь дней ему не удалось найти себе адвоката. На прошлом судебном заседании Чкадуа отказался от своих адвокатов.
Согласно абхазскому законодательству, в случае, когда подсудимый не обеспечен защитником, суд не вправе продолжать рассмотрение уголовного дела по существу.
Следующее заседание суда должно пройти во вторник, 11 октября.
- 22 ноября 2019 года у входа в сухумский ресторан «Сан-Ремо» на приморской набережной, группа лиц, вооруженных автоматическим огнестрельным оружием, совершила убийство криминальных авторитетов Астамура Шамба (Астика) и Алхаса Авидзба (Хасика). Пострадавшая при стрельбе официантка ресторана Доминика Акиртава скончалась от полученных ран в больнице 3 декабря.
- На фоне тех событий 2 декабря 2019 года депутаты абхазского парламента проголосовали за отставку генпрокурора Зураба Ачба и его заместителя Эшсоу Какалия. Были отправлены в отставку министр внутренних дел Гарри Аршба и его заместитель Казбек Кишмахов.
- 30 апреля 2021 года обвинительное заключение по делу о тройном убийстве было передано в Верховный суд.
- Согласно обвинительному заключению, Эрик Чкадуа, Беслан Бганба, Аслан Блабба и братья Дато и Демур Ахалая обвиняются в совершении умышленного убийства общеопасным способом Астамура Шамба, Алхаса Авидзба и Доминики Акиртава и покушении на убийство Рустама Шамба и Шамиля Авидзба, а также в незаконном обороте огнестрельного оружия и умышленном уничтожении чужого имущества. Чкадуа, кроме того, обвиняется в хищении транспортных средств и незаконном приобретении, хранении огнестрельного оружия и боеприпасов.
- Судебный процесс входит в тройку самых резонансных и «долгоиграющих» в текущем веке в Абхазии наряду с процессами по делу о покушении на убийство Александра Анкваба в 2012 году и по делу о похищении и убийстве российского бизнесмена Сергея Клемантовича и его спутницы.
Всемирный банк повысил прогноз роста экономики Грузии до 8,8%
Всемирный банк повысил прогноз роста экономики Грузии с 5,5% до 8,8% в 2022 году. Это – самый высокий показатель в регионе Европы и Центральной Азии.
Ожидается, что в 2023 году экономический рост в Грузии замедлится до 4,2%.
По информации Национальной службы статистики, в январе-августе 2022 года экономический рост Грузии составил 10.3%.
«Пока Европа думает, как согреть своих граждан, в Грузии экономический рост измеряется двузначными числами», – заявил 30 сентября премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на заседании правительства.
Суд отказался заочно арестовывать экс-редактора Первого канала Овсянникову
Басманный суд Москвы не стал заочно арестовывать бывшую сотрудницу Первого канала Марину Овсянникову. Ранее стало известно, что она с дочерью сбежала из-под домашнего ареста, который ей назначили по делу о распространении фейков за антивоенный плакат с фотографиями погибших украинских детей. Её объявили в федеральный розыск.
По словам адвоката, судья не стала заочно арестовывать Овсянникову "по формальным основаниям": на процесс не явился прокурор и не была доставлена сама Овсянникова.
За час до заседания суда Овсянникова опубликовала пост в фейсбуке, в котором выразила надежду, что у её обвинителей проснётся совесть и они перестанут "называть погибших в Украине детей фейками. А меня преследовать за то, что я сказала правду".
"Считаю себя полностью невиновной, а поскольку наше государство отказывается соблюдать собственные законы, то начиная с 30 сентября 2022 года я отказываюсь соблюдать установленную мне меру пресечения в виде домашнего ареста и освобождаю себя от неё", – написала Овсянникова.
В июле 2022 года Овсянникова встала в одиночный пикет на фоне Кремля, развернув плакат с надписью "Путин – убийца, его солдаты – фашисты" и фотографиями убитых в Украине детей. В августе на неё завели дело о фейках про российскую армию и отправили под домашний арест до 9 октября.
- В марте 2022 года, будучи сотрудницей Первого канала, Овсянникова с плакатом "Остановите войну! Не верьте пропаганде, здесь вам врут" выбежала в прямой эфир новостной программы "Время". В тот же день она записала видеообращение, в котором призвала выходить на митинги. За это Овсянникову признали виновной в "организации публичного мероприятия без подачи уведомления" и оштрафовали на 30 тысяч рублей. После этого она уволилась и уехала в Германию, где проработала несколько месяцев.
- В июле Овсянникова вернулась в Россию – по её словам, чтобы закончить споры с бывшим мужем относительно опеки над детьми. После возвращения её трижды штрафовали по статье о дискредитации армии.
- Статьи о фейках и о дискредитации армии были приняты вскоре после российского вторжения в Украину. Российские суды признают дискредитацией сообщения о войне в Украине, которую Москва называет "специальной операцией", а фейками – любую информацию, отличную от версии Минобороны России.
- По административной статье о дискредитации армии предусмотрен штраф до 50 тысяч рублей, за повторную дискредитацию грозит уголовное дело с наказанием до пяти лет колонии. По уголовной статье о фейках могут назначить до 15 лет лишения свободы.
Путин подписал законы об аннексии регионов на востоке и юге Украины
Президент РФ Владимир Путин в среду, 5 октября, подписал федеральные законы, которые ратифицируют договоры о вхождении оккупированных территорий Донецкой, Запорожской, Луганской, части Николаевской и Херсонской областей в состав России. Он также подписал федеральные конституционные законы о принятии в состав страны четырёх новых субъектов.
Ранее договоры договоры о вхождении территории пяти регионов Украины в состав России ратифицировал Совет Федерации. Аннексию украинских территорий поддержали все присутствующие в зале члены палаты: 153 из 170.
Аннексию украинских территорий российские власти обосновывают результатами псевдореферендумов, которые прошли на оккупированных и контролируемых сепаратистами территориях 23–27 сентября 2022 года. Украина и многие другие страны считают голосование фиктивным, оно прошло в нарушение международных норм и украинского законодательства.
Москва не контролирует значительную часть территорий, об аннексии которых объявила. Киев продолжает там успешное контрнаступление и планирует освободить их. Накануне президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, признающий ничтожным указы Путина о регионах Украины. В документе упоминаются не только аннексированные сегодня области, но и Крым.
Гол и передача Хвичи Кварацхелия помогли «Наполи» разгромить «Аякс»
Грузинский полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия забил гол в составе итальянского клуба на этот раз в Лиге Чемпионов.
«Наполи» крупно обыграл нидерландский «Аякс» в матче третьего тура группового раунда Лиги чемпионов. Встреча в Амстердаме завершилась в пользу гостей со счетом 6:1.
Хвича провел на поле 64 минуты и, кроме гола, отметился результативной передачей.
Как пишут спортивные СМИ, гол Кварацхелия — первый «грузинский гол» в основном розыгрыше Лиги Чемпионов за 17 лет.
СМИ: в Праге пройдет первая встреча Эрдогана и Пашиняна
Первая очная встреча президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и премьер-министра Армении Никола Пашиняна планируется в Праге в четверг, 6 октября. Об этом сообщили турецкие СМИ.
«Завтра, в 19.00 по турецкому времени президент Эрдоган проведет двустороннюю встречу с премьер-министром Армении Пашиняном в Праге», – пишет газета Milliyet.
По сообщению издания «Сабах», в ходе встречи президент Турции предложит премьеру Армении проведение встреч спецпредставителей по урегулированию двусторонних отношений последовательно в Турции и Армении, а не в третьих странах.
Кроме того, президент Турции отметит, что для снижения напряженности в регионе Армения «должна воздерживаться от провокаций, а также подписать мирный договор с Азербайджаном», пишет издание.
Армянская сторона пока официально не заявила о предстоящей встрече Пашинян-Эрдоган. Ранее МИД Армении, а затем и премьер-министр сообщили, что подобная встреча вероятна.
В Грузию с визитом прибывает заместитель госсекретаря США
В Грузию с официальным визитом прибывает заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Бонни Дженкинс. Об этом сообщается на сайте Госдепартамента.
В Тбилиси Дженкинс выступит на конференции Центральноазиатского и Кавказского региона Ассоциации биобезопасности и расскажет об опыте, полученном в борьбе с COVID-19.
Кроме того, заместитель госсекретаря проведет двусторонние встречи. Визит завершится 7 октября.
Авианосец США направился в Японское море после запуска ракеты КНДР
Атомный авианосец ВМС США "Рональд Рейган" выдвинулся в Японское море после того, как КНДР запустила ракету средней дальности над территорией Японии. Военный корабль расположится к востоку от Южной Кореи, об это сообщает Yonhap со ссылкой на южнокорейских военных.
Возвращение авианосца в Японское море станет ответом на запуск КНДР баллистической ракеты. Ранее "Рональд Рейган" принимал участие в совместных военно-морских учениях США, Японии и Южной Кореи. В конце сентября, через несколько дней после прибытия авианосца в район учений, КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря.
В ночь с понедельника на вторник Северная Корея запустила ракету средней дальности, которая пролетела над территорией Японии и упала в океане. Японское правительство выпустило предостережение, рекомендовав жителям северных районов укрыться в бомбоубежищах или прочных зданиях. Также было выпущено предупреждение для воздушного транспорта по всей стране.
С начала года Северная Корея произвела 23 пуска ракет, последний запуск состоялся три дня назад. Также это седьмой случай, когда ракета пролетела над территорией Японии.
Пригожин обвинил губернатора Петербурга в поддержке ВСУ
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов регулярно нарушает права участников так называемой «специальной военной операции» в Украине, заявил во вторник близкий к Владимиру Путину бизнесмен и один из спонсоров российской частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин.
«Кроме вреда от губернатора Петербурга ни я, ни бойцы ЧВК «Вагнер» ничего не видят», - сказал Пригожин, добавив, что де-факто Беглов «оказывает колоссальную поддержу Вооруженным силам Украины» и «другим вражеским структурам». Чем именно - бизнесмен не объяснил.
Ранее Пригожин выступил с резкой критикой командующего группой армий «Центр» российских сухопутных войск, принимающих участие в военной операции в Украине, генерал-полковника Александра Лапина. Пригожин, вслед за главой Чечни Рамзаном Кадыровым, фактически обвинил Лапина, которому Владимир Путин присвоил звание Героя России, в сдаче ранее оккупированных территорий. В Кремле, комментируя критику Лапина, заявили, что Пригожин и Кадыров заслужили «право на собственное мнение».
- «ЧВК Вагнера» – российское неофициальное военное подразделение, которое не значится на балансе военных ведомств и в реестре юридических лиц, однако ее бойцы принимают участие в наземных операциях РФ в Сирии, Африке и в войне в Украине. ЧВК считается одним из наиболее боеспособных подразделений, участвующих в боях на украинских территориях. При этом бойцов группы подозревают в совершении многочисленных военных преступлений. Одним из создателей и спонсоров ЧВК является близкий к Владимиру Путину петербургский бизнесмен Евгений Пригожин.
Илон Маск вновь предложил руководству Twitter покупку
Илон Маск вновь предложил руководству корпорации Twitter покупку компании по предложенной в апреле первоначальной цене в 44 миллиарда долларов (54,2 доллара за акцию). Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
Собеседники агентства рассказали, что о новом предложении Маск сообщил руководству Twitter в письме.
Reuters обращает внимание, что новость о вероятном возобновлении сделки появилась перед рассмотрением иска корпорации против бизнесмена, в котором Twitter требует завершения покупки. Заседание суда намечено на 17 октября. На фоне новостей о возможном возобновлении сделки стоимость акций Twitter выросла на 18%, после чего торги ими на Нью-Йоркской фондовой бирже были приостановлены.
Бизнесмен и представители Twitter сообщения о возможном возобновлении сделки пока не комментировали.
Илон Маск сообщил о намерении купить Twitter за 44 миллиарда долларов в апреле. Через некоторое время бизнесмен заявил, что приостанавливает сделку из-а неясности в подсчётах фейковых аккаунтов.
В начале июля Маск объявил об отказе от покупки. По словам миллиардера, компания не представила ему запрашиваемые данные. В Twitter сочли отказ надуманным и потребовали суд обязать Маска завершить покупку. Бизнесмен выступил со встречным иском.
США выделят Украине новую военную помощь в 625 миллионов долларов
Вашингтон выделит Киеву новый пакет военной помощи в размере 625 миллионов долларов. Об этом заявил президент США Джо Байден в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским, говорится в сообщении на сайте Белого дома.
Украине будут поставлены дополнительные вооружения и оборудование, включая 4 реактивные системы залпового огня HIMARS, боеприпасы, бронетехнику и транспортные средства. По данным Reuters, Киев получит 200 устойчивых к подрыву на мине тактических колесных машин (MRAP).
Байден в беседе в очередной раз подчеркнул, что Вашингтон никогда не признает российскую аннексию украинских территорий.
Президент США приветствовал сделку по вывозу продовольствия из украинских портов, заключённую летом при посредничестве Турции, и призвал к продолжению поставок зерна и других продуктов на мировые рынки.
Офис Зеленского разговор президентов пока не прокомментировал.
Разговор президентов двух стран произошёл на фоне аннексии Россией украинских территорий по итогам так называемых референдумов. Их итоги, по последним данным, признала только Северная Корея. Большинство стран мира ранее заявили, что аннексию не признают.
Азербайджан вернул Армении 17 лиц, взятых в плен 13-14 сентября
Азербайджан сегодня передал Армении лиц, взятых в плен в ходе кровавых столкновений на армяно-азербайджанской границе 13-14 сентября, сообщила Радио Азатутюн представитель армянского офиса Международного комитета Красного Креста (МККК) Зара Аматуни. Сколько именно пленных передал Баку, Аматуни не уточнила.
Министерство обороны позже пояснило, что азербайджанская сторона при посредничестве США вернула армянской стороны 17 военнопленных, сообщив их имена и фамилии.
По сообщению Офиса представителя по международным правовым вопросам, Азербайджан подтвердил наличие 17 новых армянских военнопленных после сентябрьских боев.
В результате интенсивных боевых действий, начавшихся на армяно-азербайджанской границе в полночь 13 сентября, по официальным данным, с армянской стороны погибло и пропало без вести 206 человек, с азербайджанской – 80, с обеих сторон были сотни раненых. О прекращении огня было объявлено вечером 14 сентября. Однако оно периодически нарушается, в результате чего с армянской стороны есть еще трое погибших и один раненый, с азербайджанской стороны – четверо раненых.
Карта Минобороны показала отступление РФ на 30 км под Херсоном
Карта боевых действий, показанная российским министерством обороны на брифинге 4 октября, свидетельствует об отступлении российской армии почти на 30 километров в Херсонской области и полное освобождение Украиной Харьковской области. На это обратило внимание издание «Агентство».
3 октября на продемонстрированных в ходе ежедневного брифинга картах министерство указывало контролируемой Россией территорией часть Харьковской области на восточных берегах рек Оскол и Северский Донец. На новой карте Москва контролирует только небольшой участок региона к северо-востоку от Двуречного. Во вторник об освобождении сообщили села Богуславка и Боровская Андреевка в Изюмском регионе, что приближает украинскую армию к Луганской области с еще одного направления.
На карте в Херсонской области линия фронта накануне проходила в районе населенных пунктов Давыдов Брод, Добрянка и Золотая Балка. Во вторник Минобороны показало, что под контролем российской армии находится территория примерно до линии между Давыдовым Бродом и Дудчанами, пишет «Агентство». Таким образом, линия фронта в регионе сместилась к северу примерно на 30 километров.
4 октября в соцсетях появился ряд видео из новых освобожденных поселений в Херсонской области. Украинские военные сообщают об освобождении Давыдового Брода, Староселья, Архангельского, Большой Александровки. Министерство обороны страны это пока официально не комментировало. В понедельник Госдума, а во вторник российский Совет Федерации приняли конституционные законы, согласно которым эти населенные пункты объявлялись территорией России.
Украинское контрнаступление началось в начале сентября и продолжается сейчас сразу на нескольких направлениях. Это впервые вызвало публичную критику министерства обороны от высокопоставленных российских чиновников. Кроме того, нехваткой живой силы на фронте эксперты объясняют объявленную в России мобилизацию.
- 4 октября президент Украины Владимир Зеленский выпустил указ, которым объявил ничтожными указы президента России Владимира Путина о признании независимыми Крыма, Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины. Киев заявляет, что намерен вернуть контроль над всеми этими территориями.
Гарибашвили: Грузия - маленькая страна, ей нужны сильные партнеры
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили ответил на вопросы, связанные с депутатами, которые покинули «Грузинскую мечту», основав движение «Сила народа». Глава кабмина объяснил, что позиция правящей партии отличается от той, что озвучивают экс-соратники, а Грузии нужны более сильные партнеры и союзники.
«Конечно, каждый человек имеет полное право принимать любое решение, которое он считает [правильным], именно так мы понимаем демократию. Мы - демократическое общество, мы должны максимально способствовать плюрализму, развитию различных идей, идеологий, и в конечном итоге люди должны решать, какая идеология для них более приемлема.
Лично для меня - я уже говорил и повторю - у нас был разговор внутри команды по этим вопросам, мы им сказали, что не согласны с их позицией, мы дали понять это. Мы сказали им, что неприемлемо так выражать свою позицию, а я обозначил, что мы маленькая страна, у нас много вызовов, некоторые территории оккупированы, нам нужны сильные партнеры и союзники. Нам нужны очень хорошие, крепкие отношения со всеми, особенно с нашими главными партнерами - США, представителями Евросоюза», - сказал Гарибашвили.
При этом он добавил, что члены нового движения вышли из состава правящей партии, что само по себе говорит о расхождении во взглядах, пишет SOVA.
- Напомним, сегодня стало известно, что еще пять депутатов «Грузинской мечты» покидают партию, чтобы присоединиться к Созару Субари, Дмитрию Хундадзе, Михаилу Кавелашвили и Гураму Мачарашвили в рамках движения «Сила народа».
- 28 июня Хундадзе, Субари и Кавелашвили заявили о своем решении покинуть партию власти, чтобы «говорить больше». По их словам, у общественности накопились вопросы, на которые правящая партия по понятным причинам не может дать ответ.
- На деле бывшие члены «Мечты» полностью повторяют нарратив правящей партии и проводят в Грузии антизападную кампанию. Посол США в Грузии Келли Дегнан неоднократно становилась объектом их нападок. Формально бывшие члены «Мечты» утверждают, что США финансируют кампании, направленные против государства и Церкви.
В сентябре в Грузии от коронавируса скончались 20 человек
По данным Национального центра по контролю заболеваний, в Грузии в сентябре текущего года выявили 35 719 новых случаев заражения коронавирусом, 43 189 пациентов выздоровели, 20 – скончались от последствий инфекции.
По данным ведомства, процент положительных результатов, выявленных во время тестирования, за последние 7 дней составляет 9,30%, за последние 14 дней – 10,64%.
С момента распространения коронавируса в стране официально подтверждено 1 764 350 случаев заражения, из них 16 902 умерли, 1 738 337 выздоровели, пишет агентство «Новости-Грузия».
Согласно решению Минздрава Грузии, «в связи с неуклонно снижающимся уровнем заболеваемости» статистические данные по коронавирусу – количество новых случаев, уровень заболеваемости, уровень положительных результатов, количество летальных исходов – будут собираться еженедельно и публиковаться раз в месяц.
СМИ: ВСУ освободили Давыдов Брод в Херсонской области
Ряд СМИ, в том числе агентство УНИАН сообщило, что бойцы бригады морской пехоты подняли украинский флаг над Давыдовым Бродом в Херсонской области.
Бои в районе населенного пункта продолжались несколько месяцев, пишет Би-би-си.
Еще сегодня утром прокремлевские телеграм-каналы не признавали сдачу Давыдова Брода, но говорили о постоянных попытках ВСУ прорвать оборону российской армии. В понедельник российские СМИ утверждали, что одну такую атаку удалось отразить.
Сейчас пророссийские источники пишут, что «со взятием Давыдова Брода ВСУ сможет перебрасывать технику через Ингулец и развивать наступление на Херсон».
Ранее сообщалось об успехе украинской стороны на еще одном участке фронта в Херсонской области.
Российские «военкоры» к вечеру 3 октября сообщили, что российские войска были вынуждены отступить из северной части Дудчан – села, разделенного Дудчанским водохранилищем. Это село – важный рубеж обороны российских войск на направлении вдоль берега Днепра.
Освобождение Дудчан откроет ВСУ дорогу на Бериславский, а затем и на Новую Каховку.
Российские войска после отступления взорвали мост через Дудчанское водохранилище, но, как отмечают российские военкоры, само водохранилище несложно обойти, кроме того, ВСУ могут ударить российским соединениям в фланг, окружив группировку на правом берегу Днепра.
Мать и супруга Кадырова получили «госнаграды» сепаратистской «ЛНР»
Руководитель так называемой «Луганской народной республики» Леонид Пасечник наградил мать главы Чечни Рамзана Кадырова Аймани и его супругу Медни орденом Дружбы народов.
В своем телеграм-канале Кадыров отметил, что решение о присвоении «госнаград» его родственницам связано с их гуманитарной помощью жителям сепаратистской республики. Благодаря решению его матери с начала войны в Украине в «ЛНР» отправлены десятки тысяч тонн продуктов и предметов первой необходимости, заявил глава Чечни. Также, по его словам, Аймани Кадырова «организовала выезд на территорию России сотням больных и раненых».
В апреле эксперты обратили внимание, что продукты из гуманитарной помощи, якобы отправленной из Чечни, – украинского производства. Как указал, в частности, журналист-расследователь издания Bellingcat Христо Грозев, это свидетельствует о том, что кадыровцы раздавали жителям Мариуполя награбленные продукты. После этого видео с раздачей гуманитарной помощи было удалено из телеграм-канала Рамзана Кадырова.
Региональный общественный фонд имени Ахмата Кадырова, президентом и вице-президентом которого являются мать и супруга главы Чечни, не раз критиковали за то, что деньги для него собираются принудительно, однако Кадыров эти обвинения отрицал. Кроме того, СМИ сообщали о непрозрачности финансирования и расходов фонда, называя его «альтернативной казной» Кадырова.
Пасечник также наградил званиями «Героя ЛНР» председателя парламента Чечни Магомеда Даудова и министра внутренних дел по республике Руслана Алханова. А в начале августа Кадыров и Пасечник сами обменялись наградами: чеченский политик стал «Героем ЛНР», а руководитель сепаратистской республики получил орден Ахмата Кадырова.
- Фонд имени Кадырова находится в санкционном списке Минфина США на основании «Глобального акта Магнитского».
- В 2021 году Фонд имени Ахмата Кадырова задекларировал нулевую выручку и валовую прибыль. Если в 2019 году фонд, согласно данным от его управленцев, получил пожертвования на 6 млрд рублей (а перед этим 2,2 млрд), то последние два года указывает их отсутствие. Согласно предоставленным фондом данным, он ничего не потратил на целевые расходы. Эксперты назвали предоставленную отчетность «странной» для некоммерческой организации.
«Были холопами, стали рабами». Алла Пугачева ответила своим критикам
Певица Алла Пугачева опубликовала в инстаграме пост, адресованный тем, кто ее критикует.
«Боже мой! Какое счастье, что меня ненавидят те люди, которых я всегда терпеть не могла. Если бы я им нравилась, это значило бы, что я пела и жила зря. Причина ясна. Пусть скрежещут зубами. БЫЛИ ХОЛОПАМИ, СТАЛИ РАБАМИ», – написала она.
Кому именно Пугачева адресовала свои слова, из сообщения неясно, пишет «Медуза».
В конце сентября источники «Известий» и Пятого канала сообщили, что Алла Пугачева, которая в августе вернулась в Россию, снова уехала из страны. Другие источники это пока не подтверждали. Mash утверждал, что Пугачева приезжала в Россию, чтобы выставить на продажу недвижимость в деревне Грязь в Московской области. Концертный директор Пугачевой отказалась это комментировать.
После сообщений СМИ о возможном отъезде Пугачевой из России на тeлeцeнтрe «Останкино» в Москве появилось сообщение, вероятно, адресованное Пугачевой: «Алла, так ***** (зачем) ты вообще приезжала?» На кинотеатре «Октябрь» на Арбате появился цифровой баннер с изображением Пугачевой и анонсом ее выступлений в Донецке, Луганске, Мариуполе, Херсоне и Мелитополе.
- 18 сентября Алла Пугачева попросила Минюст РФ объявить ее «иностранным агентом» вслед за ее мужем, Максимом Галкиным, которого включили в реестр «иноагентов» за день до этого. Пугачева назвала своего супруга «настоящим патриотом России», который желает своей стране «мирной жизни, свободы слова» и «прекращения гибели наших ребят за иллюзорные цели». После этого поста на Пугачеву пожаловались в полицию.
МВД Казахстана: за две недели в страну прибыли 200 тысяч россиян
Более 200 тысяч россиян приехали в Казахстан после объявления в России частичной мобилизации. Об этом сообщил глава МВД Казахстана Марат Ахметжанов.
По его словам, за этот же период из страны выехали 147 тысяч россиян. Ахметжанов добавил, что из Казахстана также депортировали семерых граждан России: трое из них незаконно пересекли границу, четверо совершили в Уральске мелкое хулиганство.
Неделю назад МВД Казахстана заявляло, что в страну приехали 98 тысяч россиян, а выехали – 64 тысячи человек.
Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о намерении провести переговоры с российскими властями на фоне массового притока россиян в страну. Глава МВД обещал, что Казахстан не будет выдавать России граждан, уклоняющихся от мобилизации, если их не объявят в международный розыск.
- После объявления президентом России Владимиром Путиным 21 сентября частичной мобилизации резко возросло число желающих покинуть страну. Одним из популярных направлений выезда стал Казахстан, для въезда в который россиянам не нужно не только визы, но и загранпаспорта. Ранее СМИ сообщали о том, что на пограничных пунктах России и Казахстана выстраиваются многокилометровые очереди из желающих избежать мобилизации. На фоне массового притока россиян в Казахстане отмечается дефицит жилья в аренду и повышение цен на доступные варианты.
Лидер Ирана: за протестами в стране стоят США и сионисты
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, которого призывают свергнуть протестующие иранцы, обвинил в организации беспорядков США и сионистов.
"Эти беспорядки и волнения устроены Америкой, сионистским режимом и их агентами", – заявил Хаменеи, выступая перед группой студентов – будущих полицейских в Тегеране. Он сказал, что "убит горем" из-за "трагического инцидента" с Махсой Амини.
В середине сентября 22-летнюю защитницу прав женщин Махсу Амини из курдского меньшинства задержала и избила полиция нравов за распущенный хиджаб – девушка впала в кому и через несколько дней умерла в больнице.
В ответ на это в Иране начались протесты против полицейского насилия и шире – против жестокой борьбы иранских властей с инакомыслием. С самого начала демонстраций женщины срывали с себя хиджабы и демонстративно крутили ими в воздухе, некоторые их публично сжигали, а также отрезали себе волосы в знак протеста. Через несколько дней демонстранты начали выкрикивать антиправительственные лозунги "Смерть диктатору!" и "Хаменеи будет свергнут!", направленные на аятоллу Али Хаменеи. Подобные лозунги скандируют даже школьницы. Студенты требуют свободы в стране.
Протесты продолжаются уже больше трёх недель, они охватили более восьмидесяти иранских городов, включая столицу страны – Тегеран. Во время столкновений с полицией, по подсчётам правозащитников, погибли как минимум 133 человека.
- Ранее власти Ирана уже обвиняли в протестах иностранное вмешательство, не уточняя названия вмешивающихся стран, и оппозицию из-за рубежа: якобы те воспользовались смертью Амини для разжигания общественных беспорядков. Подобную риторику используют лидеры многих авторитарных стран, граждане которых выходят на протесты, требуя соблюдения и расширения своих прав.
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