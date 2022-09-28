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«Никого никуда возвращать не собираемся» – Ардзинба о грузинских беженцах
Глава МИД самопровозглашенной республики Абхазия Инал Ардзинба прокомментировал акцию активистов, прошедшую 24 сентября у Ингурского моста с требованием вернуть в Абхазию грузинских беженцев.
«Мы никого никуда возвращать не собираемся и обсуждать это тоже не собираемся. Мы воспринимаем такие акции как провокации», – сказал он в интервью телеканалу Россия 24.
Ардзинба уверен, что «эту тему», а также «группу грузинских общественников» курируют посольство США и USAID.
«Такие акции у нашей границы не способствуют делу укрепления мира и архитектуры безопасности в нашем регионе», – добавил он.
Глава абхазского МИДа также призвал Тбилиси подписать соглашение о неприменении силы.
«Мы считаем, что Грузия должна его подписать, и после этого мы уже можем выходить на какой-то диалог. Пока ситуация находится в достаточно замороженном состоянии», – отметил он.
Ардзинба говорит, что через неделю состоится очередной раунд Женевских дискуссий.
«Мы уверены, что Грузия в очередной раз не подпишет соглашение о неприменении силы. Это для нас, абхазской стороны, является подтверждением того, что Грузия готовится к самым разным сценариям развития событий. Мы прекрасно видим, как Грузия работает по наращиванию военного потенциала, работает с натовцами, проводит учения, закупает военные, ударные, разведовательные беспилотники. Я думаю, что страна, которая готовится к миру, так бы не поступала», – сказал он.
Накануне Ардзинба встретился в Москве с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Стороны подписали Соглашение об урегулировании вопросов двойного гражданства.
Другие новости дня
Из цхинвальской тюрьмы освободили гражданина Грузии Нукри Калашникова
Из цхинвальской тюрьмы накануне освободили и передали грузинской стороне гражданина Грузии Нукри Калашникова. Об этом сообщили в КГБ самопровозглашенной республики Южная Осетия.
«Задержанный 22 июня за незаконное пересечение государственной границы Южной Осетии гражданин Грузии Калашников Нукри Васильевич, 1972 г.р., 24 июня 2022 года был признан Цхинвальским районным судом виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 322 УК РФ «Незаконное пересечение государственной границы» и приговорен к четырем месяцам лишения свободы», – сказали в пресс-службе югоосетинского ведомства.
О задержании жителей Сачхерского и Карельского районов – Гелы Иобашвили и Нукри Калашникова представители Службы государственной безопасности Грузии сообщили журналистам лишь 23 сентября.
В цхинвальской тюрьме остаются четверо граждан Грузии. Среди них – бывший военный Мамука Чхиквадзе, которого приговорили к трем годам и 8 месяцам лишения свободы. Его обвинили в нарушении де-факто границы, а также в контрабанде наркотических средств. По версии югоосетинских силовиков, в ходе личного досмотра у Чхиквадзе обнаружили наркотическое средство «марихуана» массой более четырех грамм.
Российского баскетболиста не выпустили из страны в Абхазию
Баскетболиста 3х3 команды «Байкал» Егора Гатина не выпустили из России в самопровозглашенную республику Абхазию. Гатин должен принять участие в Кубке дружбы, который пройдет в Сухуми.
«Игрока не пропустили на российской границе, когда он ехал на автобусе из Сочи», – сказал РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
Кубок дружбы по баскетболу 3х3 пройдет сегодня. В нем примут участие восемь команд из России, Беларуси и Абхазии.
- 21 сентября Владимир Путин объявил о «частичной мобилизации» для продолжения войны на территории Украины. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что «в ходе частичной мобилизации будут призваны 300 тысяч резервистов». Ряд источников утверждают, что власти планируют мобилизовать около миллиона граждан.
- После объявления мобилизации десятки тысяч граждан России покинули пределы страны, на границах с близлежащими государствами образовались многокилометровые пробки.
- Подлежащие призыву граждане РФ из числа желающих выехать из страны уже получают повестки на границе с Грузией. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе главы и правительства Северной Осетии.
WSJ: США и Евросоюз готовят новые санкции против России
Соединенные Штаты и Евросоюз готовятся ввести серию санкций против России. О некоторых из них может быть объявлено в среду, сообщает газета Wall Street Journal.
По данным газеты, Еврокомиссия намерена предложить новые экспортно-импортные ограничения, включая запрет на импорт части российских алмазов. Она также намерена расширить список российских официальных лиц и функционеров в сепаратистских регионах подвергнутых санкциям.
Соединенные Штаты собираются ввести более масштабные санкции с целью усилить финансовое давление на Кремль и изоляцию российской экономики. Объектами санкций могут стать связанные с государством финансовые институции, имеющие ключевое значение для функционирования экономики: Агентство по страхованию вкладов (АСВ), гарантирующее банковские вклады россиян, и платежная система Мир. Санкции также могут быть введены против Национального клирингового центра и Национального расчетного депозитария, обеспечивающих нормальное функционирование российского рынка ценных бумаг. Администрация Байдена также рассматривает возможность отключения от системы SWIFT еще нескольких российских банков, расширение числа товаров, запрещенных к экспорту в Россию и введения санкций против нескольких российских компаний.
Окончательное решение о том, какие из этих санкций будут введены, пока не принято, пишет газета.
Обсуждения в Еврокомиссии проходят на фоне трений в Евросоюзе относительно будущего санкций. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призывает ослабить санкции, решение о продлении которых должно быть принято в январе. Польша и страны Балтии настаивают на том, что лишь ужесточение санкций лишит Кремль финансовых возможностей для ведения войны. Евросоюз не вводил санкций против России с июля.
Объявлены итоги «референдумов» на оккупированных территориях Украины
Пророссийские избирательные комиссии на оккупированных украинских территориях объявили итоги так называемых референдумов, которые завершились во вторник вечером.
По данным ЦИК, в Донецкой области за её вхождение в состав России проголосовали 99,23 процента от числа пришедших на избирательные участки, в Луганской - 98,42 %, в Запорожской - 93,11 %, в Херсонской - 87,05%.
За несколько часов до окончания голосования заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев написал в телеграме: "Референдумы завершились. Итоги очевидны. Добро пожаловать домой, в Россию!".
Вопрос о вхождении оккупированных украинских территорий в состав России предположительно будет рассмотрен на заседании Совета Федерации, которое назначено на 4 октября. При этом глава так называемой Луганской народной республики Леонид Пасечник выступил с заявлением, в котором попросил Владимира Путина принять область в состав РФ уже 28 сентября.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что "фарс на оккупированных территориях нельзя назвать даже имитацией референдумов", и что украинская армия ни при каких обстоятельствах не откажется от планов освобождения земель. Отдельно он подчеркнул, что если Россия признает результаты референдумов, то ему с Путин "больше не о чем будет разговаривать".
Страны Запада неоднократно предупреждали о том, что итоги проведённых Россией референдумов признаны не будут. Во вторник Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что "Украина имеет абсолютное право на самооборону всей своей территории, в том числе – на возвращение земель, которые были незаконно захвачены тем или иным образом Россией". Также Блинкен повторил слова президента США Джо Байдена о том, что за проведение так называемых референдумов против России будут введены дополнительные жёсткие санкции.
- Псевдоеферендумы о вхождении в состав России проходили на оккупированных территориях Украины ("ДНР", "ЛНР" и части Херсонской и Запорожской областей) с 23 по 27 сентября. Голосование проводилось в регионах, находящихся под военным управлением, и откуда от войны и российской оккупации бежали сотни тысяч украинских граждан.
В Польше открыли газопровод, призванный заменить российский газ
Власти Польши открыли во вторник в городе Голенюв газопровод Baltic Pipe, который призван частично заменить поставки российского газа.
По новому газопроводу, пролегающему между Польшей и Данией, в несколько европейских стран будет поставляться газ из Норвегии - до 10 миллиардов кубометров в год. Начало поставок запланировано на 1 октября, а выход на полную мощность ожидается к началу зимы.
"Эпоха российского доминирования в газовой сфере подходит к концу, эпоха отмеченная шантажом, угрозами и вымогательством", - прокомментировал открытие Baltic Pipe премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.
Польша потребляет около 20 миллиардов кубометров газа в год, примерно половину от этого объема поставляла Россия по газопроводу "Ямал-Европа". В апреле польские власти отказались платить за российский газ в рублях. После этого "Газпром" остановил поставки, а Польша разорвала газовое соглашение с Россией.
Ранее в ответ на военную агрессию России в отношении Украины было полностью остановлено введение в эксплуатацию газопровода "Северный поток – 2", хотя ему оставалось только пройти сертификацию. В сентябре уже российский "Газпром" остановил прокачку газа по газопроводу "Северный поток – 1", объяснив это техническими неполадками. Страны Евросоюза обвиняют Россию в использовании газа в качестве инструмента политического давления и шантажа. В Кремле эти обвинения отвергают.
Белый дом: бегущим из России могут дать убежище в США
Российские граждане, которые бегут из страны от объявленной президентом России Владимиром Путиным мобилизации, могут подавать заявления на предоставление убежище в США, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, подчеркнув, что американские власти приветствуют "всех, кто ищет убежища".
При этом Жан-Пьер уточнила, что "каждое заявление будет рассмотрено на индивидуальной основе".
Ранее с подобным заявлением выступили власти Германии. В числе тех, кто может рассчитывать на убежище в ФРГ, они назвали "дезертиров из российской армии" и "противников путинского режима". Тем не менее, официального решения по поводу выдачи специальных виз или предоставления убежища указанным категориям граждан России пока нет. Ожидается, что оно будет принято, или отклонено, в течение месяца.
Некоторые страны Евросоюза — в частности, Латвия и Чехия, — заявили, что не будут выдавать визы россиянам, которые скрываются от мобилизации.
21 сентября Владимир Путин объявил о "частичной мобилизации" для продолжения войны на территории Украины. По словам президента России, призыву на военную службу подлежат граждане, которые состоят в запасе. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что "в ходе частичной мобилизации будут призваны 300 тысяч резервистов". Ряд источников утверждают, что власти планируют мобилизовать около миллиона граждан.
После объявления мобилизации десятки тысяч граждан России покинули пределы страны, на границах с близлежащими государствами образовались многокилометровые пробки. В связи с этим, по данным некоторых СМИ, российские власти планируют запретить выезд мужчинам мобилизационного возраста. На границах с Казахстаном и Грузией подлежащих мобилизации разворачивают уже сейчас.
Издание "Новая газета. Европа" со ссылкой на источник в администрации президента России сообщила, что за первые четыре дня после объявления мобилизации из России выехали 261 тысяча мужчин. Официального подтверждения этой информации нет.
Латвия объявила режим ЧС на границе с Россией из-за мобилизации
Правительство Латвии объявило режим чрезвычайной ситуации на границе с Россией из-за объявленной Москвой мобилизации. Он начнет действовать с 28 сентября и продлится три месяца, говорится на сайте правительства.
В сообщении говорится, что режим ЧС будет действовать в Алуксненском, Балвском и Лудзенском районах страны. Действие режима распространяется также на порты, аэропорты, пункты пересечения границы и железные дороги.
Власти Латвии закрывают пограничный переход Педедзе в целях сокращения потока россиян. Государственная пограничная служба страны получила предписание об усилении надзора за пересекающими границу гражданами России.
Ранее Латвия решила не выдавать гуманитарные визы россиянам, желающим избежать мобилизации в армию, или пропускать их через границу в случае, если у них уже есть шенгенская виза. В МИДе страны это объяснили "соображениями безопасности".
МИД Польши тем временем вслед за Болгарией рекомендовал своим гражданам покинуть Россию и воздержаться от поездок в страну.
- 21 сентября Владимир Путин объявил о "частичной мобилизации" для продолжения войны на территории Украины. По словам президента России, призыву на военную службу подлежат граждане, которые состоят в запасе. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что "в ходе частичной мобилизации будут призваны 300 тысяч резервистов". Ряд источников утверждают, что власти планируют мобилизовать около миллиона граждан.
- После объявления мобилизации десятки тысяч граждан России покинули пределы страны, на границах с близлежащими государствами образовались многокилометровые пробки.
- Российские власти могут запретить выезд из страны военнообязанным — прежде всего, мужчинам возрастов, подходящих под мобилизацию. Об этом сообщают издания "Вёрстка", "Медуза", "Сота" и канал "Ходорковский LIVE" со ссылкой на анонимные источники, в том числе, близкие к Кремлю и ФСБ.
- Два источника "Медузы" сообщили, что закрытие границ произойдёт в районе 28 сентября. По данным источника "Вёрстки", запрет вступит в силу до 30 сентября.
Мухтарлы: Азербайджан заплатил Грузии $3 миллиона за мое похищение
Азербайджанский журналист-расследователь Афган Мухтарлы после дачи показаний в прокуратуре Грузии заявил, что Азербайджан заплатил Грузии 3 миллиона долларов за его похищение из Тбилиси.
Прокуратура Грузии официально признала Мухтарлы потерпевшим в деле о его похищении в Тбилиси в мае 2017 года. Признанный в Европе политическим беженцем Мухтарлы в настоящее время требует опроса бывшего премьер-министра Грузии, миллиардера Бидзины Иванишвили и главы МВД Вахтанга Гомелаури, которых он считает причастными к организации его покушения. Кроме того, азербайджанский журналист требует, чтобы Гомелаури покинул свою должность, пишет агентство «Новости-Грузия».
«Если прокуратура не получит показаний от Иванишвили и Гомелаури, мы обратимся сначала в суд в Грузии, а когда исчерпаем здесь все инстанции, обратимся в Европейский суд по правам человека. Я обязательно сделаю все, чтобы были опрошены Иванишвили и Гомелаури. По закону они граждане Грузии и закон требует от них дачи показаний, отказаться от этого они не могут. Я свидетельствовал в этом здании, что Мисаи Сейдол, заместитель Пенитенциарной службы Азербайджана, сказал мне, что Азербайджан заплатил Грузии 3 миллиона долларов за мое похищение. Об этом мне говорили и другие. В частности, представители пограничного ведомства Азербайджана и я дали показания обо всем в прокуратуре. Вместе с нами находится Акиф Шордаров, генерал, которого обвиняли в растрате на территории Грузии 10 миллионов долларов, принадлежащих контрразведке. Его суд закрыли, проводили в закрытом режиме какое-то время, а потом с этого генерала сняли обвинения», - сказал Афган Мухтарлы.
Недавно арестованный бывший заместитель главы Служба госбезопасности Грузии Сосо Гогашвили подтвердил в одном из своих скандальных заявлений, что похищение Мухтарлы из Тбилиси и его передачу азербайджанской стороне организовали и провели грузинские спецслужбы.
Ответственность за похищение Мухтарлы Гогашвили возлагает на тогдашнего руководителя Служба госбезопасности Вахтанга Гомелаури. Он же утверждает, что Бидзина Иванишвили также был в курсе планов похищения и передачи Мухтарлы.
«Нам не разрешили ознакомиться с информацией, предоставленной Гогашвили. Нам выдали решение об ограничении этого права, что мы обязательно обжалуем в вышестоящей инстанции. Ничего нового, чего мы не знали раньше, нам известно не стало», - сказал журналистам адвокат Мухтарлы Арчил Чопикашвили.
- Афгана Мухтарлы похитили из Тбилиси 29 мая 2017 года, после чего 30 мая оказалось, что он арестован в Азербайджане. Мухтарлы уже много лет требует полного расследования его похищения из Грузии и утверждает, что к этой спецоперации причастны влиятельные грузинские высокопоставленные чиновники. После признания Гогашвили Мухтарлы приехал в Тбилиси и обратился в главное следственное управление с требованием возобновить расследование по его делу.
Блинкен: Украина имеет абсолютное право вернуть свои территории
Госсекретарь США Энтони Блинкен во вторник, 27 сентября, заявил, что страны Запада никогда не признают аннексию Россией украинских регионов и поддержат Украину в ее борьбе за возвращение территорий.
«Я также подчеркиваю, что Украина имеет абсолютное право на самооборону всей своей территории, в том числе – на возвращение земель, которые были незаконно захвачены тем или иным образом Россией», – сказал Блинкен на совместной пресс-конференции со своим индийским коллегой Субраманьямом Джайшанкаром.
Госсекретарь США также повторил слова президента Джо Байдена о том, что за проведение так называемых референдумов против России будут введены дополнительные жесткие санкции.
«Россия вторглась в Украину, захватила территорию и реализует на ней свою дьявольскую схему, в том числе выселяя оттуда часть населения», – сказал Блинкен.
Он подчеркнул, что одних людей Россия депортирует с оккупированных территорий, а другие просто пропадают. После чего, по словам Блинкена, российские власти устанавливают марионеточные правительства и манипулируют результатами псевдореферендумов, чтобы объявить захваченную территорию частью России.
- 13 сентября Украина запросила у США и их союзников дополнительные поставки вооружения, в том числе ракетные системы большой дальности, которые, по словам Киева, понадобятся для «продолжения наступления в 2023 году». США предоставляют Украине вооружение на условиях, что она наносит удары лишь по оккупированным землям, но не по территории России.
- Псевдореферендумы о вхождении в состав России проходили на оккупированных территориях Украины («ДНР», «ЛНР» и части Херсонской и Запорожской областей) с 23 по 27 сентября. Голосование проводилось в регионах, находящихся под военным управлением, многие жители оказались беженцами. Согласно результатам, которые предоставили пророссийские власти, во всех регионах более 87% избирателей проголосовали за вхождение в состав России.
За неделю число россиян, пересекших границы Евросоюза, выросло на 30%
За прошедшую неделю почти 66 тысяч граждан России пересекли границы государств - членов Евросоюза, сообщает европейское агентство по контролю границ, отмечая, что это на 30 процентов больше, чем было двумя неделями ранее.
Агентство связывает увеличение потока через границы с объявленной Владимиром Путиным в России «частичной мобилизацией». Отмечается при этом, что большинство приехавших в ЕС россиян имеют вид на жительство в Европе, шенгенские визы или двойное гражданство.
Ранее издание «Новая газета. Европа» со ссылкой на источник в администрации президента России сообщила, что за первые четыре дня после объявления мобилизации из России выехала 261 тысяча мужчин. Официального подтверждения этой информации нет.
21 сентября Владимир Путин объявил о «частичной мобилизации» для продолжения войны на территории Украины. По словам президента России, призыву на военную службу подлежат граждане, которые состоят в запасе. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что «в ходе частичной мобилизации будут призваны 300 тысяч резервистов». Ряд источников утверждают, что власти планируют мобилизовать около миллиона граждан.
После объявления мобилизации десятки тысяч граждан России покинули пределы страны, на границах с близлежащими государствами образовались многокилометровые пробки. В связи с этим, по данным некоторых СМИ, власти планируют запретить выезд мужчинам мобилизационного возраста. На границах с Казахстаном и Грузией подлежащих мобилизации разворачивают уже сейчас.
Власти Северной Осетии ограничат въезд в республику из других регионов
Власти Северной Осетии ограничат въезд транспортных средств в республику из других регионов России. Соответствующий указ глава региона Сергея Меняйло подпишет в ближайшее время, говорится на официальном сайте республики.
Такое решение связано с «большим скоплением на территории республики транзитного транспорта и граждан, пытающихся пересечь государственную границу» с Грузией. Исключение будут делать только для жителей самой Северной Осетии – они смогут свободно заехать в регион.
Кроме того, Меняйло заявил, что в ближайшее время в Северной Осетии будет введен режим повышенной готовности. При этом у границы с Грузией – на пункте пропуска Верхний Ларс – планируется организовать временные пункты обогрева и питания.
МВД по республике Северная Осетия – Алания сообщило, что планирует развернуть там мобилизационный пункт военкомата. Ранее власти региона заявили, что будут вручать повестки не только жителям республики, но всем россиянам, подлежащим призыву в рамках «частичной» мобилизации, сообщало РИА Новости.
- На границе с Грузией со стороны России образовалась автомобильная пробка длиной более 20 километров – время ожидания в ней составляет около двух суток. 27 сентября в МВД заявили, что количество ожидающих проезда грузовых и легковых автомобилей через границу с Грузией выросло до 5,5 тысяч.
Хавьер Коломина: Гарибашвили отмежевался от антизападной риторики
«Неприемлема антизападная риторика, что нам не нравится, мы очень четко видим, что 70 процентов населения продолжает поддерживать НАТО, а 75 процентов продолжает поддерживать Евросоюз», - заявил спецпредставитель генерального секретаря Североатлантического Альянса на Кавказе и в Центральной Азии Хавьер Коломина, передает Общественный вещатель Грузии.
По словам Коломины, разговор с представителями «Грузинской мечты» касался заявлений о том, якобы Евросоюз и США хотят втянуть Грузию в войну и открыть второй фронт.
«Это тот вопрос, о котором мы также говорили. Антизападная риторика, которую мы наблюдаем, в целом также настораживает, и она нам не нравится. В то же время мы ясно видим, что 70 процентов населения продолжает поддерживать НАТО, а 75 процентов продолжает поддерживать Евросоюз. Существует определенное пространство между политической поляризацией и единством, которое есть среди населения. Возможно, важнее то, как реагирует общество. Нам нужно доставлять сообщения, и то, что я делаю, так это доставляю сообщения вашему правительству и политикам.
Фундаментально осознавать, что такая риторика нам совсем не помогает. Я поговорил о четырех бывших депутатов «Грузинской мечты», на эту тему и поднял этот вопрос. Критика, которую они высказывают в адрес посла США и посла ЕС, совершенно неуместна. Премьер-министр Гарибашвили отмежевался от этого. Он четко сказал, что не поддерживает эту риторику. Я выслушал позицию премьер-министра. В целом недопустима антизападная риторика, что нам не нравится», - заявил Коломина.
Хвича Кварацхелия стал самым дорогим игроком в истории грузинского футбола
Немецкое менеджерское агентство «Трансфермаркт» значительно увеличило сумму трансфера футболиста Хвичи Кварацхелия - она достигла рекордной для Грузии цифры в 35 миллионов евро.
Цена 21-летнего грузинского нападающего при переходе в «Наполи» составляла 15 миллионов евро, а сейчас поднялась до 35 миллионов. Такой оценки и одновременного повышения в 20 миллионов не было ни у одного игрока в истории грузинского футбола.
23 сентября «Трансфермаркт» резко увеличил стоимость вратаря клуба «Валенсия» и сборной Грузии Георгия Мамардашвили - с 10 до 20 миллионов евро. Тогда Мамардашвили вышел на первое место в рейтинге грузинских футболистов и опередил Хвичу Кварацхелия, пишет агентство «Новости-Грузия».
Теперь же Кварацхелия вернул себе первое место в топ-5 самых дорогих игроков сборной Грузии:
- Хвича Кварацхелия, «Наполи» (Италия) - 35,00 млн евро
- Георгий Мамардашвили, «Валенсия» (Испания) - 20 млн евро
- Саба Лобжанидзе, «Хатаиспор» (Турция) – 4,30 млн евро
- Дата Хочолава, «Копенгаген» (Дания) - 3 млн евро
- Георгий Микутадзе, «Мец» (Франция) - 2 млн евро
Сейсмологи зафиксировали взрывы в день повреждения Nord Stream
Сейсмологи в Швеции и Дании 26 сентября зафиксировали не менее двух землетрясений в Балтийском море. В этот же день стало известно о масштабных повреждениях подводных газопроводов из России в Германию - сначала "Северного потока-2", а затем и обеих веток "Северного потока-1".
Как сообщает Reuters со ссылкой на германский сейсмологический центр GFZ, сейсмограф на датском острове Борнхольм зарегистрировал первый толчок в ночь на понедельник, а второй - вечером в тот же день. Их эпицентры находились в море недалеко от Борнхольма. Там же были зафиксированы масштабные утечки газа из газопроводов. Землетрясения произошли на фоне очень низкой сейсмической активности, обычной для этих мест.
Также о двух землетрясениях сообщили и шведские сейсмологи. Они прямо говорят о том, что их причиной были взрывы. "Нет сомнений, что это были взрывы" - цитирует шведский телеканал SVT сейсмолога из университета Уппсалы Бьорна Лунда.
Датские военные во вторник опубликовали видео утечки газа из "Северного потока". Утечкой затронуто более 1 километра морской поверхности в диаметре:
Власти Швеции и Дании предписали судам не приближаться к опасному месту на расстояние ближе 5 км.
По газопроводам в момент утечки не велась перекачка топлива, однако они были заполнены газом. В понедельник стало известно, что во всех трёх ветках газопроводов резко упало давление. Одной из возможных причин случившегося называют диверсию, - сообщает немецкая газета Der Tagesspiegel со ссылкой на источник в правительстве Германии.
"Мы не можем представить сценарий, в котором это не было бы целенаправленной атакой", – сказал собеседник издания. Чтобы подтвердить версию, необходимо исследовать морское дно с помощью подводных лодок и водолазов.
По информации Tagesspiegel, сейчас рассматриваются две гипотезы. Согласно первой, газопроводы повредила Украина или связанные с ней силы, чтобы газ из России поступал в Европу только через украинские газопроводы или газопровод "Ямал" по территории Польши. По второй версии, газопроводы были повреждены Россией "под чужим флагом", чтобы обвинить в диверсии Украину, усугубить энергетический кризис и, возможно, ещё больше поднять цену на газ.
Премьер-министр Дании Метте Фредериксен также заявила, что диверсия не исключена. Она отметила, что утечки произошли почти одновременно в трёх разных местах, что практически исключает случайность.
- В ночь на 26 сентября оператор "Северного потока – 2" сообщил, что давление в газопроводе упало с 105 бар до 7. Хотя "Северный поток – 2" так и не был введён в эксплуатацию, его успели заполнить 300 миллионами кубометров газа – Германия отменила запуск из-за признания Москвой так называемых "ДНР" и "ЛНР".
- Вечером того же дня оператор "Северного потока – 1" также зафиксировал падение давления на обеих нитках газопровода. О причинах не сообщалось. Повреждения одновременно трёх ниток системы газопроводов "Северный поток" оператор назвал "беспрецедентным". Утечка произошла за день до запуска Балтийского газопровода, по которому газ из Норвегии будет поступать в Польшу. Таким образом Варшава стремится полностью отказаться от российского сырья.
- Кремль не исключает вариант диверсии. К расследованию произошедшего подключились Дания и Швеция. "Там не маленькая трещина. Это действительно огромная дыра", – заявили в датском энергетическом управлении. Ремонт газопроводов, как утверждается, может занять несколько лет.
- В ответ на вторжение России в Украину введение в эксплуатацию газопровода "Северный поток – 2" было полностью остановлено, хотя ему оставалось пройти только сертификацию. Газопровод "Северный поток – 1" продолжил работать, но в июне 2022 года "Газпром" значительно сократил объём поставок, сославшись на сложности с техобслуживанием, а со 2 сентября прокачка газа была прекращена "из-за технических неполадок".
- Страны Евросоюза обвиняют Россию в использовании газа в качестве инструмента политического давления. Москва эти обвинения отвергает.
Землетрясение произошло на востоке Турции. Толчки ощущались в Грузии
Землетрясение магнитудой 5.3 произошло на востоке Турции, в 64 километрах от границы с Грузией. Об этом сообщили в Национальном центре сейсмического мониторинга Грузии.
Подземные толчки ощущались в нескольких регионах Грузии, в том числе в Аджарии.
Из Турции сведений о пострадавших и разрушениях в результате землетрясения не поступало.
Создатель Pink Floyd Роджер Уотерс написал открытое письмо Путину
Один из основателей британской рок-группы Pink Floyd Роджер Уотерс опубликовал обращение к президенту России Владимиру Путину.
Уотерс отметил, что знает несколько людей, которые думают, что Путин хочет захватить всю Европу. "Если это так, идите на ***", – обратился Уотерс к Путину, предположив, что тогда "мы все могли бы перестать играть в ядерную курицу, в которой так комфортно ястребам по обе стороны Атлантики".
Ранее он написал два открытых письма Елене Зеленской – жене президента Украины Владимира Зеленского. В одном из них он обвинил в разжигании войны в Украине крайних националистов, а ранее обвинял в этом президента США. После писем Уотерса в польском Кракове отменили его концерты, запланированные на апрель 2023 года, а местные депутаты потребовали объявить Уотерса персона нон грата.
Зеленская напомнила, что это Россия напала на Украину, уничтожает города и убивает людей, и посоветовала Уотерсу "просить мира у президента другой страны".
Умер певец Борис Моисеев. Ему было 68 лет
На 69 году жизни умер певец Борис Моисеев. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на его арт-директора.
Десять лет назад Моисеев перенёс инсульт, после которого у него перестали двигаться левая рука и верхняя губа, была нарушена речь. Микроинсульт в 2015 году усугубил состояние здоровья артиста. В последние годы он не появлялся на публике и вёл уединенный образ жизни.
Борис Моисеев – заслуженный артист России, лауреат российских музыкальных премий "Овация" и "Золотой граммофон".
Он родился 1954 году в Могилёве, рос без отца. Его мать была политической заключённой. Ей Моисеев посвятил песню "Глухонемая любовь".
После окончания школы будущий певец уехал в Минск, где поступил в хореографическое училище. Учился у балерины Нины Млодзинской, затем работал в Харьковском театре оперы и балета.
В 1978 году создал танцевальное трио "Экспрессия", которое пригласила к себе в шоу Алла Пугачёва. По словам Моисеева, певица всегда поддерживала его, даже после того, как он стал тяжело болеть.
Лавров и Ардзинба подписали соглашение о двойном гражданстве
В Москве прошла встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова с главой МИД самопровозглашенной республики Абхазия Иналом Ардзинба.
Как пишет агентство «Апсныпресс», на встрече Лавров заявил о безусловной поддержке укрепления государственного суверенитета Абхазии.
Стороны подписали Соглашение об урегулировании вопросов двойного гражданства. Документом предусмотрено внедрение упрощенной процедуры получения гражданства РФ для граждан Абхазии. Ранее Ардзинба заявлял, что процедура получения абхазского гражданства не меняется.
Отметим, что в соглашении речь идет и о военной службе.
«Лица, состоящие в гражданстве обеих Сторон, проходят военную службу в той Стороне, на территории которой они постоянно проживают на момент призыва», – сказано в документе.
- Член высшего совета ветеранской общественной организации «Аруаа» Ахра Бжания считает, что частичная мобилизация, которая проводится в России, не затронет граждан с двойным гражданством, проживающих в Абхазии. Об этом он заявил в интервью «Эху Кавказа».
- О том, что президент РФ Владимир Путин поручил российскому МИДу подписать соглашение с Абхазией о двойном гражданстве, стало известно 9 сентября.
В Германии прошёл обыск на суперъяхте Алишера Усманова
В Германии прошли обыски на 156-метровой яхте "Дильбар", которая принадлежит российскому бизнесмену Алишеру Усманову, сообщает Der Spiegel. Его подозревают в отмывании денег, нарушении закона о внешней торговле и неуплате налогов.
В следственных действиях участвовали около 60 человек – члены специальной комиссии "Украина", среди них – следователи Федерального ведомства уголовной полиции и налоговые следователи из земли Северный Рейн-Вестфалия.
Яхта "Дильбар", купленная Усмановым в 2016 году за 600 млн долларов, сейчас находится в городе Бремен. Она была конфискована властями Гамбурга ещё в марте 2022 года.
Ранее немецкая полиция также провела обыски на нескольких объектах недвижимости Алишера Усманова, в том числе – на его вилле на озере Тегернзее в Баварии. Там были изъяты документы, а также четыре яйца фирмы Фаберже. Точную их стоимость установить сложно из-за редкости, однако в 2007 году Ротшильдовское яйцо, сделанное в начале прошлого века, было продано за 12,5 миллиона евро.
- В мире существует около 50 яиц, созданных Карлом Фаберже для императорской семьи. Значительная часть коллекции находится в музеях.
- 69-летний Усманов — один из богатейших людей России, журнал Forbes оценивает его состояние в 11,5 миллиарда долларов. В феврале, после начала широкомасштабного вторжения России в Украину, он попал в международные санкционные списки, в том числе в Евросоюзе. Его обвинили в близости к Кремлю и поддержке режима. В мае он обжаловал санкции в Европейском суде общей юрисдикции в Люксембурге. Отменить их от блока требовала Венгрия, сообщалось в сентябре.
Участник «Маяковских чтений» стал подозреваемым по уголовной статье. Его пытали при задержании
Участник "Маяковских чтений" Артём Камардин, которого накануне вместе с ещё двумя активистами задержали в Москве, стал подозреваемым по уголовному делу о возбуждении ненависти либо вражды. Об этом сообщает "Новая газета. Европа" со ссылкой на адвоката Леонида Соловьева.
Камардин до сих пор находится в отделе полиции. Ранее сообщалось о том, что полицейские подвергли его пыткам. Врачи зафиксировали у него сотрясение головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму, ушиб груди и многочисленные ссадины на лице. При этом Камардина не госпитализировали. По словам адвоката, следователь заявил, что сотрясение мозга не подтвердилось.
Поэт был задержан в понедельник вместе с активистами Александрой Поповой и Александром Менюковым. Сотрудники правоохранительных органов выломали дверь в их квартиру. Активистов увезли в отдел полиции. Позднее Попову отпустили. Она заявила, что полицейские вырывали ей волосы, заклеивали рот и угрожали групповым изнасилованием.
В интернете появилась петиция с требованием наказать сотрудников полиции, применявших пытки, и возбудить уголовное дело в отношении них.
После задержания активистов, в телеграм-канале "112" появилось видео, на котором Камардин, а также ещё два молодых человека – Егор Штовба и Николай Дейнеко – стоя на коленях, просят прощения за свои слова. На лице Камардина видны ссадины.
Предположительно, активистов задержали из-за акции "Маяковские чтения", которая прошла 25 сентября у памятника Владимиру Маяковскому в Москве. Молодые поэты читали свои стихи, в которых выражали несогласие с политикой России и военными действиями в Украине. Именно за эти тексты они извиняются на видеозаписи.
Югоосетинский лидер провел оперативное заседание Совбеза
Оперативное совещание Совета безопасности самопровозглашенной республики Южная Осетия прошло сегодня в Цхинвали. Об этом сообщает пресс-служба югоосетинского лидера Алана Гаглоева.
«Исходя из сложившейся геополитической и региональной обстановки, президент Южной Осетии Алан Гаглоев поставил задачи силовым структурам и ведомствам республики: обеспечить поддержание уровня боевой готовности своих подразделений, наладить тесное взаимодействие с соответствующими органами Российской Федерации для согласования с российской стороной порядка перемещения граждан Республики Южная Осетия, имеющих гражданство Российской Федерации», – говорится в сообщении пресс-службы.
Ранее в соцсетях сообщили, что некоторым жителям Южной Осетии ограничили выезд из Российской Федерации «на основании решения Министерства обороны РФ».
Накануне в югоосетинском Минобороны заявили, что объявленная в России «частичная мобилизация» Южной Осетии не коснулась.
«В Южной Осетии не планируются мероприятия мобилизационной направленности и мобилизация в целом», – говорилось в заявлении ведомства.
Между тем источник, близкий к администрации президента РФ, рассказал «Медузе», что в Кремле рассматривают возможность мобилизовать на войну с Украиной граждан Абхазии и Южной Осетии.
Россиянам на «Верхнем Ларсе» уже вручают повестки
Подлежащие призыву граждане РФ из числа желающих выехать из страны уже получают повестки на границе с Грузией. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе главы и правительства Северной Осетии.
«На границе с Грузией работает оперативная группа по призыву, в их числе представители военкомата и органы представительной власти. Они на выезде проверяют, военнообязанный ли человек, подлежит ли призыву. Если есть данные о том, что подлежит призыву, то в этом случае ему вручают повестку», – сказал собеседник агентства.
О планах развернуть на «Верхнем Ларсе» мобилизационный пункт военкомата сегодня утром сообщили в МВД по Северной Осетии.
В Минобороны РФ сегодня же заявили, что не обращались к госорганам Казахстана, Грузии и других стран для принудительного возвращения находящихся там российских граждан.
«Минобороны России в рамках проведения частичной мобилизации никаких обращений к государственным органам Республики Казахстан, Грузии, других стран по вопросам якобы принудительного возвращения находящихся там российских граждан в Россию не направляло, не разрабатывало и не планирует», – заявили в ведомстве.
- Ранее глава правозащитной организации «Агора» Павел Чиков заявил, что российские пограничники на КПП «Верхний Ларс» стали отказывать в выезде из страны военнообязанным гражданам.
- Издание The Bell со ссылкой на источники в авиационной отрасли сообщило, что пограничная служба ФСБ России получила списки граждан, подлежащих мобилизации и не выпускает попавших туда из страны.
- С 21 сентября на сухопутной грузино-российской границе «Верхний Ларс» – «Казбеги» возникли многокилометровые очереди из желающих выехать в Грузию граждан РФ. В России с 21 сентября объявлена «частичная мобилизация» – власти объявили, что собираются отправить 300 тысяч человек воевать в Украину. После объявления мобилизации десятки тысяч россиян стали покидать страну.
Аслан Бжания: «Подвиг освободителей бессмертен»
Годовщина падения Сухуми в Абхазии отмечается как «День освобождения Сухума от войск Госсовета Грузии».
В сухумском Парке Славы сегодня состоялась церемония возложения цветов к Мемориалу погибшим в грузино-абхазской войне. В ней приняли участие президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания, вице-президент Бадра Гунба, члены парламента и правительства, послы России и Южной Осетии, ветераны войны и родственники погибших.
«27 сентября 1993 года абхазская армия водрузила государственный флаг над столицей нашей родины. Эта дата занимает особое место в наших сердцах. Подвиг освободителей бессмертен. Благодаря вашему мужеству, храбрости и самоотверженности сегодня Абхазия идет по пути развития как независимое государство. Мы преклоняемся перед памятью павших. Их имена навеки вписаны в историю Абхазии», – заявил Аслан Бжания в поздравлении, опубликованном на официальном сайте абхазского лидера.
- Война в Абхазии длилась 13 месяцев и 13 дней. Сухуми пал 27 сентября 1993 года после захвата Дома правительства. Были расстреляны председатель Совета министров Абхазской Автономной Республики Жиули Шартава, мэр Сухуми Гурам Габескирия и 27 сотрудников кабинета министров.
- К 30 сентября абхазская сторона установила контроль почти над всей территорией Абхазии, за исключением Кодорского ущелья. Грузинское население Абхазии – около 300 тысяч человек, было изгнано из своих домов, сотни мирных жителей были убиты. Жертвами военного противостояния в Абхазии стали 14 тысяч человек.
- В 2008 году, после открытого вооруженного конфликта с Грузией, правительство России признало Абхазию в качестве независимого государства. Правительство Грузии, в свою очередь, официально объявило эту территорию оккупированной.
НПО предложили трех кандидатов на должность Народного защитника Грузии
Неправительственные организации представили кандидатуры Анны Абашидзе, Нази Джанезашвили и Георгия Бурджанадзе на должность Народного защитника Грузии.
«Наша группа представляет трех этих человек, как независимых кандидатов, и, конечно же, мы продолжаем работать с политическими образованиями и партиями, чтобы впоследствии они произвели выдвижение этих людей, чтобы все трое могли участвовать в голосовании непосредственно в парламенте», – сообщила сегодня на совместном брифинге НПО глава организации «Сапари» Байя Патарая.
- Анна Абашидзе – глава созданного в 2012 году НПО «Партнерство по правам человека». Миссия этой организации – поддержка развития гендерного равенства и участия женщин в гражданской и политической деятельности.
- Нази Джанезашвили — основательница НПО Georgian Court Watch (GCW), которая занимается проблемами судов. В 2017-2021 годах Джанезашвили была членом Высшего совета юстиции Грузии.
- Георгий Бурджанадзе — первый заместитель Народного защитника. Ранее также работал в фонде «Открытое общество».
Агентство «Новости-Грузия» напоминает, что срок полномочий народного защитника Нино Ломджария истекает 8 декабря 2022 года.
Правящая «Грузинская мечта» разработала новый порядок избрания омбудсмена и объявила, что не будет выдвигать свою кандидатуру. Некоторые оппозиционные группы в парламенте заявляют, что представят кандидатов, предложенных неправительственными организациями.
Кандидатом в народные защитники выдвинул себя один из лидеров партии «Гирчи», депутат парламента Грузии Яго Хвичия, а также адвокаты Александр Кобаидзе и Марика Аревадзе.
Прозрачный процесс избрания омбудсмена — одна из 12 рекомендаций Еврокомиссии, от выполнения которых зависит предоставление Грузии статуса кандидата в члены ЕС.
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