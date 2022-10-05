Москва завершила процедуру аннексии украинских территорий. Правда, сами территории, все еще находящиеся под контролем российских войск, неуклонно сокращаются. При этом Россия продолжает угрожать Западу прямым столкновением в попытке прекратить поставки вооружений Украине. США и их союзники на угрозы не реагируют и выделяют дополнительные средства на поддержку ВСУ.

Формальная процедура аннексии Москвой украинских территорий завершена. Президент Путин подписал конституционные законы о вхождении в состав Российской Федерации четырех частично оккупированных украинских регионов. На основании этих законов вносятся изменения в Конституцию России – в качестве субъектов в нее будут добавлены Херсонская и Запорожская области, а также так называемые Луганская и Донецкая народные республики. Временно исполняющими обязанности губернаторов аннексированных территорий остаются российские ставленники – Денис Пушилин, Леонид Пасечник, Евгений Балицкий и Владимир Сальдо. Сам Владимир Путин признался, что «удивлен» таким единодушием жителей этих территорий в желании присоединиться к России:

«Меня самого результаты референдума в Донбассе и на освобожденных территориях не только порадовали, но и удивили. Уверяю вас, и наблюдатели в этом убедились, не было никакого желания что-то подправлять, что-то подчищать либо что-то добавлять. Мы для себя решили, и я для себя решил: будет так, как люди захотят. Как люди выскажутся, так мы и сделаем. Результат, конечно, более чем убедительный, и он абсолютно прозрачный и не подлежащий никакому сомнению. Это – объективные данные настроения людей».

Впрочем, территории, которые Москва в спешном порядке пытается присоединить к себе, стремительно сокращаются. По оценкам британской военной разведки, Украина продолжает добиваться успехов в наступательных операциях как на северо-восточном, так и на южном фронтах. Передовые подразделения ВСУ уже находятся на территории Луганской области. По мнению аналитиков, украинская армия теперь может наносить удары по ключевой дороге Сватово-Кременная из артиллерийских систем, что еще больше ограничит возможности России по пополнению подразделений на востоке Украины. В Кремле упорно отказываются называть границы новоприобретенных территорий. Судя по словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, уже аннексированные территории Москве придется завоевывать заново:

«Определенные территории будут возвращены. И мы продолжим советоваться с тем населением, которое изъявит желание жить в России».

Пока же ВСУ успешно теснят российские войска по всему фронту, Москва предпочитает использовать имеющиеся в ее распоряжении вооружения для атаки украинских городов, находящихся далеко от места боев. Сегодня населенный пункт Белая Церковь в Киевской области был атакован двенадцатью иранскими дронами-камикадзе Shahed-136, которые Россия переименовала в «Герань-2». Шесть из них достигли цели, остальные были сбиты украинской ПВО. Как отмечают в ВСУ, сложность обезвреживания подобных беспилотников заключается в том, что цели довольно маленькие, летят кучно, и радары могут засечь их как одну цель, в то время как на самом деле их несколько. Эксперты констатируют, что Россия отказывается от дорогостоящих высокоточных ракет в пользу беспилотников, и это новая угроза для Украины.

Москва, со своей стороны, продолжает угрожать глобальным конфликтом, в случае если США и их союзники продолжат снабжать Киев оружием. Об опасности прямого военного столкновения России с Западом заявил посол Москвы в Вашингтоне Анатолий Антонов. Его слова опубликованы в телеграм-канале российской дипмиссии:

«Решение администрации (США) продолжить накачку киевского режима тяжелым вооружением закрепляет Вашингтон в статусе участника конфликта. Воспринимаем это как непосредственную угрозу стратегическим интересам нашей страны. Призываем Вашингтон прекратить провокационные действия, которые могут привести к самым серьезным последствиям».

Впрочем, в Вашингтоне дали понять, что внимать «предупреждениям» Москвы не собираются, но внимательно следят за активностью российских стратегических ядерных сил. Об этом заявила представитель Белого Дома Карин Жан-Пьер:

«Когда речь заходит о потенциальной ядерной угрозе, мы очень, очень четко заявляем, что очень серьезно относимся к любому бряцанию ядерной саблей. Но я хочу сказать, что мы не видим причин для корректировки нашей собственной стратегической ядерной позиции, и нет признаков того, что Россия готовится в ближайшее время применить ядерное оружие».

Ранее США объявили о выделении дополнительной военной помощи Украине в размере 625 млн долларов, в том числе четырех высокоточных реактивных систем залпового огня HIMARS.

При этом проблемы у Москвы не только на фронтах. Согласно данным Американского Института изучения войны (ISW), в российской военно-политической элите налицо серьезные трения на фоне непрекращающейся серии поражений и отступлений. При этом серьезную заявку на право решающего голоса делают фигуры, имеющие собственные силовые ресурсы, такие как глава Чечни Рамзан Кадыров и создатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин. Так, если верить Кадырову, то на свой 46-й день рождения он получил от Владимира Путина знаковый подарок – звание генерал-полковника.

«Президент России присвоил мне звание генерал-полковника. Указ вышел за номером 709. Владимир Владимирович лично сообщил мне об этом и поздравил меня», – говорится в сообщении Кадырова в его телеграм-канале.

Если информация подтвердится официально, то, как отмечают аналитики, позиции министра обороны Сергея Шойгу и начальника Генштаба Валерия Герасимова серьезно пошатнутся. Неудачи на фронте и серьезные проблемы с мобилизацией требуют показательной экзекуции, чтобы успокоить население. И, судя по заявлениям Кадырова, головы могут полететь именно в высших эшелонах военной элиты России. А присвоение звания генерал-полковника позволяет самому Кадырову рассчитывать на пост руководителя одной из федеральных силовых структур.

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