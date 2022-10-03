Украинские войска продолжают успешное контрнаступление в южных и восточных районах страны. Под контроль ВСУ перешло село Торское в Донецкой области. Взятие этого населенного пункта имеет важное стратегическое значение, так как он находится в 22 километрах от Кременной – ключевого транспортного узла в Луганской области, где российские войска держат оборону. Продвигаются украинские силы и на юге – в Херсонской области, пока Москва в спешном порядке принимает законы о вхождении этих территорий в состав России.

Украинские силы продолжают наступление – Киев официально заявил об освобождении села Торское в Донецкой области. Населенный пункт находится всего в двух десятках километров от Кременной – ключевого логистического узла для российской группировки в этом районе. И хотя официально Минобороны России называет отход войск из Лимана «передислокацией на более выгодные позиции», судя по сообщениям от российских же военкоров с передовой, ситуация на границе Луганской области критическая для российских войск. Причем наступление ведется не только на востоке. Успехи ВСУ фиксируют и в Херсонской области, где под огневым контролем украинских войск остается крупная российская группировка. Продвижение на разных направлениях подтвердил президент Украины Владимир Зеленский:

«Каждый день не менее двух раз, утром и вечером, я получаю сводки от наших военных. На этой неделе наибольшая часть сводок – это список населенных пунктов, освобожденных от врага в рамках проводимой нами оборонительной операции. История освобождения Лимана в Донецкой области сейчас стала самой популярной в СМИ. Но успехи наших воинов не ограничиваются Лиманом».

В Москве же продолжают настаивать: специальная военная операция идет по плану, а жесткая критика, прозвучавшая в адрес Минобороны и Генштаба со стороны главы Чечни Рамзана Кадырова и основателя ЧВК Вагнера Евгения Пригожина, – частное мнение и право этих людей. Во всяком случае, так прокомментировал сомнения в компетентности генералов пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков:

«Главы регионов имеют полномочия высказывать свою точку зрения, давать оценки. Это все-таки главы целых регионов, и в том числе Рамзан Кадыров, который, как вы знаете, с самого начала специальной военной операции очень много сделал и внес очень большой вклад в проведение специальной военной операции, и продолжает вносить очень большой вклад вся республика. С другой стороны, конечно, даже в трудные минуты эмоции надо держать подальше от любых своего рода оценок. Поэтому мы предпочитаем придерживаться сбалансированных, объективных оценок».

Пока территории, объявленные Россией своими, продолжают уменьшаться, депутаты российской Госдумы в срочном порядке голосуют за присоединение самопровозглашенных ДНР и ЛНР, а также частично оккупированных Херсонской и Запорожской областей Украины. Но и тут не обошлось без накладок. Так, за вхождение ДНР в состав России проголосовали 413 депутатов, ЛНР – 412, Запорожской области – 409, а Херсонской – 411. Комментируя разницу в цифрах, спикер Вячеслав Володин призвал депутатов быть внимательными, а представителей пророссийских администраций оккупированных территорий не придавать значения расхождениям:

«Для наших коллег, которые представляют здесь Донбасс и Новороссию, хочу отметить, что поддержка была оказана единогласно: не надо считать голоса, здесь одним больше, там одним меньше. Обычно наши депутаты объясняют это технической проблемой, кто-то опоздал».

О том, что президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроекты об аннексии оккупированных территорий Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей Украины, было объявлено 2 октября. А во вторник, 4 октября, вслед за Госдумой их должен одобрить Совет Федерации. В воскресенье аннексию оккупированных территорий экстренно одобрил Конституционный суд России. Принятие в состав России украинских территорий он назвал «единственно доступным правовым средством» для прекращения военных действий «внешних сил» на указанных территориях и в соседних с ними субъектах России и для «налаживания мирной жизни».

Договоры с назначенными Россией руководителями оккупированных территорий Украины были подписаны 30 сентября на основании итогов организованных Москвой же «референдумов». Перед церемонией подписания, проходившей в Кремле, Путин выступил с 40-минутной речью, большая часть которой была посвящена критике «коллективного Запада». Впрочем, открытым остается вопрос – в каких границах Москва «присоединяет» частично оккупированные Херсонскую и Запорожскую области. В Кремле дали понять, что конкретики ждать не стоит:

«ЛНР и ДНР – в границах 2014 года. Херсон и Запорожье – по границам мы продолжим советоваться с населением этих областей», – заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

На данный момент ни один из аннексируемых регионов не контролируется российскими войсками полностью. И, судя по словам Пескова и продвижению ВСУ, «границы» могут сдвинуться явно не в пользу Москвы:

«Не могу сейчас ответить на ваш вопрос, но очевидно, что любое определение будет зависеть исключительно от воли людей, проживающих на этих территориях».

Не ограничивается вопрос и линией фронта. Мировое сообщество четко дало понять Москве, что аннексия украинских территорий не будет принята, а союзники Украины продолжат оказывать Киеву помощь в полной деоккупации территорий. Об этом, в частности, заявила постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд:

«Незаконные референдумы, которые Россия провела в Украине, и предполагаемая аннексия украинской территории силой являются нарушением Устава ООН и международного права. Они ничего не меняют в статусе и границах Украины. Таково твердое убеждение Соединенных Штатов. ... Это твердое убеждение Генерального секретаря. И, как вы только что видели, это убеждение Совета Безопасности, помимо, конечно, России».

Россия в лице своего представителя Василия Небензи, действительно, оказалась в одиночестве. Его одиноко поднятая рука, голосующая против резолюции, осуждающей действия Москвы, была подмечена представителем Украины Сергеем Кислицей:

«Его одинокая рука, только что поднятая против проекта резолюции, вновь свидетельствует об изоляции России и его отчаянных попытках отрицать реальность наших общих обязательств, начиная с Устава ООН. По стопам своего хозяина в Москве, где был организован кукольный спектакль в попытке отрицать очевидное – что агрессивный и авантюристический режим в России идет к своему неминуемому поражению».

Формальный процесс аннексии Россией четырех регионов Украины был запущен на фоне контрнаступления украинских вооруженных сил в Донецкой области. А в пятницу, вскоре после прошедшей в Кремле церемонии подписания «договоров», президент Украины Владимир Зеленский объявил, что Киев подает заявку на вступление в НАТО в ускоренном режиме. Также Зеленский заявил, что Украина не будет вести переговоры с Путиным – только с другим президентом России.

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