Уполномоченная по правам человека в Абхазии Асида Шакрыл обратилась в парламент с просьбой предоставить ей возможность принять участие в заседании сессии, посвященной ратификации Соглашения о передаче в собственность Российской Федерации объектов в Пицунде. Она призывает депутатов парламента не допустить нарушения прав и свобод граждан Абхазии.

Эксперт Аппарата Уполномоченной по правам человека в Абхазии Саид Гезердава прокомментировал обращение Асиды Шакрыл к депутатам и сообщил, что оно связано с тем, что в ближайшем будущем предстоит рассмотрение в парламенте вопроса ратификации Соглашения о передаче в собственность Российской Федерации объектов недвижимости, расположенных в Гагрском районе, в городе Пицунде. В число объектов попадают двадцать жилых домов на территории Пицундо-Мюссерского заповедника, жители которых обратились к Уполномоченной с жалобой на нарушение их прав:

«В апреле прошлого года в Аппарат Уполномоченной по правам человека обратились несколько человек, жителей этих домов, находящихся в Пицунде. Они обратились в связи с тем, что нарушаются их права. На этой территории находится российская войсковая часть, по всей видимости, ФСО, которая огородила территорию этого жилого поселка глухим забором, установила шлагбаум, контрольно-пропускной пункт, и теперь любое перемещение людей осуществляется по паспортам. К людям, которые проживают там, не могут попадать друзья, знакомые, родственники, все это очень затруднено, то есть нарушается их право на передвижение. И, кроме того, они понимают, что после ратификации этого соглашения все это недвижимое имущество, все эти дома становятся собственностью российской стороны, которая может распоряжаться им уже по своему усмотрению».

По словам Саида Гезердава, нарушения начались после подписания соглашения в 1995 году о сдаче в аренду этой территории. Вслед за этим местная администрация аннулировала все ордера жителей, и вместо них российская войсковая часть выдала им почему-то служебные ордера, хотя они никоим образом не связаны ни с этой войсковой частью, ни с этими госдачами.

Жители домов очень обеспокоены тем, что могут потерять свое жилье, и, как сообщил Саид Гезердава, они обращались в разные инстанции, в том числе, в суд:

«Они обращались в парламент, они обращались к Уполномоченной по правам человека, которая, в свою очередь, обращалась в Генеральную прокуратуру, потому что есть признаки нарушения нашего законодательства. Однако никакой реакции до сих пор от Генеральной прокуратуры не последовало. И двое жителей обратились в настоящее время в суды, они судятся. В отношении них были вынесены определения, которые не позволяют сейчас каким-либо образом распоряжаться их жильем, этот момент тоже должен повлиять на ратификацию. Мне кажется, что только после вынесения судебных решений депутаты (хотя это, конечно же, не останавливает согласно нашему законодательству ратификацию) должны обратить внимание на то, что происходит нарушение конституционных прав граждан, и оно, конечно, произойдет, если соглашение будет ратифицировано и если будут проигнорированы судебные решения».

Но это, как отметил эксперт, не единственный момент, в связи с которым Уполномоченная обращается к депутатам:

«Она обращается также в защиту более глобальных, коллективных прав – права собственности на природные ресурсы, которые являются собственностью народа Республики Абхазия, как это сказано в Конституции. В этой связи, конечно, такая передача, хотя бы и на условиях аренды, но такой долгосрочной аренды, тоже приведет к невозможности использования гражданами этих важных рекреационных ресурсов. В самом соглашении все это обозначается как земля, но это совершенно не корректно, потому что речь идет о ценнейших природных лесных и земельных ресурсах. И вот этот момент Уполномоченная сочла очень важным и обращает внимание на то, что произойдет нарушение и этого права в связи с ратификацией».

В своем письме парламенту Асида Шакрыл ссылается на Приложение к Соглашению, в котором есть перечень того, что передается российской стороне. А это все объекты, расположенные в границах земельных участков площадью 343 гектара, из которых 180 гектаров – это акватория Черного моря, 155 гектаров – территория заповедника, а восемь гектаров – жилые кварталы города Пицунда.



Помимо этого в Приложении указано, что в собственность Российской Федерации передаются неконкретизированные 105 объектов различного назначения, включая здания № 8, 9, 10, расположенные на территории государственной дачи, а также жилые дома, расположенные на Лидзавском шоссе. В частности, вместе с государственными дачами № 8, 9, 10 передаются в собственность 45 зданий административно-хозяйственного назначения, 14 сооружений различного вида (спортивные площадки, пирс, склады, бассейны, оранжерея и т. д.), 25 передаточных устройств (башня морской воды, морской водовод главных объектов на глубине двух метров, протяженностью 1950 метров, резервуары и т.д.), а также 20 жилых зданий, включая 40-квартирные, 16-квартирные и двухквартирные жилые дома, расположенные на Лидзавском шоссе в городе Пицунде.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

Подписывайтесь на нас в соцсетях