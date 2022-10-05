Газета «Республика», как и все СМИ Южной Осетии, пишет о решении правительства республики снести Старый мост, чтобы построить на его месте новый. Этот вопрос обсуждается уже давно, общество разделилось на две части: тех, кто за сохранение исторического наследия, и тех, кто выступает за строительство нового моста. «Старый мост как лакмус чиновничьего кощунства», – так озаглавлена статья в «Республике». Автор считает, что от решения снести старый мост проиграют все. «Возможно, главе кабинета министров это суждение не понравится, но это именно так. Нельзя переходить точку невозврата. Потому что, какой бы ни был новодел, он уже не будет иметь ничего общего с историей города. Ничего. Вы уже не сможете, к примеру, сказать, что по нему в свой последний путь шли героические 13 коммунаров или что по этому мосту гулял Васо Абаев… Это будет уже другое строение. Да и попросту нельзя поступать со своей историей подобным образом, уничтожать ее своими руками, нельзя ставить любые вопросы выше интересов народа». Автор и спрашивает, зачем тогда было проводить круглый стол для обсуждения вопроса, если все уже было решено? «Хотели показать свою открытость? Услышать мнение народа? Ну, так вы его услышали – около 90% собравшихся обоснованно высказались за необходимость сохранения моста. Или была уверенность, что во время обсуждения удастся утвердить свое решение о сносе? Не вышло. И в итоге, выждав время и попросту проигнорировав мнение людей, а среди собравшихся были историки, общественные деятели, специалисты, просто жители Цхинвала, правительство тем не менее вынесло решение о сносе моста. Так для чего нужно было собирать круглый стол? Ну а отсылки Минстроя к уже утвержденной Инвестпрограмме, которую «нельзя менять», и вовсе несерьезны. Всем же понятно, что Москве без разницы, где Цхинвал построит себе мост, главное, чтобы итоговые цифры сошлись», – пишет «Республика» и обращается к президенту Алану Гаглоеву и призывает его сохранить последний остаток Старого города.

ИА «Рес» публикует интервью с новым спикером парламента Южной Осетии Аланом Алборовым. 15 сентября свои полномочия досрочно прекратил бывший председатель парламента Алан Тадтаев. В тот же день депутаты большинством голосов избрали на эту должность Алана Алборова, депутата от партии «Ныхас», которая была в оппозиции к бывшему президенту Анатолию Бибилову. Отвечая на вопрос журналиста, не потеряет ли оппозиция объединяющую идею, которой для них стала борьба против Бибилова, Алборов сказал, что идея остается прежней – это интересы республики и контроль за соблюдением законности. «Цель у нас одна - развитие республики. Мы оказались в совершенно иной реальности, совсем недавно власти можно было чувствовать себя расслабленно, особенно в первые два года, когда можно было пользоваться отлаженным уже к тому времени механизмом выполнения инвестиционной программы, не предлагая идей, алгоритмов развития республики в стратегическом плане. Сегодня в сложнейшем положении находится наш союзник – Россия. Стабильность в нашей республике, ее экономическое развитие, контроль за каждым рублем – это наш союзнический долг. Ситуация в мире меняется каждый день, она непредсказуема, и необходимо отвечать на вызовы времени. Думаю, этот факт осознает каждый депутат. Что не исключает борьбы идей, взглядов – это нормально. Нормальными я считаю и политические амбиции, которые нельзя ограничивать искусственно, к чему это приводит, мы тоже видели», – сказал Алборов.

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Блогер Алан Парастаев делится наблюдениями за информационной политикой Грузии в последнее время. Например, сообщениями о том, что на въезде в Грузию через «Верхний Ларс» россиян заставляют подписывать бумагу – согласие с тем, что Россия – агрессор и оккупант. Блогер пишет, что бумагу предлагали подписать не пограничники, а представители НПО уже после прохождения зоны контроля. Тем не менее информацию комментировали даже в Совете Федерации РФ. Еще раньше обсуждали прозвучавшие в Грузии заявления о проведении референдума на тему начала войны против Южной Осетии и Абхазии. Что позже также оказалось не совсем верной информацией. Блогер считает, что эти поводы создает само грузинское руководство. «Вот такие инфопровокации с последующими опровержениями организуют в Тбилиси. Я уверен, без содействия официальных структур такого сделать невозможно», – заключает Парастаев.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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