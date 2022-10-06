Украина продолжит освобождение своих территорий, а Россию ждут непростые времена – как на фронте, так и в общественно-политической сфере. Аналитики отмечают усиление проблем, с которыми сталкиваются российские военные в сфере материально-технического обеспечения на фоне задействования нового пакета санкций. Под вопросом оказалась эффективность российского ВПК. В Москве же вновь заговорили о необходимости переговорного процесса и отмежевались от собственных ядерных угроз.

Украинское наступление на северо-востоке не закончено и может продолжиться освобождением территорий в Луганской области. Такой вывод делают аналитики Американского Института изучения войны (ISW). Как отмечают эксперты, после потери в начале сентября большей части оккупированных территорий в Харьковской области россияне не смогли закрепиться на естественных рубежах по рекам Оскол и Северский Донец. В результате ВСУ взяли под контроль восточный берег Оскола, форсировали Северский Донец и освободили Лиман, лишив российскую армию природных укреплений.

«Ландшафт на западе Луганской области подходит для тактики молниеносных маневров, которую украинские силы эффективно применяли в восточной части Харьковской области в начале сентября, а из открытых источников не видно, чтобы российские военные существенно укрепили запад Луганской области», – говорится в отчете.

При этом американские аналитики отмечают, что наступление параллельно ведется на юге Украины, вынуждая Москву распылять силы для обороны слишком большой линии фронта. Тем самым повышая для ВСУ вероятность успеха на обоих направлениях. Доклад Института изучения войны подтверждает отчет президента Украины Владимира Зеленского, заявившего о новых достижениях украинской армии:

«Только за эти сутки в Херсонской области от псевдореферендума были освобождены и стабилизированы такие населенные пункты, как Нововоскресенское, Новогригоровка и Петропавловка. Движение продолжается. А сейчас скажу оккупантам. Даже если вы еще где-то в мире найдете какое-то другое оружие с таким же «естественным» для вашего «русского мира» названием, как эти вот иранские «Шахиды», которыми вы пытаетесь бомбить такие наши города, как, например, Белая Церковь... Это все равно уже ничем вам не поможет. Вы уже проиграли».

При этом украинский лидер обвинил Москву в новой попытке ядерного шантажа, отреагировав таким образом на указ президента России Владимира Путина о подключении Запорожской АЭС к российской энергосистеме:

«Во-первых, захват нашей Запорожской АЭС – это уже использование ее в шантаже, в переговорах, в давлении на Европу, прежде всего, на Украину. Это уже ядерный шантаж. Потому что сейчас завод закрыт. Посмотрите на это с точки зрения безопасности, а затем с точки зрения прагматизма. И там, и там вы увидите, что это шантаж и кризис. В чем заключается ядерный шантаж? В том-то и дело, что шантажировать можно не только применением ядерного оружия. Можно шантажировать атомной электростанцией, атомными блоками, не работающими на общество, и людьми, не получающими тепло. Тем более сейчас это может быть большой кризис не только для Украины, но и для Европы».

В Москве в ответ публично отмежевались от обвинений в ядерном шантаже. Несмотря на довольно недвусмысленные высказывания как президента Путина, так и откровенные угрозы заместителя главы российского Совбеза Дмитрия Медведева, российский МИД уверяет: ни о каком применении ядерного оружия речи быть не может. Об этом заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова:

«Мы не собираемся участвовать в этом жутком дискурсе, посвященном накачке ядерной риторике. Градус повышается каждый раз. Это делается натоцентричными структурами, натоцентричными странами и теми, кто обслуживает их интересы в информационной сфере. Российская Федерация полностью привержена принципу недопустимости ядерной войны. Мы неоднократно говорили и подтверждали это: в такой войне не может быть победителей. Она никогда не должна быть развязана. Я не буду зачитывать заново все доктринальные документы на этот счет, потому что наша позиция не претерпела никаких изменений».

В Москве на фоне серии поражений и отступлений на фронте, а также откровенных проблем с обеспечением вновь мобилизованных граждан оружием и обмундированием, вновь начали раздаваться призывы к переговорному процессу. На этот раз с такой инициативой выступила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, предложившая организовать встречу парламентских делегаций России и Украины для того, чтобы обсудить возможности прекращения боевых действий.

Аналитики считают, что провалы на фронтах серьезно пошатнули кресло нынешнего министра обороны России Сергея Шойгу. Так, эксперты Института изучения войны не исключают, что президент Владимир Путин попытается переложить вину за поражения последних недель на главу военного ведомства. При этом увольнения Шойгу в ближайшее время можно не ждать, так как смена министра вряд ли остановит отступление российских войск, и тогда тень может лечь на будущего министра и самого верховного главнокомандующего.

Еще одной причиной того, почему в Москве ищут пути возвращения в мирный процесс, эксперты называют новый пакет европейских санкций, который включает, в том числе, ограничения цен на продажу нефти в третьи страны. Такая мера позволит существенно снизить российские доходы от продажи энергоносителей. Плюс предусмотренные новым, восьмым по счету, пакетом санкций ограничения на экспорт в Россию целого ряда компонентов электроники, авиатехники и химических веществ, отмечают наблюдатели, сделают фактически невозможным эффективное функционирование российской военной промышленности, что существенно понизит боеспособность и без того испытывающей все более серьезные проблемы российской армии.

Подписывайтесь на нас в соцсетях