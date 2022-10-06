Правительством Южной Осетии принято решение о сносе Старого моста в Цхинвале и строительстве на его месте нового. Несогласные с этим решением на этой неделе собрались на акцию протеста. Они считают, что Старый мост – исторический символ города, который нельзя разрушать. «Эхо Кавказа» спросило горожан, как они относятся к этому вопросу.

Алана: Я отношусь отрицательно к этому решению, я против сноса Старого моста. Это памятник исторического и культурного наследия Южной Осетии. Я считаю, что мы должны сохранить наши памятники. Я не знаю, как это случилось, почему недоглядели и объект вошел в инвестпрограмму со статусом «на снос». Сейчас идут большие споры, и я считаю, этот исторический памятник нужно всеми способами сохранить. Если мы своими руками будем разрушать нашу историю, а не сохранять, то что от нас останется? Это наша история, наша земля, это будущее. Мы говорим, что мы город с великой историей, а что от нас останется, если мы будем вот так разрушать наши памятники? Их у нас в городе осталось очень мало, практически не осталось. Поэтому я, конечно же, против сноса и считаю, что всеми способами нужно сохранить этот мост.

Хох: Я отношусь к этому решению спокойно, потому что думаю, что если мост подлежит сносу, то нужно снести и построить новый. Я слышал, что будут сноситься еще и дома возле него, вот это меня огорчает, потому что эти дома представляют архитектурную ценность и, думаю, их нужно сохранить. А мост, если не подлежит восстановлению, то лучше его нести и построить новый, чтобы соединить ту и эту стороны реки и машины лучше проезжали.

Зарема: Я на это не смотрю никак. У нас сейчас есть более важные проблемы – это наши ребята, это для меня мое здоровье, чтобы войны не было. Главное, чтобы войны не было… Вот это для меня самое главное.

Георгий: К этому решению я отношусь спокойно. Было бы хорошо, если бы его вообще оставили пешеходным. А если нет, то будет лучше, если его снесут и построят новый мост. Просто интересно, сколько это будет продолжаться. Важно вот это.

Алина: У меня двоякие чувства по этому поводу. Я видела и в интернете фотографии, когда люди там собирались. У нас город поделился на две категории. Одни за то, чтобы снесли, якобы там дыры, там опасно детям ходить. Они возмущались, говорили, что правительство на это никак не реагирует. А сейчас не пускают его сносить. Я не понимаю. У меня самой такое мнение: если это опасно для людей, то сносить надо. Да, это неприятно, но надо. Что делать? Хотя по возможности было бы неплохо сохранить.

Валентина: Мне бы хотелось, чтобы власти показали результаты экспертной оценки моста, чтобы было понятно, что его нужно от основания восстанавливать и почему это необходимо. Также было бы интересно увидеть конечный проект моста, который планируют возводить, чтобы у людей появился ответ на вопрос, каким будет мост, будет ли сохранен вид, приближенный к первоначальному. Возможно, тогда бы недовольство нашего населения отпало относительно того, что мост утратит историческую ценность. Это главный вопрос, и нам бы хотелось сохранить культурное наследие в нашем городе.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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