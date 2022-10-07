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Рустам Мурадов возглавил Восточный военный округ РФ
Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что генерал-лейтенанта Рустама Мурадова назначили командующим Восточного военного округа. Об этом он написал в своем телеграм-канале.
«Наш земляк, Герой России Рустам Усманович Мурадов назначен командующим Восточного военного округа», – написал Меликов, добавив, что Восточный военный округ является одним из самых мощных по боевому составу военных округов России.
По мнению Меликова, назначение Мурадова – верное решение. Он также отметил, что Мурадов всегда был мужественным бойцом, «который первым идет в атаку, стратегом, который принимает правильные решения, а также лидером, который вел за собой других».
Меликов выразил уверенность, что все эти качества, а также военное образование и боевой опыт, который Мурадов получил в горячих точках – в Сирии и Чечне, «помогут блестяще справиться с боевыми задачами».
Пресс-служба Кремля пока не сообщала о подписании соответствующего указа, пишет ТАСС.
Мурадов был первым командующим российским миротворческим контингентом в Нагорном Карабахе.
В ноябре 2021 при его посредничестве спецрейсом из Баку в Ереван было перевезено тело армянского солдата. А 4 декабря он сопровождал 10 военнослужащих, которые вернулись из Баку в Армению, напоминает РИА Новости.
В феврале 2022 ЕС включил Мурадова в санкционные списки в числе четырех высокопоставленных российских военных за участие в российском вторжении в Украину.
Ранее должность командующего войсками Восточного военного округа занимал Александр Чайко.
- 3 октября стало известно о назначении генерал-лейтенанта Романа Бердникова новым командующим Западным военным округом. Предыдущим значимым увольнением в Министерстве обороны России стало отстранение от должности замминистра обороны, генерала армии Дмитрия Булгакова. 24 сентября на его место назначен генерал-полковник Михаил Мизинцев, он будет отвечать за материально-техническое обеспечение российских войск. Многие СМИ полагают, что кадровые перестановки в высшем военном руководстве России вызваны неудачами российской армии в попытках сдержать контрнаступление ВСУ на украинских фронтах.
Другие новости дня
Украинский суд просит передать Саакашвили Киеву – адвокат
Украинский суд принял решение о передаче экс-президента Грузии Михаила Саакашвили Украине для допроса. Об этом заявил адвокат политика Шалва Хачапуридзе.
По его словам, через два дня решение будет отправлено в Министерство юстиции Украины, а оттуда поступит уже в Минюст Грузии.
«Несколько раз была распространена неверная информация о том, что якобы суд Украины рассматривает факты бесчеловечного обращения с Саакашвили в Грузии. Правильная информация такова, что украинский суд рассматривает дело, возбужденное в связи с событиями, произошедшими в Украине. Саакашвили по этому делу признан потерпевшим, его адвокат подал ходатайство о допросе Саакашвили в качестве свидетеля, а украинский суд принял решение о передаче Саакашвили из Грузии в Украину, где он должен быть допрошен в качестве потерпевшего. Минюст Украины перешлет это в Грузию, и здесь решат, передут или нет Саакашвили в качестве свидетеля», – заявил Шалва Хачапуридзе.
По информации СМИ, украинский суд рассматривает дело о событиях 2018 года. Тогда правительство экс-президента Украины Петра Порошенко решило выдворить Михаила Саакашвили из страны в Польшу. По этому делу Саакашвили был признан украинским судом потерпевшим.
Накануне председатель правящей партии «мечта» Ираклий Кобахидзе исключил передачу Михаила Саакашвили украинской стороне.
Заявления совпали с резким ухудшением состояния здоровья Саакашвили, который дважды объявлял голодовку после ареста в октябре 2021 года, а на данный момент находится в тбилисской клинике «Вивамеди».
Путину – 70 лет. Его поздравили Ким Чен Ын, Лукашенко, Бжания и Гаглоев
Владимира Путина с 70-летним юбилеем поздравили лидеры Северной Кореи, Беларуси, а также самопровозглашенных республик – Абхазии и Южной Осетии.
По словам югоосетинского лидера Алана Гаглоева, с деятельностью Путина на посту президента «связаны глубокие позитивные перемены, произошедшие в Российской Федерации».
«Ваши государственное видение, усилия, самоотдача и неустанный труд лежат в основе тех поистине впечатляющих успехов, которых добилась Россия, обретая вновь свой лидерский статус на международной арене», – отметил Гаглоев, поблагодарив Путина «за решительные действия по принуждению агрессора к миру в 2008 году».
Абхазский лидер Аслан Бжания в поздравлении отметил, что под руководством Путина «многонациональный народ России достойно отвечает глобальным вызовам и угрозам».
Бжания отметил, что, по его мнению, Путин принадлежит к числу самых влиятельных мировых лидеров современности, пользуется неизменной поддержкой граждан РФ.
«В Республике Абхазия всегда будут вам благодарны за тот большой личный вклад, который вы вносите в развитие абхазо-российского межгосударственного сотрудничества, носящего стратегический и союзнический характер, динамично и продуктивно развивающегося на основе крепких уз дружбы и взаимопонимания», – добавил Бжания.
Лидер КНДР Ким Чен Ын подчеркнул заслуги российского президента в «строительстве сильной России» и выразил надежду на развитие двусторонних отношений.
Он указал, что сегодня Россия успешно защищает достоинство государства и его фундаментальные интересы, а угрожают им «вызовы со стороны Соединённых Штатов и их вассальных сил».
Белорусский авторитарный лидер Александр Лукашенко считает Путина «истинным лидером великой державы».
«Вы принимаете выверенные и непростые решения в целях обеспечения независимого развития Российской Федерации, защиты традиций и ценностей российского народа», – отметил Лукашенко.
Поздравил Путина и глава Чечни Рамзан Кадыров, в свой день рождения получивший от российского президента звание генерал-полковника. Кадыров отметил, что Путин сыграл ключевую роль в жизни чеченского народа.
«В самые тяжелые для региона времена он решительно поддержал курс нашего первого президента, героя России Ахмата-Хаджи Кадырова, спас республику, поднял из руин, а вместе с тем и всю Россию от тотального насилия со стороны международного терроризма и бандитизма», — написал он в телеграм-канале. ⠀
Ранее также стало известно, что патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал церковное духовенство молиться о здравии Владимира Путина.
Письмо с этим призывом управление делами Московской Патриархии разослало епархиальным архиереям на территории России.
В документе отмечается, что 7 октября Путину исполняется 70 лет, а 8 октября — в день праздника преподобного отца Сергия, игумена Радонежского, благословившего много веков назад князя Московского Дмитрия Донского и русское воинство на борьбу с противником, «патриарх благословляет вознести на сугубой ектении Божественной литургии особое прошение о здравии Президента России, присовокупив их к уже установленным прошениям о Святой Руси».
Нобелевскую премию мира присудили правозащитникам из России, Украины и Беларуси
Лауреатами Нобелевской премии мира стали российский «Мемориал», белорусский правозащитник Алесь Беляцкий и украинская правозащитная организация Центр гражданских свобод. Об этом было объявлено 7 октября в Осло.
В прошлом году лауреатами были главный редактор российской «Новой газеты» Дмитрий Муратов и филиппинская журналистка Мария Ресса.
В июне 2022 года Муратов продал свою медаль Нобелевской премии мира за 103,5 миллиона долларов на аукционе в США. Имя покупателя неизвестно. Это не первый случай продажи нобелевской медали, но, как сообщалось, стал самым дорогим за всю историю премии.
Вырученные средства от продажи награды Муратов пообещал направить в Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) на помощь украинским детям и их семьям, бежавших от российского вторжения в Украину.
- Нобелевская премия мира вручается с 1901 года за «выдающийся вклад в дело укрепления мира». За 120 лет её присудили 109 лицам и 25 организациям. Среди лауреатов 18 женщин, в том числе самая молодая награждённая – 17-летняя пакистанская правозащитница Малала Юсуфзай, которая получила премию в 2014 году. Международный комитет Красного креста получал Нобелевскую премию мира трижды.
Байден помиловал всех осуждённых по федеральным законам за хранение марихуаны
Президент США Джо Байден помиловал всех осуждённых по федеральному законодательству за хранение марихуаны. Он заявил, что пришло время исправить ошибки из-за которых "было перевёрнуто слишком много жизней". Помилование затронет более шести тысяч человек, которые были осуждены с 1992 по 2021 годы. Об этом сообщает Reuters.
Помилованы будут только те осуждённые, чьё обвинение в хранении марихуаны не сопровождалось другими обвинениями. Байден призвал последовать его примеру губернаторов и помиловать тех, кто был наказан по законам штатов. Он отметил, что люди получившие наказание за хранение марихуаны могут быть ущемлены при устройстве на работу, при поступлении в учебные заведения, а также при аренде или покупке жилья.
Президент США призвал пересмотреть классификацию марихуаны как наркотика из списка запрещённых препаратов, у которых нет медицинского применения, в который также входят героин и ЛСД.
Одним из пунктов президентской кампании Байдена было смягчение политики государства по отношению к марихуане — в 19 американских штатов и округе Колумбия она легализована для рекреационного потребления совершеннолетними. Но с точки зрения федерального законодательства это по-прежнему может стать поводом для уголовного преследования.
В результате ракетного удара по Запорожью погибли 11 человек
В результате ракетного удара по Запорожью 6 октября погибли 11 человек, ещё 21 человек был спасён из под завалов зданий. Об этом сообщила Государственная служба чрезвычайных ситуаций Украины.
По данным ведомства, в городе были разрушены не менее двух жилых домов. Из-под завалов одного из них спасатели достали шесть человек, пятерых из них госпитализировали. Там же были обнаружены тела восьми погибших. Под завалами другого дома нашли тела троих погибших, ещё 15 человек удалось спасти - восемь из них доставлены в больницу. ГСЧС сообщило о том, что в городе продолжаются работы по ликвидации последствий ракетных ударов.
Ракетный удар по Запорожью был нанесён утром 6 октября. Большая часть Запорожской области продолжает находиться под контролем российских военных. Самый крупный город региона, Запорожье, российской армии захватить не удалось. Ракетные удары Россия не комментировала, Москва традиционно отрицает сознательное нанесение ударов по гражданским зданиям: это расценивается международным правом как военное преступление.
3 октября ООН сообщила о 6114 мирных жителей, погибших после февральского вторжения России в Украину. Оценка, вероятно, может быть занижена в разы, организация предупреждает, что данные являются неполными и постоянно обновляются.
Байден: Путин «не шутит», говоря о применении ядерного оружия
Президент США Джо Байден заявил, что риск ядерного «Армагеддона» находится на самом высоком уровне со времен Карибского кризиса 1962 года.
Комментарии Байдена прозвучали на фоне заявлений российских официальных лиц о возможности использования тактического ядерного оружия после масштабных неудач в восьмимесячном вторжении в Украину.
Выступая на мероприятии по сбору средств, Байден сказал, что президент России Владимир Путин – это человек, которого он знает «достаточно хорошо», и российский лидер «не шутит, когда говорит о применении тактического ядерного оружия, биологического или химического оружия».
«Мы не сталкивались с перспективой Армагеддона со времен [президента США Джона] Кеннеди и Карибского кризиса», – добавил он.
Он дал понять, что угрозы Путина реальны, «поскольку его вооруженные силы, можно сказать, оказались не столь эффективными», как он рассчитывал.
Как пишет Голос Америки, американские официальные лица на протяжении нескольких месяцев предупреждали о перспективе использования Россией оружия массового поражения в Украине, которая потерпела ряд стратегических поражений на поле боя.
Однако слова Байдена стали самым жестким предупреждением о ядерных ставках, исходящим от правительства США.
При этом еще на этой неделе американские официальные лица заявляли, что они не увидели изменений в российских ядерных силах, которые потребовали бы изменений уровня готовности американских ядерных сил.
«Мы не видим причин для корректировки конфигурации наших собственных ядерных сил. Мы также не видим признаков того, что Россия готовится в ближайшее время применить ядерное оружие», – заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
По мнению экспертов, 13-дневное противостояние в 1962 году, которое началось после того, как США обнаружили, что Советский Союз тайно разместил ядерное оружие на Кубе, стало точкой наибольшего приближения мира к ядерному уничтожению.
Байден также оспорил российскую ядерную доктрину, предупредив, что использование маломощного тактического ядерного оружия может быстро выйти из-под контроля и привести к глобальному разрушению.
«Не думаю, что есть такая вещь, как возможность с легкостью применить тактическое оружие и не закончить Армагеддоном», – сказал Байден.
Выступая перед донорами-демократами, Байден сказал, что он все еще пытается понять, как Путин планирует уйти от ответственности в Украине.
«Где он найдет выход? – спросил Байден. – Где та ситуация, в которой он не только не потеряет лицо, но и не лишится значительной власти в России?»
Советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан заявил на прошлой неделе, что США четко объяснили России, каковы будут последствия применения ядерного оружия в Украине.
«Это то, на что мы настроены, к чему относимся очень серьезно и о чем напрямую общаемся с Россией – в том числе о том, какие решительные меры будут приняты США, если Москва пойдет по этому мрачному пути», – сказал Салливан.
Итоги переговоров в Праге: миссия ЕС и признание территориальной целостности
Европейский союз направит гражданскую миссию в Армению, на границу с Азербайджаном. Об этом стало известно по итогам встречи председателя Европейского Совета Шарля Мишеля, президента Франции Эммануэля Макрона, премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева.
Миссия начнется в октябре и продлится максимум два месяца, говорится в заявлении, опубликованном на сайте Европейского совета.
«Армения согласилась содействовать гражданской миссии ЕС вдоль границы с Азербайджаном. Азербайджан согласился сотрудничать с этой миссией», – говорится в заявлении.
Как отмечается, цель миссии ЕС состоит в том, чтобы «укрепить доверие» и «внести вклад в работу пограничных комиссий».
Накануне Армения и Азербайджан также подтвердили свою приверженность Уставу ООН и Алма-Атинской декларации 1991 года, «которыми они взаимно признают территориальную целостность и суверенитет друг друга». Об этом, в частности, написал в соцсети президент Франции.
Как пишет азербайджанское агентство Trend, ЕС и Франция хотели создать пограничную мониторинговую миссию, включающую Азербайджан, и «использовать ее, чтобы войти в регион».
«Азербайджан возразил против этого. Потому что Азербайджан – страна, которая дорожит своим суверенитетом. После высказанной твердой позиции было решено, что миссия будет действовать только на территории Армении», – говорится в публикации СМИ.
Накануне президент Азербайджана в разговоре с азербайджанскими СМИ заявил, что «при наличии доброй воли со стороны Армении мирный договор может быть подписан до конца года». Алиев сказал, что стороны «постепенно приближаются к миру».
Он вновь повторил, что армяне, проживающие в Карабахе, граждане Азербайджана, и в Баку не намерены «обсуждать с той или иной страной, в том числе с Арменией, их судьбу, их будущее».
«Это – наше внутреннее дело, армяне будут обладать теми же правами, что и граждане Азербайджана. Во всяком случае, они могут быть уверены в том, что их жизнь, жизнь, интегрированная в азербайджанское общество, будет значительно лучше нынешней», – сказал он.
Алиев говорит, что неформальные контакты с представителями армянского населения Карабаха будут продолжены.
«Должен сказать, что такие контакты уже ведутся определенное время. И думаю, что они приведут к полному пониманию основным населением, которое еще проживает в зоне ответственности российского миротворческого контингента, что иного пути как интеграции в азербайджанское общество просто нет. Кто посчитает, что им нужно жить как граждане Азербайджана, я думаю, что они не пожалеют. А если кому-то это по каким-то причинам не подходит, то они могут выбрать для себя другое место жительства», – сказал Алиев.
Он также раскритиковал власти Армении, которые, по его словам, не сотрудничают по вопросу транспортного сообщения.
«Когда я обратился к премьер-министру Армении, что в конце концов дайте нам маршрут для автомобильной дороги, опять я ответа не получил. Это уже становится даже не смешно, потому что там не такой большой участок. И все знают, откуда должна пройти железная дорога и автомобильная дорога. Непонятно нежелание добровольно предоставить нам проход в Нахичевань. Нарушение своих обязательств – конечно, факт вопиющий. Но мы пока проявляем терпение, проявляем выдержку», – отметил Алиев.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов разблокировать все региональные коммуникации.
«Повторяю, Армения готова разблокировать все региональные коммуникации, уважая наш суверенитет и наше законодательство», – написал Пашинян в своем твиттер-аккаунте.
- Накануне в Праге прошла первая за 13 лет встреча лидеров Турции и Армении. Процесс нормализации отношений обсудили премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Из руководителей двух стран в последний раз встречались Абдулла Гюль и Серж Саргсян.
- В сентябрьском обострении конфликта между Арменией и Азербайджаном погибли более 200 человек: в Ереване признали гибель 135 своих военных, в Баку рассказали о смертях 77 азербайджанских военнослужащих. Это самая серьезная эскалация за последние два года.
Алиев заявил о важности создания платформы Азербайджан–Грузия–Армения
Президент Азербайджана Ильхам Алиев говорит о важности регионального сотрудничества на Южном Кавказе. Заявление азербайджанский лидер сделал в Праге, выступая на круглом столе на тему «Мир и безопасность на европейском континенте» в рамках саммита Европейского политического сообщества.
По информации пресс-службы Алиева, он «констатировал важность создания единой платформы обсуждения Азербайджан–Грузия–Армения, то есть в тройном формате, для обеспечения мира и стабильности на Южном Кавказе».
«Он сказал, что здесь также могут обсуждаться вопросы энергетики, коммуникаций и другие проблемы, представляющие взаимный интерес», – говорится в сообщении.
Алиев также отметил, что Азербайджан поддерживает процесс по нормализации отношений между Турцией и Арменией. Он подчеркнул, что процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией и процесс нормализации между Турцией и Арменией являются дополняющими друг друга процессами, «фактом, который может послужить обеспечению мира и спокойствия в регионе в целом».
Глава МИД Грузии Илья Дарчиашвили, комментируя слова Алиева, сказал, что Тбилиси «готов быть местом, где наши соседи могут вести спокойный и мирный диалог, чтобы получить конкретные результаты от переговоров».
Отметим, что премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили не раз заявлял, что Грузия готова выступать посредником для деэскалации и мира в регионе.
Пашинян и Эрдоган обсудили процесс нормализации отношений
В Праге завершилась встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.
Встретившись впервые за 13 лет, лидеры двух стран обменялись мнениями о региональных процессах, сообщает армянская сторона.
Никол Пашинян и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили процесс нормализации армяно-турецких отношений, старт которого был дан после 44-дневной войны 2020 года, и возможные дальнейшие шаги в этом направлении.
Согласно сообщению пресс-службы аппарата премьер-министра Армении, двусторонне была подчеркнута важность прямых контактов и встреч на высоком уровне в контексте урегулирования отношений между Арменией и Турцией.
Была подчеркнута необходимость скорейшей реализации договоренностей, достигнутых в результате обсуждений спецпредставителей двух стран. В частности, речь идет об открытии сухопутной границы для граждан третьих стран, осуществлении прямых авиагрузоперевозок между Арменией и Турцией.
Сегодня Радио Азатутюн поинтересовалось у президента Турции, что сейчас мешает открытию армяно-турецкой границы. Эрдоган по сути не ответил на вопрос, лишь сказал, что Анкара продолжит политику, которую проводила до сих пор.
Из руководителей двух стран в последний раз встречались Абдулла Гюль и Серж Саргсян, начавшаяся ими футбольная дипломатия, однако, в конце концов, провалилась.
Пашинян и Эрдоган начали процесс нормализации, пообещав урегулировать отношения без предварительных условий. Однако до сих пор самым большим достижением является восстановление воздушного сообщения и соглашение об открытии сухопутной границы для граждан третьих стран, однако условия реализации этого соглашения пока не уточнены.
Из сообщения неясно, было ли внесено какое-либо уточнение в ходе сегодняшней встречи.
Спецпредставитель Армении по нормализации армяно-турецких отношений Рубен Рубинян на днях сообщил Радио Азатутюн, что 14 сентября должна была состояться встреча по этому вопросу, которую, однако, турецкая сторона решила отменить.
Зеленский призвал НАТО нанести «превентивные удары» по России
Президент Украины Владимир Зеленский призвал НАТО нанести превентивные удары по России, чтобы исключить возможность применения российской стороной ядерного оружия. С таким заявлением глава украинского государства выступил по видеосвязи на мероприятии в австралийском Институте Лоуи. Запись выступления была опубликована в телеграм-канале украинского президента.
В своей речи Зеленский не уточнил, имеет ли он в виду применение оружия против России. «Что должно делать НАТО? Исключить возможность применения Россией ядерного оружия. Но что важно, я еще раз обращаюсь к международному сообществу, как это было до 24 февраля: превентивные удары, чтобы они знали, что с ними будет, если применят. А не наоборот - ждать ядерных ударов России, чтобы потом сказать: «Ах, ты так, ну, вот держи от нас!» Пересмотреть применение своего давления, порядок применения», - заявил президент Украины.
В России на слова Зеленского отреагировал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Он заявил, что на то, о чем говорил украинский президент должны обратить внимание все страны мира, особенно США, Великобритания и Евросоюз. По его словам, выступление Зеленского это «призыв к началу мировой войны». Заместитель главы российского Совета безопасности Дмитрий Медведев обвинил Зеленского в том, что тот призвал к ядерному удару по России.
Пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров в ответ на эти заявления выступил с утверждением, что президент Украины не говорил о военном ударе по России. По словам Никифорова, Зеленский просто напомнил о своем предложении ввести санкции против России, с которым он выступал еще до начала российского вторжения 24 февраля. Он отметил, что ядерным ударом грозит Россия, а не Украина.
С начала полномасштабного российского вторжения в Украину президент России Владимир Путин неоднократно угрожал применить ядерное оружие. Так, в своей речи по поводу объявления мобилизации он заявил, что Россия готова использовать «все имеющиеся средства», если будет создана угроза «территориальной целостности страны». При этом Россия недавно заявила об аннексии четырех украинских регионов.
Президент США Джо Байден на выступлении на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке обвинил президента России Владимира Путина в «неприкрытых ядерных угрозах в адрес Европы» и пренебрежении обязанностями по нераспространению ядерного оружия. Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявлял, что Москва столкнется с «катастрофическими последствиями», если применит ядерное оружие против Украины.
Кобахидзе: О переводе Саакашвили в Украину не может быть и речи
«Михаил Саакашвили совершил множество тяжелых преступлений в Грузии, он отбывает наказание за эти преступления», - заявил председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе.
Кобахидзе комментировал журналистам сообщение о том, что Киев собирается попросить Тбилиси передать им находящегося в заключении в Тбилиси экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. Украинский адвокат Саакашвили заявил, что украинский суд поручил Министерству юстиции обратиться к грузинской стороне с просьбой о временной передаче Саакашвили для участия в расследовании, связанном с экс-президентом Петром Порошенко, пишет агентство «Новости-Грузия».
По словам Кобахидзе, о переводе Саакашвили в Украину не может быть и речи, и никакие формальные основания не могут подтолкнуть к этому правоохранительную систему.
Отвечая на вопрос, если такой запрос из Украины поступит, как ответит грузинская сторона, Кобахидзе сказал: «Правительство Грузии годами направляло запрос о его передаче, и годами этот запрос был проигнорирован украинскими властями. Сейчас направление этого запроса под формальным предлогом является своего рода политической игрой и, естественно, эта игра не будет иметь для нас большого значения».
В Праге завершилась четырехсторонняя встреча с участием Пашиняна и Алиева
В Праге завершилась отдельная встреча премьер-министра Армении, президента Азербайджана, президента Франции и главы Европейского совета. Подробности пока сообщаются.
Это первая встреча Пашиняна и Алиева после сентябрьского обострения конфликта между Арменией и Азербайджаном, в результате которого погибли более 200 человек.
После этой встречи впервые официально встретятся также лидеры Армении и Турции.
Перед четырехсторонней встречей президент Азербайджана, отвечая на вопрос Радио Свобода, как он относится к предложению Пашиняна начать прямые переговоры с Карабахом, сказал: «Армяне Карабаха - наши граждане. Общение с ними - это наше внутреннее дело, которое мы не собираемся обсуждать с третьей страной».
На днях премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что карабахский вопрос должен быть отделен от мирного договора, который должен быть заключено между Арменией и Азербайджаном, его может и не быть в этом договоре. Пашинян также отметил, что основным переговорщиком по вопросу Карабаха должен быть Карабах. А перед прибытием в Прагу вчера в парламенте Пашинян заявил, что ситуация с безопасностью вокруг Армении остается стабильно напряженной, в то же время утверждая, что видит некоторые тенденции к ослаблению напряженности после переговоров с Азербайджаном при посредничестве Вашингтона.
Перед прибытием на саммит Европейского политического сообщества в столице Чехии Праге президент Азербайджана уже провел двустороннюю встречу с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем.
По сообщению азербайджанской стороны, стороны обсудили повестку трехсторонней встречи Пашинян-Алиев-Мишель, которая состоится в Брюсселе в следующем месяце. Договоренность об этой встрече была достигнута в августе, однако через две недели после этого Азербайджан напал на Армению, по мнению экспертов, нанеся серьезный удар также по посредническим усилиям Евросоюза.
Двусторонняя встреча премьер-министра Армении и главы Европейского союза сегодня не планируется.
В Праге состоялась встреча Ираклия Гарибашвили и Шарля Мишеля за закрытыми дверями
Перед началом саммита Европейского политического сообщества, который проходит в Праге, председатель Европейского совета Шарль Мишель и премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили встретились за закрытыми дверями. По словам источника грузинской службы Радио Свобода, неформальная встреча состоялась в одном из пражских отелей, и речь шла в основном о выполнении Грузией рекомендаций Еврокомиссии из 12 пунктов.
«Во время встречи премьер-министр Гарибашвили сказал правильные вещи, чего мы от него раньше не слышали», - говорит источник в Евросоюзе, не уточнивший других подробностей.
Информация об этой и других встречах за кулисами саммита по официальным каналам Грузии не распространялась.
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на первом саммите Европейского политического сообщества принимает участие в тематических дискуссиях, запланированных в формате круглого стола, вместе с лидерами Евросоюза и стран-партнеров, в том числе президентом Франции Эммануэлем Макроном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
Идея создания Европейского политического сообщества принадлежит президенту Франции Эммануэлю Макрону, а цель нового формата определил и глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Жозеп Боррель. Участники Европейского политического сообщества обсуждают «создание нового порядка без России», заявил Боррель за несколько дней до саммита.
«После вторжения России в Украину Европа вступила в новый этап нашей истории. Сегодня 44 европейских лидера будут слушать друг друга, чтобы найти способ выстроить новую структуру безопасности в Европе. Это будет сделано без России. Не потому, что мы не хотим, чтобы Россия была частью Европы, а потому, что Путин выгнал Россию из Европейского сообщества», - сказал Боррель.
Кроме России в этом новом порядке не нашлось места Беларуси. Эти две страны, находящиеся под санкциями ЕС, не участвуют в историческом саммите Европейского политического сообщества.
На саммите, вероятно, будут обсуждаться детали следующей встречи – она состоится в следующем году в стране, не входящей в ЕС, и, по негласной информации, ею может стать Молдова.
Роскомнадзор заблокировал сайт медиапроекта «Эхо»
Роскомнадзор заблокировал сайт «Эха» – нового медиапроекта, запущенного бывшими сотрудниками «Эха Москвы» три дня назад.
Сайт был заблокирован по требованию Генпрокуратуры от 5 октября. Основанием для внесения в реестр запрещенной информации стала статья 15.3 закона «Об информации», которая регламентирует ограничение доступа к источникам, распространяющим, согласно российскому законодательству, противоправную информацию.
- В начале марта Роскомнадзор заблокировал сайт радио «Эхо Москвы» по требованию Генпрокуратуры. Ведомство утверждало, что радиостанция якобы распространяет ложные сведения о войне в Украине. На следующий день совет директоров радиостанции проголосовал за ликвидацию СМИ. Руководству радиостанции не удалось оспорить решение в суде.
В Праге проходит встреча Пашинян-Алиев-Мишель-Макрон
В Праге проходит отдельная встреча премьер-министра Армении, президента Азербайджана, президента Франции и главы Европейского совета, сообщает Радио Азатутюн.
Это первая встреча Пашиняна и Алиева после сентябрьского обострения конфликта между Арменией и Азербайджаном, в результате которого погибли более 200 человек, а Азербайджан, по информации армянской стороны, занял некоторые территории Армении.
Однако до этой официальной четырехсторонней встречи у Алиева и Пашиняна сегодня уже были определенные контакты, в частности, турецкая делегация распространила в социальных сетях кадры, на которых видно, как Алиев и Пашинян беседуют, за столом сидят также президент Турции и премьер-министр Венгрии, на каком-то этапе к ним присоединяется и президент Франции Эмманюэль Макрон.
Подробности этих бесед, как и официальных переговоров, пока не сообщаются, однако азербайджанской службе Радио Свобода удалось поинтересоваться у президента Азербайджана, как он относится к предложению Пашиняна начать прямые переговоры с Карабахом. Ильхам Алиев, который до этого уже побеседовал с премьер-министром Армении, вновь заявил, что его позиция по этому вопросу не изменилась.
Перед прибытием на саммит Европейского политического сообщества в столице Чехии Праге президент Азербайджана уже провел двустороннюю встречу с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем.
После этой встречи впервые официально встретятся также лидеры Армении и Турции.
Представитель Госдепа: нападки на посла США в Грузии были крайне тревожными
Заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Бонни Дженкинс назвала личные нападки на посла США в Грузии Келли Дегнан и американское посольство «крайне тревожными».
В беседе с журналистами в Тбилиси она заявила, что критические высказывания в адрес американского посла со стороны некоторых грузинских политиков – часть дезинформационной схемы, которую «создал один человек».
«Во время встреч я с нетерпением жду возможности передать из Вашингтона решительный сигнал поддержки той огромной и важной работе, которую посол Дегнан и ее команда проводят в Грузии для поддержки и продвижения евроатлантических устремлений Грузии, а также правительству Грузии по поводу их готовности сотрудничать с нами в решении этих вопросов. Однако эти усилия были непростыми, особенно в последнее время, когда мы были глубоко обеспокоены личными нападками на посла Дегнан и посольство.
Давайте скажем очень четко: это часть более крупной дезинформационной схемы, направленной на то, чтобы скрыть правду вокруг создавшегося в Европе кризиса – кризиса, который создал один человек! Соединенные Штаты Америки всегда будут уважать и поддерживать Украину в пределах ее международно признанных границ – точно так же, как мы поддерживаем и признаем суверенитет и территориальную целостность Грузии в ее международно признанных границах. Сегодня мы все должны вместе выступить в поддержку украинского народа, который борется за свободу и суверенитет», – сказала Бонни Дженкинс.
Как пишет агентство «Новости-Грузия», Дженкинс заявила, что в ходе визита она встретится с руководством Грузии и, наряду с обсуждением стратегических интересов, разговор коснется вопросов пограничной и таможенной безопасности.
Эрдоган, Алиев и Пашинян побеседовали в Праге. ВИДЕО
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян встретились на полях саммита Европейского политического сообщества в Праге.
Трех лидеров, согласно опубликованным турецкими СМИ видеокадрам, поприветствовал президент Франции Эмманюэль Макрон. В беседе Эрдогана, Алиева и Пашиняна принял участие премьер Венгрии Виктор Орбан.
Отметим, что сегодня же в Праге пройдет первая официальная встреча премьер-министра Армении с президентом Турции. Стороны намерены обсудить возобновленный процесс нормализации отношений.
Лукашенко запретил повышать цены в Беларуси
Белорусский авторитарный лидер Александр Лукашенко распорядился с 6 октября ввести запрет на повышение цен в стране. Об этом он заявил по итогам совещания с экономическим блоком на тему инфляции, передает БЕЛТА. Нарушителям распоряжения Лукашенко пригрозил уголовным делом и немедленным задержанием.
«С шестого числа запрещается всякий рост цен. За-пре-ща-ет-ся! С сегодняшнего дня. Не с завтрашнего дня, а с сегодняшнего. Чтобы за сутки не накрутили цены. Поэтому с сегодняшнего дня рост цен запрещается. И не дай бог кто-то по бухгалтерии проведет задним числом что-то, какие-то расчеты, перерасчеты», – сказал он.
Лукашенко отметил, что могут быть исключения по тем или иным позициям, и определил круг ответственных, кто уполномочен принимать такие решения.
«Если будет принято решение министра (антимонопольного регулирования и торговли – ред.) или председателей облисполкома, Минского горисполкома. Без их разрешения никакая цена прирастать не может к тому, что есть на сегодняшний день», – сказал он.
Лукашенко рассказал, почему принимает такое решение.
«Потому что цены после всплеска ошалевшего, о чем говорил премьер, еще выросли на столько же. И цены сегодня запредельные. Они уперлись в потолок. Дальше цены повышать нигде нельзя. Нет необходимости. Но бывают исключения. И эти исключения под контролем министра и губернаторов. Все», – добавил он.
Лукашенко также предупредил, чтобы на этом фоне не должно быть закрытий объектов и попыток уйти с рынка.
«Не дай бог какой-то магазин уйдет или он будет закрыт, какая-то контора, забегаловка и прочие. Не дай бог они уйдут с рынка. Вы за это ответите», – сказал белорусский лидер.
Ардзинба: соглашение по госдаче «Пицунда» может быть пересмотрено
Глава МИД самопровозглашенной республики Абхазия Инал Ардзинба сообщил, что соглашение с Россией по госдаче «Пицунда» может быть пересмотрено.
По его словам, Москва и Сухуми «пришли к общему пониманию принципиальности отражения в тексте соглашения тезиса о невозможности передачи объекта третьим лицам».
«Формирую по этой теме доклад на главу государства. Будем своевременно информировать СМИ», – сказал он.
Ардзинба отметил, что разговоры о передаче объекта кому-либо, кроме ФСО России, – это слухи. Его попросили прокомментировать и заявления командира батальона «Пятнашка» Ахры Авидзба.
«Мне даже стыдно это комментировать. Те, кто сплетни распространяет, будет отвечать за свои слова», – заявил Ардзинба.
- Документ о безвозмездной передаче в собственность России имущественного комплекса госдачи «Пицунда» был подписан 19 января 2022 года в Москве. Соглашение требует ратификации абхазского парламента.
- Российской стороне передаются земельные участки, на которых размещен объект, и прилегающий к объекту участок акватории моря на условиях аренды на 49 лет с оплатой в размере 1 рубль в год за каждый участок.
- Оппозиционные силы и представители общественности считают, что необходимо отозвать документ из законодательного органа.
- Уполномоченная по правам человека в Абхазии Асида Шакрыл призывает депутатов парламента не допустить нарушения прав и свобод граждан Абхазии.
Анни Эрно получила Нобелевскую премию по литературе
82-летняя французская писательница Анни Эрно стала лауреатом Нобелевской премии по литературе. Объявление состоялось 6 октября в Стокгольме. Трансляция велась в ютьюб-канале премии.
Автор награждена "за храбрость и клиническую точность, с которой она вскрывает истоки отчужденности и коллективные ограничения личной памяти".
В своих книгах писательница осмысляет события и ситуации современности через автобиографические истории.
На русский язык переводились пять книг Эрно. Самая известная из них — "Событие" (2000), в ней писательница рассказала о подпольном аборте, который она сделала в 1963 году. В 2021 году фильм был экранизирован режиссёром Одри Диваном. За него он получил "Золотого льва" Венецианского кинофестиваля.
- Фаворитом букмекеров в этом году был 75-летний британец Салман Рушди. На автора "Сатанинских стихов" в августе было совершено покушение.
Эмир Катара раньше срока покинул Прагу
Эмир Катара Тамим бин Хамад аль Тани, приехавший накануне с визитом в столицу Чехии Прагу, покинул её вечером в тот же день, свернув программу визита. Как сообщает чешское издание Deník N, причиной стали неудовлетворённые требования главы катарского государства.
Официально в канцелярии президента Чехии Милоша Земана назвали визит успешным и прошедшим в дружественном ключе. Однако источники в канцелярии и чешском МИД говорят о том, что эмир уехал раньше срока. В первоначальном официальном сообщении о визите говорилось, что он пробудет в Праге до 6 октября.
В четверг в столице Чехии, которая сейчас председательствует в ЕС, открылся саммит Европейского политического сообщества – это новая неформальная организация, в работе которой участвуют страны ЕС и другие государства региона, в том числе Украина и Турция. Всего участвуют 44 главы государств или правительств. По сообщениям чешских СМИ, в последний момент эмир Катара высказал пожелание стать полноправным участникам саммита, в том числе принять участие в торжественном ужине. Однако, как утверждается, чешская дипломатия не была способна удовлетворить это требование. Географически Катар расположен далеко от Европы, кроме того, государство не является либеральной демократией, правозащитники нередко критикуют его за нарушения прав человека.
При этом, как сообщается, на 6 октября были намечены неформальные встречи эмира с европейскими лидерами. Катар – одна из ведущих стран по объёмам добычи ископаемого топлива, прежде всего природного газа. В частности, Германия с начала войны в Украине ведёт с ним переговоры о наращивании поставок. Пока они не привели к успеху.
Рейтинг одобрение британского премьера обрушился на фоне проблем в экономике
Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс за месяц своей работы стала самым непопулярным лидером Консервативной партии. Уровень одобрения Трасс обрушился из-за её экономической политики. Это следует из опроса международного исследовательского центра YouGov.
Согласно свежим данным, положительно оценивают политику Трасс 14% опрошенных британцев, отрицательно – 73%. Таким образом, одобрение Трасс находится на уровне -59% – это ниже, чем у её предшественника Бориса Джонсона перед его объявлением об отставке.
Среди сторонников Консервативной партии, которую возглавляет Трасс, уровень её поддержки выше – 30%, хотя за последнюю неделю резко упал и он: на 20 п. п. с 55% одобряющих.
Недовольство британцев вызывают меры Трасс по преодолению кризиса стоимости жизни в Великобритании, вызванного вторжением России в Украину, пандемией COVID-19 и глобальным экономическим кризисом.
Предложенный правительством Трасс "мини-бюджет" в частности предусматривал снижение базовой ставки подоходного налога с 20% до 19%, а для высокооплачиваемых сотрудников – с 45% до 40% и отмену запланированного повышения корпоративных налогов. Разницу, как и ранее объявленные планы по заморозке цен на электроэнергию, рассчитывали компенсировать за счёт внешних заимствований.
Из-за этих планов Трасс критики назвали её "Робином Гудом наоборот", обвинив её в поддержке богатых, а не бедных. После публикации "мини-бюджета" британский фунт опустился до рекордного минимума, ставки по ипотеке выросли – Банку Англии пришлось срочно вмешиваться. Аналитики утверждали, что это падение временное, однако через несколько дней Трасс отказалась от снижения налогов для богатых.
Приоритетом для Трасс, по её собственным словам, является рост экономики Великобритании, в то время как от неё ждут финансовой помощи британцам, чьи расходы на электроэнергию, продукты питания и кредиты существенно выросли на фоне экономического кризиса.
- К середине лета 2022 года цены на электроэнергию в Великобритании выросли на 50% в ценовом выражении, а на газ – в два раза из-за "беспрецедентного роста мировых цен". К весне 2023 года счета на энергию в стране могли увеличиться в шесть раз по сравнению с допандемийным уровнем, рассказывает The Guardian.
Против Владимира Кара-Мурзы возбуждено дело по обвинению в госизмене
Против находящегося в СИЗО российского оппозиционного политика и общественного деятеля Владимира Кара-Мурзы возбуждено ещё одно уголовное дело - по обвинению в госизмене. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. Ранее о возбуждении дела сообщил также телеканал RT со ссылкой на источник.
По данным источника ТАСС, следствие считает, что Кара-Мурза "долгое время сотрудничал с одной из стран НАТО". О других подробностях не сообщается.
Владимир Кара-Мурза с апреля находится под стражей по обвинению в так называемых фейках о российской армии. Он стал одним из первых обвиняемых по этой статье Уголовного кодекса, включённой в него после начала войны в Украине. Кара-Мурзу привлекли в качестве обвиняемого по делу о так называемой нежелательной организации. Владимир Кара-Мурза ранее был одним из руководителей "Открытой России", которую власти признали нежелательной.
Адвокаты политика сообщение о новом уголовном деле пока не комментировали.
По статье о госизмене недавно был осуждён бывший журналист "Коммерсанта" Иван Сафронов. Ему назначили 22 года лишения свободы. Сафронов настаивает на своей невиновности и считает дело политическим, связанным с его журналистской работой.
В Таиланде бывший полицейский застрелил больше 30 человек в детском саду
На северо-востоке Таиланда 6 октября совершено вооружённое нападение на детский сад, погибли, по предварительным данным, 34 человека, в том числе не меньше 22 детей, передаёт газета "Тайрат".
Подозреваемый – бывший сотрудник местной полиции, сообщается, что он был вооружён огнестрельным оружием и ножами. Он ворвался в здание детского сада во время тихого часа. Подозреваемый убил жену и троих своих детей и покончил с собой.
Причины произошедшего неизвестны. Сообщается, что подозреваемый был уволен из полиции из-за дела о наркотиках.
- В феврале 2020 года солдат армии Таиланда застрелил своего командира, двух сослуживцев, после чего захватил торговый центр, где убил ещё 26 человек. Он был застрелен полицейским спецназом.
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