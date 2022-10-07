Рустам Мурадов возглавил Восточный военный округ РФ

Европейский союз направит гражданскую миссию в Армению, на границу с Азербайджаном. Об этом стало известно по итогам встречи председателя Европейского Совета Шарля Мишеля, президента Франции Эммануэля Макрона, премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Миссия начнется в октябре и продлится максимум два месяца, говорится в заявлении, опубликованном на сайте Европейского совета.

«Армения согласилась содействовать гражданской миссии ЕС вдоль границы с Азербайджаном. Азербайджан согласился сотрудничать с этой миссией», – говорится в заявлении.

Как отмечается, цель миссии ЕС состоит в том, чтобы «укрепить доверие» и «внести вклад в работу пограничных комиссий».

Накануне Армения и Азербайджан также подтвердили свою приверженность Уставу ООН и Алма-Атинской декларации 1991 года, «которыми они взаимно признают территориальную целостность и суверенитет друг друга». Об этом, в частности, написал в соцсети президент Франции.

Как пишет азербайджанское агентство Trend, ЕС и Франция хотели создать пограничную мониторинговую миссию, включающую Азербайджан, и «использовать ее, чтобы войти в регион».

«Азербайджан возразил против этого. Потому что Азербайджан – страна, которая дорожит своим суверенитетом. После высказанной твердой позиции было решено, что миссия будет действовать только на территории Армении», – говорится в публикации СМИ.

Накануне президент Азербайджана в разговоре с азербайджанскими СМИ заявил, что «при наличии доброй воли со стороны Армении мирный договор может быть подписан до конца года». Алиев сказал, что стороны «постепенно приближаются к миру».

Он вновь повторил, что армяне, проживающие в Карабахе, граждане Азербайджана, и в Баку не намерены «обсуждать с той или иной страной, в том числе с Арменией, их судьбу, их будущее».

«Это – наше внутреннее дело, армяне будут обладать теми же правами, что и граждане Азербайджана. Во всяком случае, они могут быть уверены в том, что их жизнь, жизнь, интегрированная в азербайджанское общество, будет значительно лучше нынешней», – сказал он.

Алиев говорит, что неформальные контакты с представителями армянского населения Карабаха будут продолжены.

«Должен сказать, что такие контакты уже ведутся определенное время. И думаю, что они приведут к полному пониманию основным населением, которое еще проживает в зоне ответственности российского миротворческого контингента, что иного пути как интеграции в азербайджанское общество просто нет. Кто посчитает, что им нужно жить как граждане Азербайджана, я думаю, что они не пожалеют. А если кому-то это по каким-то причинам не подходит, то они могут выбрать для себя другое место жительства», – сказал Алиев.

Он также раскритиковал власти Армении, которые, по его словам, не сотрудничают по вопросу транспортного сообщения.

«Когда я обратился к премьер-министру Армении, что в конце концов дайте нам маршрут для автомобильной дороги, опять я ответа не получил. Это уже становится даже не смешно, потому что там не такой большой участок. И все знают, откуда должна пройти железная дорога и автомобильная дорога. Непонятно нежелание добровольно предоставить нам проход в Нахичевань. Нарушение своих обязательств – конечно, факт вопиющий. Но мы пока проявляем терпение, проявляем выдержку», – отметил Алиев.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов разблокировать все региональные коммуникации.

«Повторяю, Армения готова разблокировать все региональные коммуникации, уважая наш суверенитет и наше законодательство», – написал Пашинян в своем твиттер-аккаунте.