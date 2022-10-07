Вчера на сайте провластной политической партии «Амцахара» («Родовые огни»), учрежденной в 2013 году на основе общественной организации ветеранов Отечественной войны народа Абхазии, было опубликовано заявление под заголовком «Мы, ветераны войны, возмущены высказываниями Ахры Авидзба».

Авторы заявления напоминают, что 4 октября «общественный деятель и командир интернациональной бригады «Пятнашка» Ахра Авидзба выступил на пресс-конференции в Сухуме, посвященной общественно-политической ситуации в стране». И высказывают убеждение, что публичные утверждения Ахры Авидзба выглядят провокационно и требуют разъяснений.

Приведем несколько фрагментов из этого заявления:

«Ахра Авидзба сообщил, что ветераны Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг., мнение которых разнится с его собственными представлениями о будущем страны, должны отдать свои дома России. Мы, ветераны войны, возмущены подобными высказываниями Ахры Авидзба. Нет у него такого права решать за нас, ветеранов, и тем более говорить нам, как надо любить Родину… Кроме того, Авидзба, ссылаясь на неназванные источники, сообщил, что глава государства Аслан Георгиевич Бжания якобы планирует его физически устранить. Такие заявления являются недопустимыми, противоречат нашему национальному духу Апсуара и действующему законодательству. Ахра Авидзба также, в очередной раз ссылаясь на непонятные неназванные источники, сообщил, что министр иностранных дел Республики Абхазия Инал Ардзинба собирается якобы «свергнуть» действующего премьер-министра Александра Анкваб. Это очередное сомнительное заявление мы рассматриваем как безуспешную попытку разжигания конфликтов в команде президента Абхазии… Считаем, что Ахре Авидзба необходимо дать пояснения относительно источников той информации, которую он озвучил на пресс-конференции 4 октября 2022 г. Поскольку Ахра Авидзба после пресс-конференции покинул Республику Абхазия, аргументированные ответы на эти вопросы ждем по его возвращении на территорию Республики Абхазия. Мы живем в непростое время, идет специальная военная операция. Помимо Ахры Авидзба десятки наших сограждан участвуют в этой судьбоносной спецоперации, и мы желаем им добиться всех поставленных целей. Призываем наших сограждан воздержаться от провокационных заявлений, тем более в этот непростой период. Мы должны объединиться в это сложное время и не заниматься публичными провокациями».

Помимо этого, вчера же в интервью одному из местных СМИ министр иностранных дел РА Инал Ардзинба, в частности, упомянул обвинения Ахры Авидзба в адрес абхазских властей и сказал: «Мне даже стыдно это комментировать. Те, кто сплетни распространяет, будет отвечать за свои слова».

Сегодня мы связались с членом Общественной палаты Абхазии Абесаломом Кварчия, чтобы он высказал мнение относительно возникшей полемики. Вот что он сказал:

«Я думаю, Ахру… все мы его знаем. Он действительно заслуженный человек, известный человек и так далее. Но, понимаете, человек-воин и политик – это разные вещи. Поэтому кто-то захотел, чтобы он стал политиком, кто-то его использовал… Кому-то же нужна была эта его пресс-конференция».

Но я привел ему мнения некоторых наблюдателей, которые полагают, что прежде всего эта пресс-конференция была нужна самому Ахре Авидзба, который довольно давно уже считает себя политиком. Другое дело, что кому-то с ним сейчас, несомненно, «по пути», поскольку о нем сложилось представление как о некоем таране против действующей власти. В 2014 году он помогал прийти к власти команде Рауля Хаджимба (сам рассказывал спустя годы об этом в одном из интервью), а потом в январе 2020-го возглавил штурм «президентских бастионов» самого Хаджимба. Сейчас он уже давно недоволен пришедшим к власти с его помощью президентом Асланом Бжания.

Но быть недовольным – одно, говорит Абесалом Кварчия, а пользоваться фактами, достоверность которых не можешь доказать, – другое. Кто-то, наверное, поверит в сказанное Ахрой, потому что хочет в это верить, а кто-то возмутится: ведь так можно со ссылкой на неназванные источники утверждать что угодно. А если этот источник специально распространяет фейк? А если этого источника и вовсе нет? В заявлении «амцахаровцев» не сказано еще об одном утверждении Ахры Авидзба: что ему передали от Инала Ардзинба предложение сделать переворот спустя год после президентских выборов 2025 года, когда нынешнему главе МИДа уже исполнится 35 лет, после чего он сможет претендовать на кресло главы государства. Но это многие телезрители восприняли как некую шутку, непонятно в чьей голове родившуюся. Кварчия продолжил:

«Это, вы поймите правильно, это не разговор политика. Политик должен говорить, основываясь на каких-то документах. Какие-то должны быть доказательные аргументы. А так, взять с потолка… действительно, что угодно можно придумать. Вы ж понимаете, наш народ легко обманывается. Все говорят насчет вот этой пицундской госдачи. И говорят, что это два процента территории Абхазии. И крестьянин же не будет считать. «О, это целых два процента!» Слушайте, там не два процента, а ноль целых ноль ноль… я не знаю… восемнадцать чего-то процента. А людям вот так закидывают… Нельзя пользоваться такой информацией».

В заявлении партии «Амцахара» прозвучала также критика в адрес ГИА «Апсныпресс»: «Вызывает недоумение и факт публикации выступления Авидзба на сайте Государственного информационного агентства «Апсныпресс», на страницах которого публикуется государственно значимая информация, а не беспочвенные обвинения, граничащие с оскорблениями в адрес главы государства и отдельных членов кабинета министров, в том числе министра иностранных дел».

Но этот упрек многие наблюдатели, независимо от их внутриполитических воззрений, посчитали достаточно спорным. Многие в абхазском обществе помнят: директор «Апсныпресс» Манана Гургулия всегда придерживалась позиции, что СМИ должны знакомить общество с разными точками зрения, существующими в нем, поступала так, в том числе, и заявлениями «амцахаровцев», когда те были в оппозиции. И с заявлениями сторонников Хаджимба, когда те были в оппозиции, что не помешало им, придя к власти, снять ее с работы... Абесалом Кварчия тоже посчитал данное обвинение спорным:

«Видимо, ГИА, государственная структура, должна была по-другому себя повести, более взыскательно отнестись к этому тексту. С одной стороны, так можно подойти. А с другой стороны, зачем скрывать информацию, когда ее и так уже знают через другие СМИ?

– Тогда бы, наоборот, обвинили: «А-а, вы скрываете…».

– Да, если бы только она дала эту информацию, тогда бы я полностью понял претензии к ней».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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