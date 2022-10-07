Саакашвили говорит о риске смерти и требует допуска американского врача

Заключенный экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, который уже несколько месяцев проходит лечение в тбилисской клинике «Вивамед», заявил, что его жизни угрожает опасность и потребовал допустить к нему американского хирурга-ортопед Джеймса Коби.

Обращение политика к директору больницы сегодня зачитал его адвокат Георгий Чаладзе. «Моя жизнь явно в опасности, призываю не подвергать мою жизнь и здоровье риску, пусть врач окажет мне разовую медицинскую услугу. Позвольте врачу оказать мне разовую медицинскую услугу, а мне – воспользоваться предоставленным законом правом. Пожалуйста, дайте мне ответ сегодня. От вашего решения зависит спасение моей жизни», - говорит экс-президент.

Члены семьи и адвокаты Саакашвили говорят об ухудшении состояния политика с начала недели. По словам матери экс-президента Гиули Аласания, Саакашвили не может стоять на ногах и принимать пищу.

Агентство «Новости-Грузия» напоминает, что Джеймс Коби прибыл в Грузию на прошлой неделе. Ожидалось, что он будет подключен к подготовке судебно-медицинской экспертизы, однако Минздрав Грузии до сих пор не выдал разрешение на допуск к политику американского специалиста. Отказ объясняют проблемами с документацией.

Юристы указывают, что в том случае, когда медучреждение не способно оказать помощь заключенному, консультация приглашенного врача-специалиста – гарантированное законом право.

Адвокат Саакашвили Шалва Хачапуридзе говорит, что директор клиники «Вивамед» не согласился допускать к пациенту приглашенного эксперта, указав, что с политиком «не происходит ничего особенного и оказание помощи такого типа ему не требуется».

«Это невообразимый факт. Мы не согласны с этим документом и оспорим его в суде. Более того, мы обнародуем, какое лечение Саакашвили получает в клинике «Вивамед». Адекватного лечения он не получает», - заявил Хачапуридзе журналистам.