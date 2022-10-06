«Миша при смерти», – близкие экс-президента Михаила Саакашвили бьют тревогу по поводу ухудшения его состояния. Опасения за жизнь Саакашвили усилились после сегодняшних заявлений его соратника, депутата «Нацдвижения» Темура Джанашия. Он проведал Саакашвили в клинике «Вивамеди». Адвокаты третьего президента пока тщетно добиваются отсрочки наказания и отправки Саакашвили на лечение за границу.

Об ухудшающемся здоровье Михаила Саакашвили близкие и адвокаты говорят практически с момента его этапирования из тюрьмы в клинику «Вивамеди», то есть с мая. Последнее его публичное появление датируется апрелем, когда он выступил на своем судебном процессе. Там ему стало плохо. Саакашвили выглядел бледным, похудевшим, без посторонней помощи он не смог выйти из зала суда. Последние два месяца адвокаты, добиваясь отсрочки наказания и отправки Саакашвили на лечение за границу, приглашают международных судмедэкспертов для оценки его состояния. Чтобы ее полностью оформить, требуется заключение еще одного врача, на этот раз из США, – лауреата Нобелевской премии мира, доктора Джеймса Коби. Но уже третий день из-за формальных нарушений документации американский врач не может попасть в клинику «Вивамеди». В ожидании разрешения многие СМИ отправили к клинике своих корреспондентов. Но вместо врача о состоянии здоровья Саакашвили в полдень им рассказал бывший глава специальной службы Госохраны Грузии, депутат «Нацдвижения» Темур Джанашия:

«Человека фактически нет, лежит, температура до 38 градусов, 170 давление (артериальное), не может принимать пищу, лекарства. Он не может общаться. Смогли поговорить очень мало. Во время разговора устает, выглядит крайне (плохо). Человек при смерти – это ненормально».

После этого заявления к клинике стали подтягиваться родственники Саакашвили, близкие и депутаты от «Нацдвижения». Среди них была и журналист Нанука Жоржолиани, которая объяснила причины особенного сегодняшнего беспокойства:

«Темо (Джанашия) не из тех, кто не может фильтровать эмоции, он всегда опирается на факты. Я поняла, что очень тревожная ситуация. Если ему трудно передвигаться, разговаривать – это значит, сегодня не рядовой, не обычный день болезни. Требуется реагирование».

В парламенте лидер фракции «Нацдвижения» призвала власти перестать играть с огнем и сделать все возможное, чтобы сохранить жизнь третьему президенту.

Однако поводов для беспокойства председатель «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе не увидел:

«Они в каждодневном режиме говорят об опасности смерти, о радикальном ухудшении его состояния – об этом год как идет речь. Этим они надоели людям. К тому же Народный защитник созвала консилиум врачей, а они оттуда даже диагноз не смогли вынести, потому что это пустые политические спекуляции. Ответственность за него несут Учреждение по исполнению наказаний и больница. Они продолжат заботиться о его здоровье – в этом и ответственность государства».

Еще в начале года консилиум врачей при Народном защитнике диагностировал у Михаила Саакашвили посттравматическое и адаптивное расстройство, а также анорексию, вызванную неполноценной реабилитацией после затяжного голодания. Однако лечение в клинике «Вивамеди» не дает результатов. Последние четыре месяца из-за состояния здоровья откладываются судебные процессы по трем делам, возбужденным против Михаила Саакашвили. Адвокаты связывают ухудшение здоровья с попыткой прокуратуры и суда два дня назад провести выездное судебное заседание в палате по делу о незаконном пересечении границы Михаилом Саакашвили ровно год назад. Заседание не состоялось.

«Что значит – спекуляции? – недоумевала мать Саакашвили Гиули Аласания у клиники «Вивамеди». – Столько консилиумов было, американские врачи приезжали, я не могу понять, почему все врут».

Брат Саакашвили Георгий напрямую обратился к Ираклию Кобахидзе:

«Нужно Мишу отправить за границу на лечение. Я обращаюсь к Кобахидзе, я желаю вам никогда не испытывать такое состояние из-за члена семьи, состояние, в котором мы сейчас находимся. Я призываю вас отложить все политические вопросы в этом деле, спасем жизнь Миши. И еще одна просьба – воздерживаться от подобных заявлений, Мише правда очень плохо».

Многие оппозиционеры критиковали власть за то, что «довели третьего президента в тюрьме до смерти» в течение года его заключения. Они также напоминали, что в резолюции европарламента от 9 июня есть прямой призыв подойти к вопросу с гуманной точки зрения и отправить Михаила Саакашвили на лечение за рубежом. Представители власти, Минюст неоднократно заявляли, что действуют исключительно в рамках закона и что осужденный Саакашвили до конца будет отбывать свой шестилетний, а может быть, и больший срок с учетом продолжающихся судебных процессов.

В руководстве клиники «Вивамеди» ограничились заявлением о том, что состояние Михаила Саакашвили некритично, а за подробностями посоветовали обратиться в Минюст и департамент по исполнению наказаний. В течение рабочего дня эти ведомства о состоянии Михаила Саакашвили заявлений не делали.

Подписывайтесь на нас в соцсетях