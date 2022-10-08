Лидер ЕНД получил перелом – Мелия отрицает драку с однопартийцами

Председатель «Единого национального движения» Ника Мелия опроверг информацию о том, что он получил перелом руки во время очередной потасовки со своими однопартийцами.

Новость о драке, после которой лидеру крупнейшей оппозиционной партии Грузии понадобилась медицинская помощь, стала распространяться в проправительственных СМИ сегодня, 8 октября. Сам Мелия признал, что действительно получил перелом, но не руки, а пальца, и совершенно при иных обстоятельствах, сообщает агентство «Новости-Грузия».

«Во время спортивной активности я получил травму. Что главное, и там я не ломал руку – палец, и когда пришел к врачу, по-дружески пошутил, что ДКБ (аббревиатура спецслужбы-предшественника СГБ – НГ) привяжется к этому», - пишет Мелия на своей странице в Facebook.

Здесь же он отмечает, что в последнее время начатая против него и ЕНД «клеветническая кампания достигла огромных масштабов». Мелия уверен, что это входит в интересы правящей «Грузинской мечты» и тех людей, которых заботит только укрепление собственного влияния.

Как лидеры ЕНД, так и связанные с партией политики и активисты, в последнее время все чаще публично высказывают недовольство Никой Мелия. В прошлом споры действительно доводили до драки. Критики приводят разные аргументы. Кто-то считает, что Мелия проявляет недостаточно активности для освобождения из тюрьмы основателя ЕНД, экс-президента Михаила Саакашвили. Другим не нравится то, что Мелия отказывается от сотрудничества с экс-министром обороны Грузии, проживающим заграницей бизнесменом Давидом Кезерашвили, которого в правящей «Грузинской мечте» называют «олигархом».

На этом фоне разоблачать Мелия также стали те, кто вообще никак не связан с ЕНД. Так, например, экс-глава ДКБ Сосо Топуридзе на днях заявил, что содержание Мелия обходится партии в 1,5 миллиона лари в год.