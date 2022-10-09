С лика Богоматери в главном храме Гелатского монастыря начала осыпаться мозаика

Изображение Богоматери XII века повреждено в главном храме Гелатского монастыря из-за просочившейся воды, сообщил бывший министр культуры Ника Вачеишвили. Он опубликовал фотографии, на которых видны повреждения мозаики на лике Богоматери в алтарной апсиде. Экс-министр публикует фотографии разных лет из Гелати, предлагает сравнить изображения и призывает немедленно отреагировать на происходящее Министерство культуры и Патриархию.

Гелати - монастырский комплекс близ Кутаиси, один из самых значимых средневековых памятников архитектуры Грузии, там была расположена знаменитая академия и похоронен легендарный царь Давид Агмашенебели. Комплекс известен своими уникальными фресками, а также самой богатой на Кавказе мозаикой в византийском стиле. Гелати с 1994 года - памятник Всемирного наследия ЮНЕСКО, пишет агентство «Новости-Грузия».

Масштабная реставрация Гелати началась в 2008 году, во времена третьего президента Михаила Саакашвили. Одной из особенностей реставрации было решение покрыть строения комплекса глазурованной керамической черепицей зеленого цвета – исторически такую черепицу использовали средневековые грузинские мастера, образцы черепицы были обнаружены во время раскопок на территории комплекса.

После смены власти в Грузии проект реставрации Гелати был ненадолго приостановлен и продолжился с 2014 года. В процессе постоянно возникали проблемы – сначала начала падать черепица с крыши центрального храма и выяснилось, что она сделана некачественно. Потом оказалось, что крыша центрального храма пропускает воду, из-за чего стали разрушаться уникальные фрески. После того, как общественность забила тревогу, черепичную крышу частично разобрали и храм перекрыли временной жестяной крышей. Также выяснилось, что в некоторых частях крыши под черепицей были проложены слои непредусмотренного проектом материала. Часть крыши в какой-то момент сорвал ветер. В ЮНЕСКО заявили, что берут ситуацию под контроли и обязали Грузию предоставлять отчеты о состоянии Гелати.

Министерство культуры Грузии ссылается на то, что сложная ситуация в Гелати стала следствием кровельных работ, проведенных в 2020 году, но по проекту, составленному в 2008 году. В начале прошлого года власти Грузии объявили о смене компании, занимающейся восстановлением главного храма Гелатского монастыря. Компании «Икорта 2007» и «Международный центр искусств» были оштрафованы.

Несколько недель тому назад министр культуры Тея Цулукиани заявляла, что рисков обрушения настенных росписей в западном и северном рукавах главного храма Гелатского монастыря больше нет. Одновременно министерство сообщило, что в конце ноября в Грузию прибудет миссия Центра всемирного наследия ЮНЕСКО и ряд международных организаций для оценки состояния монастырского комплекса Гелати. Миссия оценит состояние комплекса и даст соответствующие рекомендации по дальнейшим работам.