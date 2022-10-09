Молодая женщина убита в Телави - за неделю это третье жестокое убийство в Грузии

Молодая женщина в воскресенье была убита с особой жестокостью в городе Телави на востоке Грузии, подозреваемый задержан. По данным следствия, 22-летний Т.Г., в состоянии алкогольного опьянения, нанес 26-летней женщине, с которой состоял в незарегистрированном браке, смертельное ранение в горло.

Задержанному грозит лишение свободы на срок от 16 до 20 лет, или пожизненное заключение за умышленное убийство члена семьи при отягчающих обстоятельствах. Нож, которым был нанесен удар, изъят в качестве вещественного доказательства.

По данным грузинской службы Радио Свобода, задержанный ранее привлекался к уголовной ответственности, в начале октября он был отпущен под залог в две тысячи лари.

Близкие погибшей рассказали, что обвиняемый последнее время угрожал женщине, а сегодня пришел к ней домой, где и произошло убийство. В этот момент в квартире находились трое маленьких детей женщины. Журналисты также выяснили, что на мужчину был выписан ограничительный ордер.

За последние дни это третий случай убийства женщин в Грузии.

С утра в воскресенье стало известно, что 52-летняя жительница Тбилиси была убита знакомым на арендуемой квартире на проспекте Важа Пшавела. Подозреваемый, некий П.П. 1983 года рождения, ранее судимый, задержан по обвинению в умышленном убийстве. По данным следствия, мотивом преступления была месть.

До этого, несколько дней назад, трагедия произошла в спальном районе Тбилиси Диди Дигоми. Подозреваемый - иностранец, 20-летний гражданин Ирана, нанес 40-летней женщине множество ножевых ранений и двое суток прятал тело. Он задержан, суд уже вынес решение о заключении под стражу в качестве меры пресечения.

Аппарат Народного защитника Грузии неоднократно выражал обеспокоенность участившимися случаями фемицида в стране. С начала года в Грузии были убиты до 20 женщин, в большинстве случаев - членами семьи. В прошлом году в стране были убиты 22 женщины.