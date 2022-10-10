На войне в Украине погиб еще один уроженец Южной Осетии – российский военнослужащий Альберт Джуссоев. Об этом сообщили в Министерстве обороны самопровозглашенной республики.

«Альберт Джуссоев – офицер разведгруппы, героически погиб, пожертвовав своей жизнью ради спасения боевых товарищей в ходе выполнения боевой задачи на запорожском направлении. Группа попала в засаду противника, завязался ожесточенный бой, Джуссоев получил тяжелое ранение, потерял часть нижней конечности. Понимая, что бойцы погибнут, спасая его, он приказал оставить ему гранату и отступать. Он прикрывал своих сослуживцев пока был в состоянии. Альберт Джуссоев погиб, уничтожив группу противника», – сказано в сообщении.

По информации югоосетинского ведомства, тело военнослужащего было найдено спустя 14 суток, идентифицировать его удалось лишь посредством анализа ДНК.

С 2018 году Джуссоев проходил военную службу по контракту в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации в составе 4-й российской военной базы. Принимал участие в российском вторжении в Украину с первых дней.

Ранее сообщалось о смерти на войне в Украине 18 уроженцев Южной Осетии – добровольцев и военнослужащих РФ.