Грузия, Турция и Азербайджан проводят совместные учения

Российские СМИ и телеграм-каналы описывают предполагаемый маршрут грузовика, который подорвался на Крымском мосту утром 8 октября.

На встрече с президентом России Владимиром Путиным председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин 9 октября лишь заявил, что маршрут движения грузовика установлен.

«Это Болгария, это Грузия, это Армения, Северная Осетия, Краснодарский край», – сказал Бастрыкин.

Телеграм-канал Baza накануне сообщил, что груз со взрывчаткой привезли в Россию на машине с грузинскими номерами. Власти Грузии пока не комментируют эту информацию, а также заявление Александра Бастрыкина.

Baza пишет, что растаможку грузовик прошёл на территории Армении.

Маршрут фуры не комментируют и в Комитете государственных доходов Армении.

«После того, как машина пересекла границу (предположительно, речь идет о границе Грузии и России – ред.), она доехала до Армавира (Краснодарский край), там разгрузилась и вернулась в Северную Осетию», – говорится в сообщении телеграм-канала Baza.

Более подробно предполагаемый маршрут описывает прокремлевский военный журналист Александр Коц. В статье для «Комсомольской правды» он утверждает, что в этой операции были задействованы две большегрузные машины. Коц пишет, что груз, состоящий из 22 поддонов пленки по 9 рулонов на каждом (один поддон весит около тонны), прибыл по морю в грузинский порт Поти из Болгарии.

​«Заказчиком выступал гражданин Украины. Далее он был погружен на фуру с иностранными номерами, водитель общался с заказчиком по WhatsApp. Из Поти грузовик отправился в Армению, где груз был растаможен по правилам Таможенного союза – говорят, это типичный, не вызывающий подозрений маршрут дальнобойщиков, едущих в Россию, – затем машина въехала на территорию РФ через КПП Верхний Ларс», – говорится в статье.

Утверждается, что в Армавире поддоны перегрузили на другую фуру, которая отправилась в сторону Крыма.

Российский военкор Коц предполагает, что взрывчатка была заложена в рулоны с пленкой в Болгарии, однако не приводит каких-либо доказательств, лишь подозревает, что в организации взрыва могли принять участие иностранные спецслужбы. В статье также говорится, что водитель первой фуры уже дает показания.

Ранее сообщалось, что водителем грузовика, который взорвался на Крымском мосту, был 51-летний Махир Юсубов. Он, предположительно, получил заказ на перевозку товара через интернет. Источники в силовых структурах РФ говорят, что водителя использовали вслепую, то есть, предположительно, он не знал о запланированном взрыве.

Сегодня стало известно, что проверки в связи с заявлениями российских властей проводятся и в Болгарии – Государственным агентством национальной безопасности и Министерством внутренних дел страны.