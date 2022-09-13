В Цхинвали обеспокоены масштабными военными учениями в Грузии

В Южной Осетии обеспокоены масштабными военными учениями в Грузии и призывами мировых лидеров открыть второй фронт против России. Об этом заявил госсоветник президента самопровозглашенной республики Константин Кочиев на встрече с сопредседателями Женевских дискуссий.

Кто из мировых лидеров призывает Грузию открыть второй фронт, Кочиев не уточнил.

На встрече обсудили подготовку к предстоящему раунду Женевских дискуссий, который может состояться 5 октября. В Цхинвали прибыли сопредседатели от ОБСЕ, ЕС и ООН – Виорел Мошану, Тойво Клаар и Джихан Султаноглу.

«Это первая встреча в текущем году, потому что ни в марте, ни в июне планировавшиеся встречи не состоялись. Подобные паузы были и в прошлом, в том числе и из-за пандемии коронавируса, вместе с тем на протяжении долгого времени наша работа сталкивается с разными препятствиями. Ситуация в закавказском регионе не самая стабильная, задержки отражаются на ходе женевского процесса. Мы видим определенные негативные сигналы – это и масштабные военные учения в Грузии, и призывы открыть второй фронт. Но мы надеемся, что в Грузии остается трезвый разум, чтобы не поддаваться на эти провокации», – отметил на встрече Константин Кочиев.

По его словам,​ Женевские дискуссии не имеют альтернативы в качестве переговорной площадки, где обсуждают вопросы безопасности. Главным вопросом переговоров остается подписание юридически обязывающего документа о неприменении силы, добавил Кочиев.

Он также подчеркнул роль формата МПРИ (Механизм по превенции инцидентов и реагированию на них), который продолжал свою работу даже в период, когда встречи в Женеве не проводились.

«Само собой, МПРИ не может заменить полноценную работу в пленарном формате. Встречи в полноценном формате нужны», – отметил Кочиев.

Сопредседатель от ОБСЕ Виорел Мошану заявил, что сопредседатели готовы обсуждать все вопросы повестки предстоящего раунда.

«Мы встретились с представителями США, и намерены встретится в Москве с российской стороной. Выражаем приверженность Женевскому формату, проводим встречи и готовы продолжить разговор в Женеве 5 октября. С самого начала создания формата Женевские дискуссии являются площадкой для диалога», – сказал Мошану.

По информации агентства «Рес», он также предложил югоосетинской делегации проявить активность в обсуждении гуманитарных вопросов.

«Также приветствуем открытие пунктов пропуска, они направлены на благо населения с обеих сторон», – сказал он.

Накануне сопредседатели Женевских дискуссий провели встречу в Министерстве иностранных дел Грузии. На встрече, в частности, была подчеркнута необходимость восстановления формата МПРИ в Гали без каких-либо предварительных условий.