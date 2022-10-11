Обзор грузинской прессы

Конфликт в самой большой оппозиционной партии углубляется и сохранить единство в «Нацдвижении» будет довольно сложно, считают некоторые политологи. Несколько дней назад председателя партии Нику Мелия обвинил в нецелевых расходах бывший высокопоставленный чиновник Службы госбезопасности Сосо Топуридзе. Вслед за этим проправительственные СМИ заговорили о драке в офисе партии, во время которой председатель «Нацдвижения» якобы сломал руку. Мелия опроверг это заявление, обвинив «Грузинскую мечту» в клеветнической кампании. Впрочем, это не означает, что в оппозиции не ведется борьба внутри кланов, считает политолог Рамаз Сакварелидзе.

«Многие указывали на недостаточный радикализм в партии, на то, что они не борются за освобождение Миши (экс-президента Михаила Саакашвили). Если мне не изменяет память, Мелия ранее раскритиковал эту линию, заявив, что лишь малая часть общества настроена радикально и для победы на выборах необходимо охватить интересы как можно больших слоев общества… Мне кажется, что существует конфликт между радикалами и нерадикалами, и для радикалов фигура Миши является решающей. Мелия же критиковал Мишу в некоторых фрагментах, и, вполне вероятно, что он неприемлем для этих людей... Думаю, если Мелия останется в политике, ему придется создать новую политическую группу. А мы видим, что отделившиеся от ЕНД теряют свои рейтинги», – цитирует Сакварелидзе газета «Резонанси».

В случае ухода Мелия из партии, он, скорее всего, разделит судьбу Гиги Бокерия и Георгия Вашадзе, считает политолог.

«То, что творится в секторе азартных игр, – это лицо грузинской экономики», – заявляет экономист, аналитик Ассоциации молодых финансистов и бизнесменов Зураб Кукуладзе. В 2021 году оборот игорного бизнеса составил почти 48 миллиардов лари, что почти на 16 миллиардов больше чем в 2020-м. И индустрия продолжает расти быстрыми темпами, несмотря на ограничения, принятые в прошлом году (запрет на рекламу, повышение возрастного порога для участия в азартных играх, увеличение налогов), пишет информационное интернет-агентство BusinessPressNews.

«Эти регуляции должны были стать тормозным рычагом для таких катастрофических темпов роста, по логике они должны были уменьшить оборот, но Грузия настолько парадоксальная страна, что ограничения могут и не сократить сектор азартных игр. Стоит отметить, что масштабы роста указывают не только на твердые позиции этой сферы, но и на проблемы в других. Когда какой-то бизнес растет в таких масштабах, должны развиваться и другие направления, однако этого не происходит. Это катастрофа для экономики и населения. Нам заявляют, что рост крупного бизнеса стимулирует экономику, однако факт – все наоборот. Когда в стране ничего не развивается, кроме азартных игр, перестает удивлять отток рабочей силы из государства», – заявил Кукуладзе в интервью изданию.

Сегодня такой темп роста наблюдается лишь в игорном бизнесе, и это никак не отражается на социально-экономическом фоне Грузии, говорит эксперт.

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Шестой в истории независимой Грузии чемпион мира по дзюдо – им стал 22-летний спортсмен Тато Григалашвили. Золотую медаль молодому дзюдоисту, выступавшему в категории до 81 кг, принесла победа над бельгийским спортсменом Матиасом Кассе. При этом в интервью журналистам Международной федерации дзюдо Григалашвили признался, что мотивацией для него была победа над действующим олимпийским чемпионом, японцем Нагасэ Таканори, которого он одолел в четвертьфинале.

«Встреча с ним была напряженной, я был особенно мотивирован, ведь борьба с олимпийским чемпионом всегда особенная. Что касается Матиаса Кассе, в моей весовой категории он один из лучших, дзюдоист высшего класса, он хороший тактик и умный спортсмен. Мы пять раз встречались на разных турнирах, и, к сожалению, на ЧМ в прошлом году и на Олимпийских играх я потерпел поражение. Но в этом году была совершенно иная ситуация. Я победил в финале чемпионата Европы, теперь и мира. Я очень хорошо подготовился к этому соревнованию, превзошел себя. Это был особенный день в моей карьере, но не последний, мне еще много чего нужно сделать», – цитирует Григалашвили спортивное информационное агентство crystalsport.

Всего же сборная Грузии на чемпионате мира в Азербайджане заработала три медали. Две бронзы завоевали дзюдоисты Лаша Бекаури и Лука Маисурадзе, выступавшие в категории до 90 кг.

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