Президенты Грузии и Румынии подписали соглашение о двустороннем стратегическом партнерстве

Президент Грузии Саломе Зурабишвили и ее румынский коллега Клаус Йоханнис сегодня в Бухаресте подписали декларацию о стратегическом партнерстве двух стран.

«Это исторический момент в наших двусторонних отношениях», - заявил президент Румынии в ходе совместной пресс-конференции с Зурабишвили. По его словам, стратегическое партнерство подразумевает углубление сотрудничества Грузии и Румынии «по евроатлантической и европейской повестке», а также в сферах безопасности, транспорта, энергетики и межличностных контактов, пишет агентство «Новости-Грузия».

Здесь же Йоханис подчеркнул, что для членства в ЕС Грузия должна «продолжать усилия по модернизации и демократизации» и заверил, что Бухарест будет поддерживать Тбилиси «на протяжении всего этого процесса».

Президент Румынии также заявил о поддержке независимости, суверенитета и территориальной целостности Грузии в пределах ее международно признанных границ. Он указал, что «так называемые замороженные конфликты в Абхазии и Южной Осетии оказывают чрезвычайно негативное влияние на региональную безопасность и стабильность».

В ходе переговоров стороны согласились, что «физические взаимосвязи на Черном море имеют важнейшую роль в укреплении стабильности и процветания этого региона путем его долговременной интеграции в европейское пространство».

Как указал Йоханнис, в этом плане Румыния уже работает с Грузией и другими государствами-партнерами над реализацией «некоторых крупных стратегических проектов». В качестве примера он привел «Зеленый электрический коридор», который подразумевает соединение энергосистем региона Каспийского моря с Черным морем и Европейским союзом, а также развитие цифровой связи между ЕС, Грузией и Центральной Азией.