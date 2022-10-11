Грузинский президент Саломе Зурабишвили наряду с мировыми лидерами осудила сегодня ракетные обстрелы Россией украинских городов. О недопустимости таких действий и о поддержке Грузией Украины президент Зурабишвили заявила в ходе визита в Румынию. В то же время от представителей грузинского правительства по тому же поводу заявлений пока нет, несмотря на то, что оппозиция и гражданские активисты настойчиво призывают его признать Россию террористическим государством и открыто осудить Москву за вторжение в Украину.

«И отсюда хочу осудить тот жестокий ракетный обстрел, из-за которого и сейчас продолжает страдать украинское население», – заявила президент Саломе Зурабишвили в Бухаресте, стоя рядом с румынским коллегой. Саломе Зурабишвили подчеркнула важность солидарности мирового сообщества с Украиной, отметив, что Грузия по собственному опыту знает, что такое российская оккупация:

«Главное оружие против этой агрессии – солидарность, и, стоя здесь, хочу выразить полную солидарность грузинского народа украинскому. Мы знаем, в каком тяжелом положении они сейчас находятся. И всегда Грузия была готова проявить всестороннюю солидарность (с Украиной). У нас примерно 30 тысяч украинцев, которые переехали в Грузию на временное или долгосрочное проживание. Для нас один из главных вопросов – протянуть им руку помощи».

Президент Зурабишвили была первой из представителей высших эшелонов власти, кто 10 октября, сразу через несколько часов после массированного ракетного обстрела Россией Киева и других украинских городов осудила случившееся на своей странице в Twitter.

«Страшные новости о бомбежках Киева и других городов. Неизбирательное нападение на мирных жителей с целью уничтожить, внушить страх. Но мир увидел решимость украинской нации. Вся Грузия стоит за Украину», – написала президент 10 октября.

Ни МИД Грузии, ни премьер-министр Ираклий Гарибашвили на российский ракетный обстрел гражданской инфраструктуры публично не отреагировали. Глава правительства вчера перед заседанием правительства опять предпочел обратить внимание общества на двузначный экономический рост в стране. Ближе к вечеру 10 октября на своей странице в Twitter происходящее в Украине осудил спикер парламента Шалва Папуашвили.

«Потрясен российскими неизбирательными ударами по гражданским объектам и невинным людям в Киеве и по всей Украине. Это безумие должно прекратиться. Рад, что дипломаты Грузии в городах Украины находятся в безопасности. Мои мысли с теми, кто пострадал в результате обстрелов», – написал Папуашвили.

Такая сдержанная и запоздалая реакция со стороны «Грузинской мечты» вызвала недовольство в рядах оппозиции. «Лело» обнародовало заявление с призывом к власти решительно осудить незаконные действия российских вооруженных сил. Другие оппозиционеры из партии «Европейская Грузия» и «Дроа» считают, что Грузия должна присоединиться к восьмому пакету санкций ЕС против России и признать ее террористическим государством. Об этом говорила пришедшая накануне на акцию солидарности с украинским народом перед зданием парламента лидер «Дроа» Элене Хоштария:

«Мы должны сказать, что Россия – террористическое государство. Пока у нее не будет этого статуса, ни в мире, ни в Европе не будет мира и свободы».

В центре Тбилиси на проспект Руставели пришли несколько сотен человек – украинских беженцев, грузинских гражданских активистов, – чтобы выразить возмущение возобновлением массированных ракетных обстрелов Украины со стороны российской армии. Участники акции принесли к парламенту плакаты с надписями «Россия – террористическое государство».

Призывы признать Россию террористическим государством и установить ограничения на въезд на территорию Грузии для российских граждан были слышны сегодня от оппозиционных депутатов в парламенте. В ответ представители «Грузинской мечты» поясняли, что следует дождаться решения западных стран. А депутата Ираклия Заркуа возмутила критика за то, что правящая партия должным образом не отреагировала на российские ракетные обстрелы украинских городов:

«Оказывается, представители «Грузинской мечты» не поднимают голос по этому поводу… Все мои коллеги единогласно сказали вчера, что это трагедия и это неприемлемо. Все это уже вышло за рамки войны».

Бомбить мирное население – это не что иное, как терроризм, говорит специалист по вопросам безопасности, профессор Университета бизнеса и технологий (BTU) Андро Гоциридзе. По его мнению, пора, чтобы власти и оппозиция пересмотрели свои позиции, объединились хотя бы в вопросе Украины из-за развязанной там Россией войны. По словам Гоциридзе, как бы это печально ни звучало, открылись новые возможности для евроинтеграции не только Киева, но и Кишинева и Тбилиси:

«Отношение и интерес России к своим соседям не меняется на протяжении веков – это империализм. Запад от нас ждет единой позиции, а не компрометирующих друг друга заявлений. Разные инициативы по поводу сближения нашей страны с Западом должны исходить от нас. За нас они там не могут думать, им другие неотложные вопросы сейчас надо решать. Вместо того чтобы думать об этом, наши власти перешли на ругань в адрес наших западных партнеров, не осознавая истинной природы России и думая, что таким образом Россия воздержится от вторжения в Грузию».

Маленьким шагом вперед Андро Гоциридзе считает совместное заявление оппозиции и правящей силы в парламенте, осуждающее российскую агрессию в Украине. Но и спустя полгода после вторжения России в эту страну грузинские парламентарии от единства все еще далеки.

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