Массированные ракетные удары по украинским городам – ответ Москвы на подрыв Крымского моста. Владимир Путин на заседании Совета безопасности России прямо заявил, что сегодняшние атаки – не последние. Впрочем, если у российских «ультрапатриотов» взрывы по всей Украине вызвали эйфорию, то в мировом сообществе российские атаки прямо назвали актом террора.

Львов, Днепр, Тернополь, Ивано-Франковск, Житомир, Харьков, Хмельницкий, Кременчуг… Ракетные удары, нанесенные Россией по крупнейшим украинским населенным пунктам, привели к гибели мирных жителей. Впервые с весны обстрелян центр Киева. Мэр украинской столицы Виталий Кличко назвал атаки по городам продолжением геноцида украинцев:

«Это город Киев, всего час назад произошло нападение, еще одно нападение России на Украину, погибли мирные жители. Так называемый свободный мир должен помочь нам, украинцам, остановить этот геноцид украинского населения и уничтожение нашей инфраструктуры и наших городов».

В Киеве ракеты попали в объекты в центральных районах города – Шевченковском и Соломенском. Одна из ракет взорвалась у памятника Грушевскому на улице Владимирской, еще одна – рядом с новым пешеходно-велосипедным мостом через Владимирский спуск. Атака была совершена в утренний час пик. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что целями тотального обстрела стали объекты энергетической инфраструктуры по всей стране и мирные жители:

«Они хотят паники и хаоса, хотят уничтожить нашу энергосистему. Они безнадежны. Вторая мишень – это люди. Специально выбрали такое время, такие цели, чтобы нанести как можно больше вреда. Но. Мы – украинцы. Помогаем друг другу. Верим в себя. Восстанавливаем все разрушенное. Сейчас могут быть временные перебои с электричеством, но никогда не будет перебоев с уверенностью – уверенностью в победе».

По словам Зеленского, «Украина была до того, как появился этот враг, Украина будет и после него».

К слову, сам указанный украинским лидером «враг» не скрывает, что это ответ на подрыв Крымского моста. Президент России Владимир Путин в ходе заседания российского Совета безопасности обвинил украинские власти в терроризме и пригрозил новыми ударами:

«Оставлять без ответа преступления подобного рода уже просто невозможно. Сегодня утром по предложению Министерства обороны и по плану Генерального штаба России нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования по объектам энергетики, военного управления и связи Украины. В случае продолжения попыток проведения на нашей территории терактов ответы со стороны России будут жесткими и по своим масштабам будут соответствовать уровню угроз, создаваемых Российской Федерации. Ни у кого не должно быть никаких в этом сомнений».

Нанести подобные удары давно требовали различные «ультрапатриоты» – от экспертов на российских федеральных каналах до блогеров. Тем не менее российское руководство до сих пор воздерживалось от такой тактики. Некоторые наблюдатели считают, что это было обусловлено нежеланием Кремля переходить некие «красные линии», которые перевели бы эскалацию на новый уровень, другие уверены, что причина более прозаична: Москве попросту не хватает высокоточных ракет. При этом разрушить критическую инфраструктуру такой немаленькой страны, как Украина, довольно непросто. Для этого бомбардировки такой интенсивности должны вестись много дней, а возможно, и недель. А судя по тому, что в последнее время российские войска все больше используют для ударов по наземным целям ракеты ЗРК С-300 и иранские дроны-камикадзе «Шахид», запасы крылатых ракет у Москвы довольно ограничены.

Тем не менее в России решение Путина нанести удар по всей территории Украины сторонниками войны было воспринято с энтузиазмом. Так, глава Чечни Рамзан Кадыров, который в последние дни отличился жесткой критикой в адрес российского командования, напомнил июльскую фразу Путина о том, что «Россия по-настоящему еще и не начинала», и одобрил решение президента:

«Мы предупреждали тебя, Зеленский, что Россия по-настоящему еще и не начинала, так что хватит жаловаться, как дешевка, а лучше, пока не прилетело, беги. Беги, Зеленский, беги, не оглядываясь, в сторону Запада. Вот теперь я на все сто процентов доволен проведением СВО».

Президент Беларуси Александр Лукашенко отдал приказ о развертывании совместной с российской группировки войск на границе Украины. По его словам, это ответ на явную угрозу для Беларуси со стороны Киева и его союзников на Западе:

«Военно-политическое руководство Североатлантического альянса и ряда европейских стран уже открыто рассматривает варианты возможной агрессии против нашей страны, вплоть до нанесения ядерного удара. Польша ну просто трепещет, просит американцев, чтобы они немедленно завезли ядерное оружие и разместили в Польше. В том числе из ядерных арсеналов Германии. Доведите президенту Украины и другим умалишенным, если там они еще есть, что Крымский мост им покажется цветочками, если только они прикоснутся своими грязными руками хоть к одному метру нашей территории».

Впрочем, мировое сообщество эйфорию российской военно-политической элиты не разделяет. Президент Франции Эммануэль Макрон провел экстренный телефонный разговор со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским. Глава Пятой республики подтвердил свою поддержку Украине и выразил чрезвычайную обеспокоенность сообщениями о жертвах гражданского населения. Канцлер Германии Олаф Шольц также разговаривал с Зеленским и заверил его в поддержке со стороны Берлина и других стран G7. А глава европейской дипломатии Жозеп Боррель подчеркнул, что подобные атаки требуют самого жесткого осуждения, и добавил, что новая военная помощь Украине уже в пути. Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, со своей стороны, подчеркнула, что виновные в осуществленном Россией терроре обязательно будут привлечены к ответственности:

«Я потрясена жестоким нападением на Киев и другие украинские города. Россия еще раз показала миру, за что она выступает. Это террор и жестокость. Виновные должны быть привлечены к ответственности. Я выразила искренние соболезнования нашим украинским друзьям. Я знаю, что украинцев не запугать. И украинцы знают, что мы будем на их стороне столько, сколько потребуется».

Не осталась в стороне и Грузия. Правда, лишь в лице президента. Саломе Зурабишвили осудила массированные ракетные удары по крупнейшим городам Украины.

«Страшные новости о бомбежках Киева и других городов. Неизбирательное нападение на мирных жителей с целью уничтожить, внушить страх. Но мир увидел решимость украинской нации. Вся Грузия стоит на стороне Украины», – написала она в Twitter.

Так или иначе, без ответа пока остается главный вопрос – были ли удары 10 октября простой местью за взрыв Крымского моста или Россия решила задействовать весь свой военный потенциал для разрушения украинской инфраструктуры. В том числе мирных городов.

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