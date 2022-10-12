В Грузии в ближайшее время могут быть задействованы новые ограничения для водителей. Соответствующие поправки в Кодекс об административных правонарушениях парламент уже принял в первом чтении.

Грузия – страна с одним из самых высоких показателей смертности на дорогах в Европе, и это не просто слова критиков – в этом признаются и представители власти. К примеру, замминистра МВД Александр Дарахвелидзе несколько дней назад заявил, что цифры в 2,7 раза превышают статистику европейских стран, то есть в Грузии ежегодно регистрируется до 12 смертей на 100 000 человек (средний европейский показатель – 4,4). Ответом на существующую проблему стал новый пакет изменений в Кодекс об административных правонарушениях, которые в основном касаются повышения разных штрафов и введения новых. Среди новшеств – т.н. дрифт, за осуществление которого водителей будут штрафовать на 300 лари, а с водительских прав будет срезано 30 очко. 2000 лари придется заплатить тем, кто будет управлять списанным и, соответственно, снятым с учета автомобилем - водители такого транспортного средства лишатся 30 очков. Становится наказуемым управление машинами, уровень шума которых превышает установленные нормы, в качестве санкции в этом случае предусмотрен штраф в размере 100 лари и 10 баллов. Также за превышение установленного скоростного режима в 40 км/ч нарушители будут платить 300 лари вместо 150. Кстати, превышение скорости – основная причина ДТП и смертности на дорогах Грузии, говорит председатель НПО «Альянс за безопасные дороги» Эка Лалиашвили:

«Переход из одной линии на другую и выезд на встречную полосу тоже совершаются часто и нередко становятся причиной ДТП. Что касается вождения в нетрезвом состоянии, – это причина всех перечисленных нарушений. В таком состоянии водители превышают скорость и нарушают другие правила маневрирования, совершают серьезные ошибки».

Эка Лалиашвили, как и многие другие эксперты в сфере дорожной безопасности, приветствует решение властей сделать очередной шаг для сокращения масштабов проблемы, но представитель НПО «Партнерство за дорожную безопасность» Гела Квашилава считает меры недостаточными:

«Самой большой проблемой остается превышение скорости, особенно на междугородних дорогах, в районах, где нет патрульной полиции. И здесь возникает другая проблема, заключающаяся в «умных» камерах. К примеру, если вы превышаете скорость, вам может прийти штраф, вы заплатили за него и продолжаете нарушать правила дорожного движения, то есть если нарушение фиксируют камеры, то очки с водительских прав у вас не срезают. Получается, что те, у кого есть на это деньги, могут без проблем превышать скорость. Это законодательное упущение, и это нужно обязательно исправить».

НПО «Партнерство за дорожную безопасность» неоднократно обращалось к властям с соответствующей рекомендацией, однако до сих пор никаких шагов в этом направлении сделано не было. Среди прочего, в организации призывают ответственные органы обратить внимание на сферу техинспектирования транспорта. Сейчас она находится в плачевном состоянии и одна из проблем – это сбор информации о прошедших инспекцию автомобилях, говорит председатель НПО Ираклий Изория:

«Самая большая из существующих проблем – это отсутствие информации, статистики (сколько автомобилей прошло инспектирование), что мешает проведению реформы инспектирования. Необходимо собрать эти данные. Кроме того, существует ряд проблем в самих центрах инспектирования, у большинства служащих нет соответствующей квалификации, они даже не проходили какие-либо тренинги. Наша рекомендация – провести переподготовку кадров и только после этого трудоустраивать их».

Что касается статистики, согласно данным МВД за 2021 год, на дорогах страны было зафиксировано 39 288 административных нарушений, а за два квартала 2022-го – 19 708. Однако это неполные данные, реальность намного хуже, утверждают эксперты.

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