​Грузинская оппозиция считает террористическим актом возгорание автомобиля мэра Цаленджихи Гии Харчилава. Это случилось поздно ночью - машина была припаркована перед домом. Цаленджиха – единственный город, на выборах мэра которого победил представитель оппозиционной партии.

Гия Харчилава говорит, что машина была в идеальном техническом состоянии, и предполагает, что причиной возгорания стало вмешательство посторонних лиц, а инцидент связан с его политической деятельностью. По словам членов семьи, они услышали громкий хлопок, а затем увидели горящую машину. В результате происшествия никто не пострадал.

«Машина была исправна, проблем не было. Особенно по электрической части, которая управлялась с пульта дистанционно. Так что самовозгорание я исключаю в принципе, это деяние произошло из-за вмешательства человека. Этот сигнал: Цаленджиха – единственный муниципалитет, который проводит реформы, который разоблачает антикоррупционные схемы, выпал из коррумпированной системы и, возможно, это кого-то очень раздражало», – подытожил Гия Харчилава.

Как неприкрытую попытку запугать мэра от оппозиции расценила произошедшее на брифинге депутат от «Национального движения» Анна Цитлидзе. По ее словам, в ближайшее время Гия Харчилава планировал разоблачение коррупционных сделок «Грузинской мечты», «что делает факт взрыва его автомобиля еще более подозрительным».

«Это неслучайно. Были случаи, связанные с Гией Харчилава, о которых мы раньше публично не говорили. Были угрозы, предупреждения, чтобы он остановил реформы, которые он начал в Цаленджихе, и прекратил разоблачать коррупционные сделки и схемы, которые были до него. И сожжение машины - это последнее предупреждение, чтобы остановился, иначе будет хуже. Так уж совпало, что уже были запланированы брифинги с конкретными фактами, была готовность передать в прокуратуру материалы, связанные с коррупционными сделками «Грузинской мечты» в Цаленджихе по растрате миллионов лари. Мы живем в реальности, в которой нет ничего нового, где «Грузинская мечта» борется с политическими оппонентами вот такими российскими методами: взрывы, поджоги автомобилей, угрозы и насилие. Власть угрожает человеку, который имеет высшую легитимность и является единственным избранным оппозиционным мэром», – заявила Цитлидзе.

Другие представители оппозиции полностью разделяют это мнение. Председатель «Стратегии Агмашенебели» Георгий Вашадзе квалифицировал случившееся как теракт.

«Гия Харчилава является примером того, как можно служить грузинскому народу, и против этого человека был организован теракт. Если преступника не арестуют сразу, сегодня, значит, за этим терактом стоит пророссийская «Грузинская мечта». Я буду всячески поддерживать Гию Харчилава. Он смелый, мужественный человек, никогда не отступит и будет отстаивать свою правду в Цаленджихе и продолжит разоблачения. Я был в регионе и очень хорошо вижу разницу между работой мэра с населением в Цаленджихе в сравнении с другими регионами. Он не отступит от начатого», – сказал Вашадзе.

Схожими заявлениями отметились и другие оппозиционные силы. По словам члена политсовета «Лело» Анны Нацвлишвили, произошедшее следует воспринимать как прямую угрозу за деятельность, которую успешно осуществляет коалиционное местное самоуправление в Цаленджихе. «Но они не смогут никого запугать», – было заявлено на специальном брифинге по поводу поджога машины мэра в Цаленджихе.

Особняком стоят заявления правящей партии. Депутат «Грузинской мечты» Рати Ионатамишвили говорит, что разговоры о преднамеренном поджоге его автомобиля – спекуляции. Об этом он сообщил журналистам в парламенте.

«Если кто-то политически неинтересен, то прежде всего эта личность. Поэтому говорить о какой бы то ни было политической заинтересованности и мести очень неловко, и думаю, в обществе будет соответствующая реакция. Что касается самого факта, конечно, его будет расследовать соответствующее ведомство, но слушать политические спекуляции на эту тему неинтересно, пусть продолжают в том же духе. Наше общество и их избиратели прекрасно видят, как далеко они зашли в своих спекуляциях и куда они завели себя и партию», – подчеркнул Ионатамишвили.

По данным МВД, по факту начато следствие по статье 187 УК Грузии, что подразумевает повреждение или уничтожение чужого имущества.

Напомним, Гия Харчилава, представитель партии «Единое национальное движение», стал единственным представителем оппозиции, победившим на муниципальных выборах в 2021 году. Население Цаленджихского муниципалитета – 23,3 тысячи человек. Район расположен на западе Грузии, на административной границе с Гальским районом Абхазии.

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