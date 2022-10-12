На днях Арбитражным судом Республики Абхазия было рассмотрено заявление Государственной миграционной службы в отношении РУП «Комплекс Новоафонская пещера» в Гудаутском районе о привлечении предприятия к административной ответственности в связи с нарушением порядка привлечения и использования иностранной рабочей силы. Судом было вынесено решение о привлечении названного юридического лица к административной ответственности в виде наложения штрафа в размере 1500 МРОТ за каждого иностранного гражданина. Имеется в виду отсутствие у РУП разрешения на использование иностранных работников, выдаваемого миграционной службой РА. Общая сумма штрафа составила 360 тысяч рублей.

Арбитражным судом было рассмотрено также заявление ГМС в отношении индивидуального предпринимателя Ларисы Пкин о привлечении ее к аналогичной административной ответственности. По итогам рассмотрения заявления принято решение о наложении административного штрафа на ИП в размере 630 тысяч рублей и об административном приостановлении на срок до шестидесяти суток деятельности, осуществляемой в ресторане «Абхазский двор» в поселке городского типа Бзыбь Гагрского района.

Сегодня я побывал в Государственной миграционной службе Республики Абхазия и уточнил ряд вопросов. Итак, для того чтобы получить разрешение на работу в Абхазии, трудовым мигрантам (за ними в свое время в мире закрепилось немецкое слово «гастарбайтер») нужно иметь визу, пройти медосмотр и оплатить трудовой патент.

Начальник правового отдела ГМС Мадина Маргания рассказала:

«Для того чтобы привлечь к трудовой деятельности иностранных работников, необходимо получить в Государственной миграционной службе такой документ, как разрешение на привлечение и использование иностранной рабочей силы. А в случае, когда работодатели, нанимая иностранных граждан, не обращаются в миграционную службу и не получают установленный законом документ, а сотрудниками, уполномоченными проводить плановые проверки, выявляются такие факты нарушений, составляется административный материал, заявление и направляется в Арбитражный суд. О том, что у работодателя отсутствовало разрешение на найм иностранных работников. Также существует еще одно нарушение, когда работодатель привлекает иностранцев без наличия у них разрешения на работу. Суд вынес решение: у них есть установленный законом срок, в течение которого они должны оплатить административный штраф, после чего не нарушать.

– Как несложно догадаться, это из Средней Азии работники?

– Да. В основном, да.

– На протяжении последних лет сколько подобных нарушений бывает в среднем в год?

– Ну, наверное, в год порядка четырех, пяти, шести материалов.

– И такой общего плана вопрос. Не знаю, кто на него ответит… Я помню, что у нас тут с середины нулевых годов работали узбеки, таджики, армяне из Армении, которые приезжали для строительства, ремонта помещений. Это в порядке убывания их числа. Сохранилось ли и сейчас это соотношение?»

Первый заместитель начальника ГМС, полковник миграционной службы Джимми Ажиба сказал:

– Армяне начали уезжать, потому что появилась у них работа дома. Теперь их мало очень. Вопрос задавали: «Где вы, что вы?» Они говорят: «У нас побольше дома работы стало». Поэтому они остаются там, им начали выплачивать там деньги.

– А в связи с событиями на Украине не увеличился ли оттуда, может быть, приток?

– С Украины? Нет, они до нас не доходят. ДНР, ЛНР – другое дело. Мы к ним относимся очень хорошо, как к нашим братьям и сестрам».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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