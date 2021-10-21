В Абхазию вернулось три тысячи гастарбайтеров

Слово «гастарбайтер» (по-немецки дословно «гость-работник»), как известно, получило распространение из ФРГ. Термин ввел в обиход Конрад Аденауэр, канцлер этой страны, куда в 1960-х по государственным контрактам приехало значительное количество турецкой, греческой, итальянской, испанской, португальской и прочей дешевой рабочей силы для удовлетворения спроса быстро развивающейся немецкой экономики. В русский язык слово попало в 70-е годы, а в 90-е и в Российской Федерации приток трудовых мигрантов из Средней Азии и других стран СНГ стал стремительно расти и уступает сейчас только числу гастарбайтеров в США.

В абхазском обществе до определенного времени не думали – не гадали, что данное явление докатится и до этого маленького, частично признанного государства. Впрочем, гастарбайтеры стали активно появляться здесь еще до признания в 2008 году Абхазии Российской Федерацией, в середине нулевых. При этом про «быстро развивающуюся экономику» страны говорить, увы, не приходится: как правило, они заняты на малоквалифицированной работе, чаще всего – на уборке улиц. Основную массу их составляют граждане Узбекистана.

Но начавшаяся весной прошлого года коронавирусная пандемия внесла в ситуацию, как и почти во все в мире, свои коррективы. Число гастарбайтеров в Абхазии снизилось с примерно четырех тысяч вдвое, причем многие хотевшие выехать на родину поначалу столкнулись с большими проблемами из-за закрытых государственных границ.

Недавно заместитель начальника Государственной миграционной службы Абхазии Вячеслав Бганба рассказал в одном из местных СМИ, что из-за дефицита рабочей силы в Абхазии гастарбайтеры стали активнее диктовать свои условия: «Мигранты берут больше, не согласны работать в плохих условиях, не хотят работать полный рабочий день. Такое происходит по простой причине – количество мигрантов уменьшилось, соответственно, многие на вес золота, и сами трудовые мигранты понимают это. Они соглашаются на ту работу, где им доплачивают и условия лучше».

Его слова хорошо проиллюстрировал рассказ «Эху Кавказа» сухумчанки, пожелавшей остаться неназванной: «В прошлую субботу я решила привести в порядок кладбище в селе, что самой мне не под силу. Со своим инвентарем – топор, грабли и так далее – подъехала на машине к Республиканскому стадиону, у ограды которого обычно стоят десятки узбеков в ожидании частных работодателей. Но стояло их только двое, и те объяснили, что за ними сейчас должны приехать. Всех, мол, уже разобрали. Но еще можно нанять кого-то из работающих на рынке, надо подъехать к продмагу «Кормилица». Там действительно у тяжелых тачек тусовалась группка узбеков. Один из них назвал условия – тысяча рублей за час работы на человека. Поехал вместе со своим товарищем. Работы, казалось, было немного, убирали часа полтора. Мне было неловко торговаться, и заплатила каждому по две тысячи. Несколько лет назад работа большего объема и более высокой квалификации обошлась мне дешевле».

Сегодня я побывал в Миграционной службе Абхазии, где мы побеседовали с заместителем начальника подполковником Эдуардом Гамисония:

«Какова сейчас ситуация? Сколько трудовых мигрантов осталось?

– Я вам скажу. На самом деле, в прошлом году их количество сократилось – из-за пандемии и так далее, потому что никто из иностранных граждан долго не мог въезжать на территорию Республики Абхазия для осуществления трудовой деятельности. Но с 1 августа прошлого года, когда граница с Россией была уже открыта, тихо-тихо граждане государств Средней Азии начали уже заезжать. Они сейчас заезжают беспрепятственно, работают. Есть и те, которые уезжают, потому что налажена связь с посольством Узбекистана в России, приезжает консул, составляются списки. И те, которые имеют желание выехать из Абхазии к себе на родину, выезжают. Но одновременно немалое количество заезжает, и баланс сохраняется. Примерно три тысячи иностранных граждан легально осуществляют сейчас в Абхазии трудовую деятельность».

Я заговорил о том, что несколько лет назад, при прежнем руководстве миграционной службы мне здесь рассказывали, что самыми лучшими рабочими по ремонту жилья в Абхазии считаются граждане КНДР, на втором месте – Армении. Гамисония сказал:

«Такая же расстановка сохраняется. На самом деле, на сегодня строители-ремонтники из Северной Кореи – наиболее квалифицированные, дисциплинированные, и на них наибольший спрос. Северокорейцев у нас около пятисот. Их количество стабильно, потому что они и не выезжают, и не приезжают. Но вовремя, добросовестно делают все разрешительные документы и трудятся».

Граждан Армении, по словам Эдуарда Гамисония, сейчас в Абхазии трудится примерно 700-800. Зашел у нас разговор и о звучащих нередко в Абхазии, как и в России, голосах, что трудовые мигранты отнимают рабочие места у местных:

«В прошлом году, когда карантинные меры ввели и иностранной рабочей силы было очень мало здесь, к нам приезжали работодатели, звонили главы администраций, просили: «Помогите, у нас есть работа – нормальная, хорошо оплачиваемая, но мы не можем найти рабочую силу. Когда, наконец, начнут иностранцы заезжать и так далее. Было очень много таких фактов на самом деле, когда ЖКХ, Зеленое хозяйство искали людей, кто бы согласился работать.

– Ну, и нашли кого-то?

– Я думаю, что нашли, потому что иностранцы снова начали заезжать (смеется).

– В одной нашей местной газете как-то писали лет десять назад: молодой парень, абхаз, ездил работать в Сочи рабочим на стройку трудиться. Хотя такая же работа, за ту же оплату рядом с его домом была. Но тут, мол, стыдно ему было…

– Вот такой менталитет у нас, что делать…»

Сухумское МУП «Благоустройство» давало прошлым летом объявления о работе по телевидению, в соцсетях, но откликнулись один-два человека. Хотя зарплата у коммунальщиков по абхазским меркам приличная – от 20 тысяч рублей.

Но работодатели и сами обычно предпочитают нанимать гастарбайтеров. Не только потому, что они покладистее и согласны на меньшую оплату, они еще не будут отлучаться на бесконечные свадьбы и похороны. Правда, есть и такие работодатели, которые из принципиальных, патриотических соображений берут на работу только местных.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия