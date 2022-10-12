«Абхазское народное движение» направило в Генеральную прокуратуру Абхазии запрос с просьбой провести проверку законности выдачи примерно 6700 абхазских паспортов в период с 2020 года по 2022 год. Лидер АНД Адгур Ардзинба прокомментировал в интервью «Эху Кавказа», чем вызван интерес именно к этой категории паспортов.

– Абхазское народное движение направило в прокуратуру запрос по абхазским паспортам. Расскажите, в чем суть вашего обращения в прокуратуру?

Мы хотели бы, чтобы прокуратура обратила внимание на процесс выдачи паспортов гражданина Абхазии, который происходит последние два с половиной года

– Гражданство Абхазии является неотъемлемым атрибутом государственного суверенитета Республики Абхазия. Это написано в законе о гражданстве. И закон о гражданстве Абхазии гласит, что есть специальная 14-я статья, которая определяет конкретные критерии, по которым люди получают гражданство Республики Абхазия. Исходя из этого, мы хотели бы, чтобы прокуратура обратила внимание на процесс выдачи паспортов гражданина Абхазии, который происходит последние два с половиной года. И мы направили полный список лиц, с указанием конкретных цифр, чтобы прокуратура обратила внимание на то, соответствуют ли все эти лица закону о гражданстве Республики Абхазии. Не более того.

– Как эта тема попала в ваше поле зрения?

– Мы никогда эту тему из поля зрения не убирали, потому что история с абхазскими паспортами имеет перманентный характер. Вы знаете, ни для кого не секрет, что паспорт гражданина Абхазии иногда некоторые люди стараются получить в обход нашего законодательства и, к сожалению, у некоторых это получается. Поэтому всегда нужно следить за этим вопросом.

– Почему ваше внимание привлекли именно эти 6700 паспортов?

В законе же четко написано, что лица абхазской национальности, «абаза», получают гражданство автоматически по рождению

– Потому что в соответствии с законом Республики Абхазия о гражданстве эти лица подпадают под иные категории, которые для получения гражданства должны пройти определенные процедуры, то есть не по праву рождения, а по иным основаниям. В законе же четко написано, что лица абхазской национальности, «абаза», получают гражданство автоматически по рождению. Все остальные, если они не родились в Абхазии, или это ребенок, один из родителей которого имеет гражданство Абхазии, или единственный родитель которого имеет гражданство Республики Абхазия и так далее, должны проходить определенные процедуры.

– Непонятно, Адгур, граждан Абхазии помимо абхазов – русских, армян, грузин – ведь гораздо больше, как вы сосредоточились на этих 6700 паспортах, по какому принципу вы отобрали именно этих людей, вот что непонятно?

Если человек здесь родился, тут нет никаких вопросов. Но среди этого большого числа людей есть фамилии, которые у нас вызывают определенные вопросы

– Здесь мы говорим только о списке людей, которые получили паспорта гражданина Республики Абхазия за последние два с половиной года. Эти паспорта могли быть получены по разным причинам, мог произойти просто обмен, мог произойти факт восстановления гражданства по ряду законных оснований, если человек здесь родился, тут нет никаких вопросов. Но среди этого большого числа людей есть фамилии, которые у нас вызывают определенные вопросы. Мы прокуратуре направили весь материал, чтобы она изучила его, там большая часть документов, скорее всего, в порядке. Но, как нам известно, чтобы завести уголовное дело, нужна не тысяча паспортов, а один случай. Я думаю, что там есть над чем поработать, надо внимательно посмотреть.

Смотрите, есть в этом списке такие известные личности, как Татулян Рубен Альбертович. Знаете такого, правильно? Он получил паспорт гражданина Абхазии 1 декабря 2020 года. Он здесь не родился. Мы бы хотели, чтобы прокуратура обратила на это внимание. Есть, конечно, пункт В второй части статьи 14-й, который позволяет президенту давать прямым своим указом гражданство лицам, имеющим особые заслуги перед Республикой Абхазия, или тем, кто обладает профессией и квалификацией, которая представляет особенный государственный интерес для Республики Абхазия. Дальше мы видим в этом списке фамилию господина Мирелли (Мирилашвили) Александра Михайловича, который прославился не так давно. В начале июня текущего года появилась визитная карточка господина Мирелли, где было написано, что он является помощником нашего президента по особым поручениям. Потом в сети появилась информация о том, что он является членом грузинской диаспоры. 13 июня администрация президента делала опровержение о том, что господин Мирелли не является членом грузинской диаспоры, они сделали такое заявление.

Там больше двух тысяч людей, которые не родились в Абхазии, это бизнесмены разного уровня, которые получили гражданство явно не в рамках необходимых процедур

Но примечательно другое: если весь спор с администрацией президента у нас возник 10-12-го июня, то господин Мирелли получил паспорт гражданина Абхазии 20-го июня того же года, то есть буквально через неделю после того, как появилась первая информация в сети о том, что он является помощником президента Республики Абхазия по особым поручениям. И таких фамилий достаточно много в этом списке. Там больше двух тысяч людей, которые не родились в Абхазии, это бизнесмены разного уровня, которые получили гражданство явно не в рамках необходимых процедур. Если они получили гражданство особым порядком по указу президента, тогда прокуратура имеет законные основания спросить у президента, кто ходатайствовал, какие особые заслуги имеют эти люди перед Республикой Абхазия или какими профессиями они обладают, которые носят государственный интерес. Это все внимательно нужно посмотреть.

– Татулян, насколько я знаю, в Абхазии не живет. Или живет?

– Я не знаю, где он живет, я знаю, что он в Абхазии не родился. И по тем сведениям, которые есть у меня, я вижу, что он получил паспорт гражданина Республики Абхазия 1 декабря 2020 года. Более того, по тем сведениям, которыми я располагаю, он еще имеет и дипломатический паспорт Республики Абхазия. Дипломатический паспорт дают министрам, депутатам парламента, президенту, министру иностранных дел для поездок, они благодаря этому паспорту имеют определенный дипломатический иммунитет на территории Российской Федерации. Это вообще рабочий инструмент, и я не понимаю, какую роль выполняет этот человек в Абхазии? Я не против чего-то или кого-то, просто мы должны знать об этом, правильно?

– Была ли уже какая-то реакция прокуратуры на ваше обращение? Какую реакцию и когда вы ждете?

– Прокуратура, насколько мне известно, взяла во внимание наше обращение, они уже связались с паспортными столами, с профильными структурами, и началась подготовка к проверке. Прокуратура, надо отдать ей должное, всегда живо реагирует на такого рода обращения, поэтому мы в прокуратуру, в принципе, и обратились.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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