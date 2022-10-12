Версия ФСБ о маршруте грузовика со взрывчаткой до Крымского моста бурно обсуждается в Грузии. По утверждению российских спецслужб, его переправили из Одессы через Болгарию, Грузию и Армению. Наряду с гражданами Украины фигурантами дела называют и граждан Армении и Грузии.

В версию ФСБ в Грузии многие не верят не только потому, что невероятным выглядит описанный маршрут доставки взрывчатки до Крымского моста. По версии Москвы грузовик со взрывчаткой из Одессы проделал путь до Болгарии, потом прибыл в грузинский порт Поти, дальше переехал в Армению, потом на обратном пути исколесил Грузию до КПП «Казбеги – Верхний Ларс» и, наконец, попал на территорию России. Получается, что груз четыре раза пересекал грузинские таможенно-пропускные пункты, которые уже несколько лет оснащены с помощью США и ЕС сверхчувствительной и высокотехнологической аппаратурой, так называемыми рентген-сканнерами, которые не заметили ничего подозрительного в грузе массой почти 23 тонны.

Между тем наблюдатели обращают внимание на то, что у российской стороны в этом деле нет существенных претензий к Грузии. В заявлении ФСБ указаны даты рождения подозреваемых в доставке груза граждан Украины и Армении. Что же касается граждан Грузии, их, которых, по версии ФСБ, двое – Иносаридзе Сандро, а фамилией второго российские спецслужбы, видимо, не располагают, он упомянут как «брокер по имени Леван». В Грузии имя Леван распространенное, как и профессия брокера, но и без этого в грузинских СМИ и соцсетях мало кого заинтересовало, вымышленные эти грузины или нет. Более тревожит вопрос, почему грузинские власти молчат? Почему не следуют примеру Болгарии, еще накануне опровергшей версию ФСБ.

«Я не обязан комментировать брошенное кем-то на ветер слово», – заявил замминистра финансов Георгий Какауридзе. Его, пришедшего в парламент на обсуждение бюджета на следующий год, журналисты засыпали вопросами не по теме, и замминистра Какауридзе пришлось ответить:

«Ни трейлер, ни вагон с тротилом или другим взрывчатым веществом не проходил через таможенную границу. У меня нет обязанности оправдываться перед кем-то. Если кто-нибудь аргументировано докажет, что такое пересечение границы произошло, то в этом случае и следствие начнется, и ответственные за это лица найдутся».

При этом замминистра еще повторил, что ничего подобного не было. Недоумение вызвала настойчивость журналистов и у депутата «Грузинской мечты» Рати Ионатамишвили:

«Я вам прямо скажу: когда страна-оккупант выступает с каким-то обвинением, тем более спецслужба этой страны-оккупанта, я не считаю целесообразным и релевантным в ответ на это делать какие-то заявления. Есть какие-то вопросы, которые мы не считаем нужным комментировать и тем более создавать ажиотаж».

Тем не менее замминистра внутренних дел Александру Дарахвелидзе пришлось прокомментировать версию ФСБ:

«Грузия не имеет никакого отношения к указанному вопросу. Как транзитные, так и нетранзитные грузы проходят таможенный контроль в Грузии. Какого-либо подозрительного факта зафиксировано не было».

Реакцией грузинских властей остались недовольны в оппозиционном «Лело».

«Власть в ответ на обвинения России не смогла мобилизовать реакцию международных партнеров – мы не слышали ни одного заявления в защиту Грузии. Этот еще раз доказывает, что политика «Грузинской мечты» по отношению к России и международным партнерам опасна и оставляет без защиты всех граждан Грузии», – говорится в заявлении «Лело».

Версия ФСБ о причастности граждан Грузии и доставки взрывчатки через Грузию не несет рисков для страны, считает бывший глава аналитического департамента МВД, старший аналитик фонда Рондели Шота Утиашвили.

«Очевидно, что к этому взрыву Крымского моста Грузия никак не причастна. Мы в основном обсуждаем наплыв российских граждан, но и с грузами та же ситуация. Через Грузию проходит огромное количество грузов, и, естественно, грузинская сторона в какой-то момент не сможет проверять каждый автомобиль, который въезжает или выезжает из страны. Сама российская сторона, а не кто-то иной, виновата в том, что не смогла должным образом проверить этот грузовик. Потому считаю, что из-за этого опасность Грузии не угрожает», – заявил Утиашвили ТВ «Мтавари».

В целом проблемой аналитик для Грузии считает то, что она является практически единственным коридором для страны, которая развязала войну и находится в международной изоляции.

Взрыв на мосту через Керченский пролив произошел 8 октября. Погибли несколько человек. Киев причастность к атаке не подтверждает, однако до этого неоднократно заявлял, что считает мост законной военной целью.

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