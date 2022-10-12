Лидер Абхазского народного движения Адгур Ардзинба направил запрос в Генпрокуратуру со списком из 6693 человек, получивших паспорта гражданина Республики Абхазия за период 2020-2022 гг. В запросе указана национальность граждан и содержится предложение провести проверку законности их паспортизации. Мы поинтересовались у жителей Абхазии, как они относятся к данному предложению.

– Как вы относитесь к предложению оппозиции провести проверку выданных абхазских паспортов за период с 2020-го по 2022 год?

Алхас Аджинджал: Нужно не с 2022 года проводить проверку, а с 2005 года, когда были введены новые образцы абхазских паспортов на замену советским. Тема паспортизации очень актуальная, она не раз приводила к различным политическим событиям, поэтому в этом отношении надо быть очень аккуратными. Нужно провести полную ревизию всех, кому было выдано абхазское гражданство, потому что касаемо нашего закона о гражданстве, он очень строгий. Получить абхазское гражданство крайне сложно. Люди, например, с 1994 года по 1999 год, не проживающие в Абхазии, должны получать на общих основаниях. Зачастую люди, которые выехали за пределы Абхазии во время Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг., только после признания приехали, каким-то образом получают паспорта. И, общаясь с ними, они ни одного слова на государственном языке не знают. Возникает вопрос: как они получили? Конечно, все нужно проверять, мониторить, и все, кто незаконно получили абхазские паспорта, должно быть аннулировано. То есть нужна полная комплексная проверка.

Дмитрий: Идея сама по себе хорошая, но я бы в первую очередь расширил период проверки, допустим, с 2014 года по 2022 год. Конечно, нужно убрать национальность, поскольку я считаю, что это несет некий дискриминационный оттенок, на мой взгляд, потому что те же русские, которые проживают в Абхазии в большом количестве, – это местные русские. И нужно проверять в первую очередь, не с каким нарушением им выдавали паспорта, а с какими сложностями им пришлось столкнуться. Приведу пример своей семьи. Моя супруга – они коренные сухумчане. Их отец является кавалером Ордена Леона, погиб во время войны. Вы не представляете, через какие круги ада им пришлось пройти для того, чтобы доказать, что они здесь жили, для того чтобы им выдали паспорт. Это был 2016 г. или 2017 г. Это была, действительно, дискриминация, прямо жесткая. Вот такие моменты нужно в первую очередь прорабатывать, чтобы у местных людей, которые здесь живут, являются коренными, чтобы у них не было сложностей. Лучше проверить, сколько всего было выдано паспортов, допустим, с такого-то по такой отрезок времени с нарушениями, все. И не применять пункт «национальность».

Сейран Мигранович Палазян, житель села Лабра: Можно сказать, отношусь отрицательно, потому что основная масса этих граждан – граждане Абхазии, которые из-за Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг. переехали куда-то. После войны я прописал своего отца, чтобы он получал российскую пенсию. Я помню в газете «Республика Абхазия» была опубликована статья «Пусть долго живут пенсионеры из Абхазии, которые прописаны в России». Еще была проблема у моей супруги. Я перед войной женился, выписал ее в 1992 году, через пару месяцев началась война. И она до 1996 года не была прописана нигде. С Мачарки выписана, через шесть лет или четыре года она была прописала в селе Лабра Очамчырского района. Она два года не могла получить абхазское гражданство. Столько мучений было! Когда мой сын, гражданин Республики Абхазия, служил в абхазской армии, никто не спрашивал, у матери прописка абхазская или российская, хотя российской прописки у нее не было.

Виктория: В принципе, любые проверки, если есть на то причины, они уместны. К этому я отношусь нормально. Но мне не понравилась формулировка вопроса и сегрегация народа Абхазии, граждан Абхазии по национальному признаку. Я считаю, что очень неэтично и некорректно разделять именно по национальностям, также должно быть конфиденциально. То есть, получается, именно по определенным национальностям требуется проверка. Мне не понравилась формулировка.

Елена Кувичко: Я предлагаю расширить даты проверки. Я бы взяла, например, с 2014 года, с 2016 года, когда пришел первый срок обмена паспортов. То есть посмотреть по сравнению с предыдущими паспортами, которые были выданы, первые абхазские паспорта, посмотреть, сколько из них обменяли, чтобы иметь представление, у скольких из этого количества был обмен, потом посмотреть, сколько граждан Абхазии по возрасту получали свой первый паспорт, и потом, исходя из этих данных, посмотреть, откуда взялась эта разница, если она будет. Если брать только последние два года, то, во-первых, похоже на не очень удачный политический ход. Во-вторых, честно говоря, не нравится сама формулировка поставленного вопроса: русские, армяне, грузины, другие национальности. Формулировка таким образом вопроса способствует просто разжиганию, мне кажется, межнациональных каких-то трений. Я уверена, что большая часть людей, которые получили паспорта, это те, кто обменивали свои паспорта с истекшим сроком годности, наши граждане. Допускаю, что есть, возможно, какое-то количество из них, которые получили незаконно. Это, конечно, нужно выявлять, провести хороший анализ.

Армен: Это, видимо, люди, которым в свое время не выдали паспорта и которые получают паспорта. Но если есть необходимость в проверках, пусть проверяют. Я отношусь к этому нормально. Если эти паспорта выданы, то, с одной стороны, все проверки проведены, паспорта выданы. Если речь идет о том, что за этот период времени именно кому-то выдали незаконно паспорта, то пускай выявляют, проверяют, для этого есть компетентные органы, которые скажут свое мнение.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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