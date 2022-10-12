Новый глава Ленингорского района Илларион Гагиев пытается заставить подчиненных соблюдать закон о госслужбе, а именно, избавиться от совместителей и «мертвых душ». Впрочем, это оказалось не так просто. Подчиненные ответили сопротивлением, их поддержали высокопоставленные покровители из Цхинвала. Жители района наблюдают, чья возьмет.

Один из скандальных сюжетов последнего периода президентского срока Анатолия Бибилова – засекреченные им результаты проверки аудиторов российского казначейства. Правительство отказало даже депутатам, затребовавшим акт, хотя по закону парламентарии имеют право доступа и к секретным документам.

Как тогда говорили депутаты, не иначе объемы нарушений были велики настолько, что президент просто не мог допустить их огласки, тем более перед избирательной кампанией. Ему проще пережить скандал, вызванный неправомерным засекречиванием документа, нежели его содержанием.

Акт проверки был предан огласке вскоре после избрания президентом Алана Гаглоева.

В документе говорилось о колоссальных объемах нарушений закона о государственной службе. О том, как тысячи чиновников и их домочадцев числятся в разных бюджетных организациях, получают от двух до семи окладов. При этом многие из них не имеют высшего образования, а иногда и оконченного среднего. И все это безобразие – на фоне серьезных проблем с трудоустройством в республике.

Поэтому делом чести для нового руководства стало наведение порядка на государственной службе. Об этом даже необязательно было заявлять, это произошло автоматически после обнародования акта.

По словам гражданской активистки Тамары Меаракишвили, среди таких руководителей и новый глава Ленинского района Илларион Гагиев. Вот уже насколько месяцев ленингорцы с интересом наблюдают, как он пытается изменить положение дел в этой сфере, говорит Тамара Меаракишвили:

«Каждый понедельник глава района Илларион Гагиев начинал с поручений руководителям организаций выполнить требования закона о госслужбе – убрать «мертвые души», решить вопросы с совместителями, чтобы они определились, на какой из занимаемых должностей хотят остаться. Отдельное требование главы – уволить с должностей, где по закону требуется высшее образование, людей со средним или даже с неоконченным средним образованием. У нас таких хватает. Он отмечал, что знаком с личными делами своих сотрудников, знает, где сколько «мертвых душ» числится и так далее. Долгое время его поручения игнорировались, но в прошлый понедельник, кажется, его терпение лопнуло. Он говорил жестко, дал подчиненным неделю и пригрозил, что с этого понедельника сам займется кадровой чисткой».

За эту неделю, говорит Тамара, только один совместитель написал заявление об уходе, он предпочел службу в драматическом театре должности начальника отдела культуры района.

С понедельника Илларион Гагиев, как и обещал, сам начал разбираться с кадрами, составлять списки на увольнение, говорит Тамара Меаракишвили:

«Но Но тут оказалось, что увольнять можно не всех. По информации из надежных источников, высокопоставленный чиновник из администрации президента лично позвонил Гагиеву и назвал трех человек, которых увольнять нельзя: ведущего специалиста финотдела, у нее вообще никакого образования нет, главу одного из сельских советов (нет образования) и его жену, которая, не имея медицинского образования, руководит фельдшерско-акушерским пунктом. Как я слышала, были и другие звонки высокопоставленных чиновников из Цхинвала с просьбами оставить «мертвые» ставки или чиновников без диплома. Глава района отказать им не смог, во всяком случае, не всем, тогда начался настоящий бунт на корабле. Те, кому пытались указать на дверь, с увольнением не согласились, говорили, мол, а почему этих оставляете, они чем лучше нас? Люди грозят скандалом, среди увольняемых есть финансисты, бухгалтеры, посвященные в тайны злоупотреблений еще при Тибилове и Бибилове. Они и грозят разоблачениями цхинвальским чиновникам, которые тогда работали, требуют от них поддержки.

– Какое впечатление у людей от происходящего. На чьей стороне симпатии?

– Обо всех не скажу, но лично я желаю ему довести начатое до конца и избавиться от дармоедов. Из-за них профессионально подготовленные люди не могут устроиться на работу, уезжают из района, а те, кто занимает места, ничего не могут. Из-за них район мертвый».

Показательная, на самом деле, история. Интересно, чем закончится.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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