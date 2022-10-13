В Армении начато расследование в связи со взрывом Крымского моста

Служба национальной безопасности Армении возбудила уголовное дело в связи со взрывом на Крымском мосту 8 октября. ФСБ и Следственный комитет России утверждали, что грузовик, в котором находилась взрывчатка, въехал из-за рубежа на территорию Армении и оттуда через Грузию направился в Россию.

Согласно пресс-службе Совета национальной безопасности, дело возбуждено по предполагаемым фактам содействия международному терроризму, контрабанды взрывчатых веществ через границу Евразийского экономического сообщества группой лиц по предварительному сговору, подделки документов.

Российская сторона ранее сообщила, что в связи со взрывом задержаны 8 человек, в том числе гражданин Армении Артур Терджанян, которые подозреваются в подготовке взрыва на Крымском мосту. Согласно российской версии, взрыв организовал глава военной разведки Украины Кирилл Буданов, а к переправке груза из Болгарии в порт Поти (Грузия), а затем в Армению были привлечены граждане Украины, Грузии и Армении.

Комитет государственных доходов Армении подтвердил, что в конце сентября грузовик, которым управлял Артур Терджанян, въехал в Армению из Болгарии через территорию Грузии, но в результате рентгенологического исследования груза никаких факторов риска обнаружено не было.

Радио Азатутюн отмечает некоторые несоответствия между официальной российской версией и сообщениями армянских правоохранительных органов.

Во-первых, в списках избирателей Армении Артур Терджанян 1985 года рождения не числится. Комитет госдоходов Армении отмечает, что он также имеет гражданство Грузии, однако российская сторона ничего об этом не сообщает. Кроме того, если российская сторона утверждает, что документы были подделаны после таможенного оформления груза в Ереване, а отправителем стала «ГУ АР ДЖИ ГРУП», то Комитет госдоходов отмечает, что груз изначально под именем «ГУ АР ДЖИ ГРУП» прибыл из Грузии в Армению.

Эта компания зарегистрирована в Алаверди, её 100-процентным акционером является 41-летний гражданин Армении Гурген Шлепчян. Чем он занимается, официально не сообщается.

Корреспондент Радио Азатутюн накануне побывал на месте регистрации компании. Оказалось, что там посуточно проживает русский мужчина, который не захотел представиться, сказав лишь, что хозяева дома живут на нижнем этаже. Женщина, живущая внизу, тоже не захотела, чтобы ее снимали на видео, но рассказала, что владелец компании «ГУ АР ДЖИ ГРУП», фигурирующей в уголовном деле, Гурген Шлепчян является ее братом, которого она прописала в своей квартире. Женщина рассказала, что Шлепчян живет в Грузии, в населенном армянами поселке Шаумяни (Марнеульский муниципалитет) и занимается торговлей.

Какое отношение задержанный Артур Терджанян имеет к Гургену Шлепчяну, неясно.