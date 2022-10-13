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В Армении начато расследование в связи со взрывом Крымского моста
Служба национальной безопасности Армении возбудила уголовное дело в связи со взрывом на Крымском мосту 8 октября. ФСБ и Следственный комитет России утверждали, что грузовик, в котором находилась взрывчатка, въехал из-за рубежа на территорию Армении и оттуда через Грузию направился в Россию.
Согласно пресс-службе Совета национальной безопасности, дело возбуждено по предполагаемым фактам содействия международному терроризму, контрабанды взрывчатых веществ через границу Евразийского экономического сообщества группой лиц по предварительному сговору, подделки документов.
Российская сторона ранее сообщила, что в связи со взрывом задержаны 8 человек, в том числе гражданин Армении Артур Терджанян, которые подозреваются в подготовке взрыва на Крымском мосту. Согласно российской версии, взрыв организовал глава военной разведки Украины Кирилл Буданов, а к переправке груза из Болгарии в порт Поти (Грузия), а затем в Армению были привлечены граждане Украины, Грузии и Армении.
Комитет государственных доходов Армении подтвердил, что в конце сентября грузовик, которым управлял Артур Терджанян, въехал в Армению из Болгарии через территорию Грузии, но в результате рентгенологического исследования груза никаких факторов риска обнаружено не было.
Радио Азатутюн отмечает некоторые несоответствия между официальной российской версией и сообщениями армянских правоохранительных органов.
Во-первых, в списках избирателей Армении Артур Терджанян 1985 года рождения не числится. Комитет госдоходов Армении отмечает, что он также имеет гражданство Грузии, однако российская сторона ничего об этом не сообщает. Кроме того, если российская сторона утверждает, что документы были подделаны после таможенного оформления груза в Ереване, а отправителем стала «ГУ АР ДЖИ ГРУП», то Комитет госдоходов отмечает, что груз изначально под именем «ГУ АР ДЖИ ГРУП» прибыл из Грузии в Армению.
Эта компания зарегистрирована в Алаверди, её 100-процентным акционером является 41-летний гражданин Армении Гурген Шлепчян. Чем он занимается, официально не сообщается.
Корреспондент Радио Азатутюн накануне побывал на месте регистрации компании. Оказалось, что там посуточно проживает русский мужчина, который не захотел представиться, сказав лишь, что хозяева дома живут на нижнем этаже. Женщина, живущая внизу, тоже не захотела, чтобы ее снимали на видео, но рассказала, что владелец компании «ГУ АР ДЖИ ГРУП», фигурирующей в уголовном деле, Гурген Шлепчян является ее братом, которого она прописала в своей квартире. Женщина рассказала, что Шлепчян живет в Грузии, в населенном армянами поселке Шаумяни (Марнеульский муниципалитет) и занимается торговлей.
Какое отношение задержанный Артур Терджанян имеет к Гургену Шлепчяну, неясно.
- Взрыв на Крымском мосту произошел утром 8 октября. По версии российских следователей, взорвался грузовик. В результате были повреждены два пролета автомобильного полотна, а также – из-за взрыва либо одновременно с ним – загорелся грузовой поезд, следовавший по железнодорожной части моста.
- Президент России Владимир Путин назвал этот взрыв «терактом» и заявил, что его исполнители и заказчики – спецслужбы Украины. Следственный комитет РФ завел уголовное дело по статье 205 УК РФ («Терроризм»).
- По утверждению ФСБ, взрывное устройство было в грузовике и было замаскировано в рулоны с пленкой на 22 палетах общим весом свыше 22 тонн. В Москве уверены, что взрывчатку в начале августа отправили из порта Одессы через Болгарию, Грузию и Армению.
- Власти Грузии и Болгарии заявляли, что грузовик, взорвавшийся на Крымском мосту, не пересекал границы их стран.
Другие новости дня
Дом Алины Кабаевой в Швейцарии был выставлен на продажу за $75,5 млн
Дом в Швейцарии, которым, предположительно, пользовалась олимпийская чемпионка Алина Кабаева, был выставлен на продажу за 75 миллионов швейцарских франков (примерно $75,5 млн). Об этом пишет расследовательский центр "Досье", чей журналист связался с риелтором, ведущим этот объект. Кабаева – топ-менеджер "Национальной медиа группы", многие расследования называют её матерью детей президента России Владимира Путина, против неё введены международные санкции за тесные отношения с президентом.
Дом расположен в Колоньи, одном из самых богатых муниципалитетов Швейцарии и мира. Его упоминала в своём материале о Кабаевой в Швейцарии газета The Wall Street Journal, написавшая, что гимнастка жила там в резиденции в Лугано и на вилле с вертолетной площадкой в Колоньи. Журналист "Досье" обнаружил, что в муниципалитете есть только одна такая площадка.
Она располагается на улице Rampe de Cologny рядом с домом, который раньше принадлежал другу Владимира Путина Геннадию Тимченко. Эта земля – часть владений под названием "Вилла Hauterive". Сейчас поместье разделено на две части: одна из них раньше принадлежала президенту Швейцарии Гюставу Адору, а последние годы владельцами были выходцы из Саудовской Аравии. Вторая, в которой и останавливалась Кабаева, по документам принадлежит финансисту Пьер Алену Фолье и его супруге Ван Линь.
Корреспондент "Досье" попытался приобрести дом, представившись помощником банкира, который подыскивает жильё на берегу Женевского озера. Риелтор рассказывал о недвижимости до тех пор, пока не получил вопрос, не этот ли дом упоминается в связи с Кабаевой. Вопрос остался без ответа, а вскоре риелтор сообщил, что объект снят с продажи. Вскоре после официального журналистского запроса объявление о продаже было удалено.
Скончалась девочка, пострадавшая от удара током в тбилисском парке Ваке
Скончалась 13-летняя девочка, пострадавшая от удара током в тбилисском парке Ваке. Об этом сообщили в клинике имени Хечинашвили.
«13-летнаяя девочка поступила с остановкой сердца. Реанимационные мероприятия закончились безрезультатно. Была зафиксирована биологическая смерть», – сказал врач.
Троих детей ударило током в фонтане, который накануне открыли после многомесячного ремонта. По информации СМИ, дети уронили в фонтан мяч. Когда они попытались достать его из воды, их ударило током.
Один из пострадавших, доставленных в тбилисскую клинику Хечинашвили, находится в стабильном состоянии, на искусственном дыхании. Состояние третьего ребенка не вызывает опасений.
Мэр Тбилиси Каха Каладзе посетил клинику, в которую доставили пострадавших детей. Он сказал журналистам, что «все виновные будут наказаны». Каладзе говорит, что ремонтные работы в парке вела компания «Гринсервис», однако у нее были и субподрядчики.
По информации МВД, уголовное дело возбуждено по статья 240 Уголовного кодекса Грузии – нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ. На месте трагедии работают правоохранители.
Накануне мэр Тбилиси Кахи Каладзе объявил, что ремонт малого каскада и круглого фонтана в парке Ваке завершен.
Трое детей пострадали от удара током в тбилисском парке Ваке
Трое детей пострадали в тбилисском Ваке-парке. Их ударило током в фонтане, который накануне открыли после многомесячного ремонта.
По информации СМИ, дети уронили в фонтан мяч. Когда они попытались достать его из воды, их ударило током.
Двое пострадавших детей, доставленные в тбилисскую клинику Хечинашвили, находятся в тяжелом состоянии, передает грузинская служба Радио Свобода.
По информации МВД, уголовное дело возбуждено по статья 240 Уголовного кодекса Грузии – нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ.
Накануне мэр Тбилиси Кахи Каладзе объявил, что ремонт малого каскада и круглого фонтана в парке Ваке завершен.
«Мы поддержим европейские устремления Грузии»
В новой стратегии национальной безопасности США говорится о поддержке евроинтеграции Грузии. Документ, который должна обновлять каждая новая президентская администрация, Белый дом опубликовал в среду.
«Поскольку мы поддерживаем Украину, мы также будем работать над укреплением стабильности и устойчивости других демократий. Мы поддержим европейские устремления Грузии и Молдовы и их приверженность важным институциональным реформам. Мы будем помогать нашим партнерам укреплять демократические институты, верховенство закона и экономическое развитие на Западных Балканах. Мы поддержим дипломатические усилия по урегулированию конфликта на Южном Кавказе. Мы продолжим сотрудничество с Турцией для укрепления ее стратегических, политических, экономических и институциональных связей с Западом», – говорится в документе.
В 48-страничной стратегии, принятие которой было отложено из-за российского вторжения в Украину, подчеркивается, что перед США стоит сложная задача по сдерживанию амбиций Китая, и при этом подчеркивается важность сотрудничества с союзниками для решения проблем, стоящих перед демократическими странами.
Администрация Джо Байдена считает, что лидирующая роль США в мире является ключом к преодолению глобальных угроз, таких как изменение климата и подъем авторитарных режимов.
В документе отмечается, что даже после российского вторжения в Украину Китай представляет собой наиболее серьезный вызов мировому порядку и что США должны выиграть экономическое соревнование с Китаем, чтобы сохранить свое влияние в мире.
«Россия представляет собой непосредственную угрозу свободной и открытой международной системе, сегодня опрометчиво попирая основные законы международного порядка, как показала ее жестокая агрессивная война против Украины», — говорится в документе.
«[Китай] напротив, является единственным конкурентом, имеющим намерение изменить международный порядок, и располагающий все большей экономической, дипломатической, военной и технологической мощью для достижения этой цели», — сказано в стратегии.
Как пишет Голос Америки, в тексте отмечается, что спустя более чем полгода после вторжения в Украину, российская армия выглядит менее мощной, чем в декабре 2021 года, когда в Белом доме были представлен первый вариант обновленной стратегии национальной безопасности.
Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сказал, что российское вторжение в Украину действительно задержало выработку документа , но не изменило фундаментально подход Байдена к внешней политике. Тем не менее, по его словам, ответ США на войну в Украине стал реальным примером политики в действии.
В Тюмени суд признал надпись «НЕТ В***Е» лозунгом против воблы
Центральный районный суд Тюмени прекратил административное дело о дискредитации российской армии против жительницы Алисы Климентовой. Полиция задержала её за надпись «Нет в***е», она объяснила, что это означает «Нет вобле». Копию решения выложил телеграм-канал «Тюмень – богатый регион!».
Климентова была задержана 24 сентября за надпись мелком «Нет в***е» и рисунок символа мира пацифика на площади Единства и Согласия в центре города. Полиция вменила ей статью о дискредитации, добавленную в административный кодекс после российского вторжения в Украину.
Как следует из судебного решения, задержанная не отрицала, что рисовала на асфальте, но заявила «Нет в***е» означает «Нет вобле», к этому виду рыб она, как утверждается, испытывает неприязнь.
Судья Сергей Романов постановил, что доказательств обратному полиция не представила. Он закрыл дело из-за отсутствия состава правонарушения и постановил вернуть Климентьевой изъятую у нее жёлтую коробку с одним синим мелком, отметив, что эти предметы не изъяты из оборота российскими законами.
Макрон – за переговоры на основе международно признанных границ
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил в интервью телеканалу France 2, что в интересах и Украины, и России вернуться в ближайшее время за стол переговоров. В то же время Макрон отметил, что понимает: целью Украины является восстановление ее границ, международно признанных после распада СССР в 1991 году, то есть включая не только регионы, об аннексии которых Россия объявила недавно, но и Крым, аннексированный в 2014 году. "Мы должны помочь украинцам выстоять, сохранить единство Европы и посадить Украину за стол переговоров с Россией, – считает Макрон. – Начать переговоры совсем не означает сдаться".
Власти Украины официально отказались вести переговоры с президентом России Владимиром Путиным, но готовы их вести с "другим российским президентом". Возможность территориальных уступок они отрицают.
Французский президент подчеркнул, что его страна продолжит оказание Киеву военной помощи – в частности, поставки хорошо зарекомендовавших себя гаубиц Caesar. Он сообщил, что в ближайшее время Украине будет передано ещё 6 единиц этого оружия - в добавление к 18, поставленным ранее. Также Макрон упомянул радары и средства ПВО.
По словам Макрона, Франция не намерена использовать ядерное оружие против России в случае, если Россия применит этот вид вооружений против Украины. Национальная доктрина этого не предусматривает. При этом Макрон призвал меньше говорить о возможности ядерной войны, поскольку постоянные разговоры о ней снижают эффективность сдерживания. Президент Франции также подчеркнул, что не хочет, чтобы нынешний конфликт перерос в мировую войну.
Эммануэль Макрон неоднократно выражал поддержку Украине после начала российского вторжения. В то же время он является западным политиком, чаще других вступавшим за это время в контакт с Владимиром Путиным: оба лидера провели десятки телефонных переговоров. Макрон признавался в интервью, что это "очень тяжелые" разговоры.
Пригожин опроверг сообщение «ДНР» о взятии населенного пункта Опытное
Штаб территориальной обороны т.н. «ДНР» заявил о взятии населенных пунктов Опытное и Иванград в Донецкой области Украины.
В сообщении указано, что населенные пункты, расположенные под Бахмутом, «освободила группировка войск ДНР и ЛНР», и военные действия проводились «при огневой поддержке вооруженных сил РФ».
Информацию о взятии населенного пункта Опытное опроверг один из создателей частной военной компании «Вагнер», близкий к российскому президенту бизнесмен Евгений Пригожин.
Говоря о Иванграде, он сказал, что полный контроль над ним был установлен два дня назад, но не группировкой «ДНР» и ЛНР», а сотрудниками ЧВК «Вагнер».
«Хочу подчеркнуть, что ни одного человека из других подразделений, кроме сотрудников ЧВК «Вагнер», в Иванграде не было. Опытное по сей день находится под противником», – заявил Пригожин.
В Генштабе ВСУ информацию о взятии российской стороной населенных пунктов опровергают. В частности, в утренней сводке говорится о том, что силы РФ пытались наступать на Бахмутском направлении. Однако подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Бахмутское, Озеряновка, Иванград, Бахмут и Марьинка.
Оперативно проверить эти данные в условиях войны невозможно.
Россиянам на «Нижнем Зарамаге» за два дня вручили пять повесток
На пропускном пункте «Верхний Ларс» за два дня желающим выехать из России вручили восемь повесток, на «Нижнем Зарамаге» – пять. Об этом сообщил заместитель военного комиссара Северной Осетии Абрил Абдуллаев.
Ранее глава Северной Осетии Сергей Меняйло поручил продолжить выдачу повесток подлежащим «частичной мобилизации» гражданам на границе с Грузией, а также начать выдавать их на де-факто границе с Южной Осетией. В Цхинвали считают, что «это непродуманное предложение внесет негатив в отношения Южной Осетии и России».
«После поручения главы республики Сергея Меняйло мы вновь открыли пункт призыва на границе с Грузией. Он был свернут после нормализации обстановки с наплывом желающих выехать из России. Сейчас вновь начали вручать повестки подлежащим частичной мобилизации из числа желающих пересечь границу с Грузией. Также открыли пункт призыва на границе с Южной Осетией», – сообщил заместитель военного комиссара Северной Осетии.
Абрил Абдуллаев не уточнил, запретили ли выезд из России гражданам, которым вручили повестки.
Как пишет ТАСС, во время наплыва людей на границе с Грузией было вручено более 180 повесток.
В конце сентября югоосетинское Минобороны рекомендовало военнослужащим и лицам гражданского персонала ведомства пересекать де-факто границу с Россией по югоосетинским паспортам. Большинство жителей Южной Осетии – граждане России.
Босния и Герцеговина может получить статус кандидата на вступление в ЕС
Европейская комиссия рекомендовала предоставить Боснии и Герцеговине статус кандидата на вступление в ЕС – при выполнении определенных условий. Об этом заявил еврокомиссар по вопросам расширения и политики соседства ЕС Оливер Вархеи.
«Европейская комиссия рекомендует, чтобы статус кандидат был предоставлен Боснии и Герцеговине Советом ЕС с пониманием, что будет предпринят ряд шагов», – заявил Вархеи.
Как пишет «Европейская правда», Совет Европейского Союза, то есть все страны-члены, примут решение о том, предоставлять ли Боснии статус кандидата с условиями, в декабре этого года.
Страну попросили поработать над реформами и перечислили восемь приоритетов, которые она должна выполнить, чтобы начать переговоры о вступлении.
По этой же формуле статус кандидата ранее был предоставлен Украине и Молдове. Грузии для получения статуса вначале необходимо выполнить 12 рекомендаций.
Среди шагов, которые ожидает ЕС от Боснии и Герцеговины – утверждение в приоритетном порядке изменений относительно добропорядочности в действующий закон о Высшем совете судей и прокуроров, принятие нового закона о судах, о предотвращении конфликта интересов, принятие решительных мер для усиления предотвращения и борьбы с коррупцией и организованной преступностью, продвижение обеспечения эффективной координации на всех уровнях для управления границами и потенциала управления миграцией, а также обеспечение функционирования системы предоставления убежища.
«Предоставление статуса кандидата – это предложение от Европы Боснии и Герцеговине и ее народу. Мы делаем это для народа Боснии и Герцеговины. Но оно также связано с высокими ожиданиями. От элит зависит воплощение этого в реальность», – сказал Вархеи.
Босния и Герцеговина подала заявку на вступление в ЕС в 2016 году.
Грузия на пути к членству в ЕС: 12 рекомендаций Еврокомиссии
17 мая Еврокомиссия рекомендовала Европейскому совету предоставить Грузии статус кандидата на членство в ЕС после того, как будут решены 12 приоритетных задач. Стране необходимо:
- решить проблему политической поляризации путем обеспечения сотрудничества между политическими партиями в духе соглашения от 19 апреля 2021 года (план Шарля Мишеля);
- гарантировать полноценное функционирование всех государственных институтов, усиливая их независимую и эффективную подотчетность, а также их функции демократического надзора; продолжить усовершенствование избирательной системы, устранение всех недостатков, выявленных БДИПЧ ОБСЕ и Советом Европы/Венецианской комиссией;
- принять и реализовать прозрачную и эффективную стратегию судебной реформы и план действий на период после 2021 года на основе широкого, всеобъемлющего и межпартийного процесса консультаций; обеспечить, чтобы судебная система была полностью и по-настоящему независимой, подотчетной и беспристрастной по всей судебной институциональной цепочке, а также гарантировать разделение властей; обеспечить надлежащее функционирование и неподкупность всех судебных и прокурорских учреждений, в частности, Верховного суда, и устранить любые выявленные недостатки, включая назначение судей всех уровней и Генерального прокурора; провести тщательную реформу Высшего совета юстиции и назначить оставшихся членов Высшего совета. Все эти меры должны полностью соответствовать европейским стандартам и рекомендациям Венецианской комиссии.
- укрепить независимость Антикоррупционного агентства, объединив все ключевые антикоррупционные функции, в частности, для строгого рассмотрения дел о коррупции на высоком уровне; снабдить новую Специальную следственную службу и Службу защиты персональных данных ресурсами, соразмерными их мандатам, и обеспечить их институциональную независимость;
- реализовать обязательство по «деолигархизации» путем устранения чрезмерного влияния корыстных интересов в экономической, политической и общественной жизни;
- усилить борьбу с организованной преступностью на основе детальной оценки угроз, в частности, путем обеспечения тщательных расследований, судебного преследования и достоверного послужного списка судебных преследований и обвинительных приговоров; гарантировать подотчетность и надзор за правоохранительными органами;
- предпринять более активные усилия для обеспечения свободной, профессиональной, плюралистической и независимой среды СМИ, в частности, путем обеспечения того, чтобы уголовные процедуры, возбужденные против владельцев СМИ, соответствовали самым высоким правовым стандартам, а также путем проведения беспристрастных, эффективных и своевременных расследований в случаях угроз безопасности журналистов и других работников СМИ;
- принять оперативные меры для усиления защиты прав человека уязвимых групп, в том числе путем более эффективного привлечения к ответственности виновных и подстрекателей к насилию;
- консолидировать усилия по укреплению гендерного равенства и борьбе с насилием в отношении женщин;
- обеспечить вовлечение гражданского общества в процессы принятия решений на всех уровнях;
- принять закон для того, чтобы грузинские суды проактивно учитывали решения Европейского суда по правам человека в своих решениях;
- обеспечить, чтобы в процессе назначения нового Народного защитника (омбудсмена) предпочтение отдавалось независимому лицу, и чтобы этот процесс проходил прозрачно; обеспечить эффективную институциональную независимость аппарата Народного защитника.
Обстрелы Украины: в Николаеве разрушена пятиэтажка
В результате ночного обстрела города Николаев в Украине разрушен пятиэтажный жилой дом. Об этом сообщил мэр города Александр Сенкевич. По его словам, полностью разрушены два верхних этажа.
Под завалами, по предварительным данным, остаются семь человек. Спасатели извлекли живым из-под завалов 11-летнего мальчика.
Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал видео разрушенного дома и вновь обвинил Россию в терроре против мирных жителей.
Также ночью был нанесён удар по объектам в Киевской области - как сообщают украинские власти, с использованием дронов иранского производства. Сообщается о повреждении инфраструктурного объекта под городом Макаров, о жертвах не сообщается, подробностей пока нет.
В результате обстрела Никополя Днепропетровской области, по данным местных властей, ранен один человек, пострадали жилые дома, больница, краеведческий музей.
Бои и обстрелы продолжаются также в Донецкой области. В Авдеевке, недалеко от линии фронта, за сутки, по данным властей, погибли 7 мирных жителей.
В понедельник и вторник российские войска наносили массовые ракетные удары по Украине, главным образом по объектам энергетики. В среду их интенсивность существенно снизилась.
Генеральная ассамблея ООН осудила аннексию Россией регионов Украины
Генеральная ассамблея ООН одобрила резолюцию с осуждением российской попытки аннексии Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины. В поддержку резолюции голосовали 143 из 193 государств-членов ООН, в том числе Грузия. Против было только 5, включая Россию.
Среди проголосовавших против – Беларусь, Северная Корея, Сирия и Никарагуа. Эритрея, голосовавшая против резолюции с осуждением российского вторжения в Украину, на этот раз воздержались.
За голосовали почти все страны Европы, большинство стран Латинской Америки, Африки, Азии. 35 стран воздержались, в том числе Китай, ЮАР, Армения, Казахстан и ряд других стран СНГ. Некоторые не голосовали, например Азербайджан и Индия. Сохраняющие с Россией хорошие отношения Аргентина, Бразилия, Сербия, Саудовская Аравия, ОАЭ голосовали за проект, имеющий название "Территориальная целостность Украины. Защита принципов устава ООН".
Ранее подобная резолюция была отвергнута Советом безопасности ООН из-за вето России. Поэтому проект рассмотрела Генассамблея на специальной сессии. Ранее она не удовлетворила запрос России на проведение тайного голосования.
Резолюция объявляет референдумы, проведённые с 23 по 27 сентября в подконтрольных России частях четырёх регионов Украины не имеющими никакой юридической силы и не могущими составлять основу для какого-либо изменения статуса этих территорий, включая их аннексию Россией.
Российские власти провозгласили эти регионы - часть которых остаётся под контролем Украины - частью России по той же процедуре, по которой в 2014 году была провозглашена аннексия Крыма.
За новую резолюцию голосовали на 2 страны больше, чем за резолюцию генассамблеи от 2 марта с осуждением российского вторжения в Украину. Тогда их было 141.
Премьер Польши предположил «русский след» в аварии на нефтепроводе
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в интервью «Польскому радио» в среду не исключил, что за аварией на нефтепроводе «Дружба» могут стоять российские интересы. Он не выдвинул прямых обвинений в чью-либо сторону, но упомянул, что «многие следы указывают на Кремль».
Моравецкий подчеркнул, что любые предположения будут подтверждены только по окончании расследования причин аварии. Он сказал, что пока не установлено, была ли она вызвана диверсией или случайным повреждением.
Утечка нефти на польском участке нефтепровода «Дружба» произошла в ночь с 11 на 12 октября. Польский оператор PERN сообщил, что повреждена одна из двух ниток нефтепровода, ведущая в Германию. Вторая нитка, по которой нефть поставляется в Венгрию, Чехию и Словакию, работает в штатном режиме. На месте аварии ведутся ремонтные работы, идет расследование ее возможных причин. Официальные представители Польши ранее заявляли, что они могут быть не связаны с саботажем, а носить техногенный характер.
- Нефтепровод «Дружба», построенный в 1960-х годах, был предназначен для поставки сырой нефти с Урала в страны тогдашнего Совета экономической взаимопомощи: Венгрию, Чехословакию, Польшу и ГДР. Сейчас он проходит из России через территорию Украины и снабжает нефтью Венгрию, Чехию, Словакию и ФРГ.
- 6 октября Евросоюз утвердил восьмой пакет экономических санкций против России. В него, в частности, входит запрет на транспортировку российской нефти, купленной выше установленного ЕС потолка цен. Однако это касается только нефти, перевозимой танкерами, а не трубопроводной.
Bloomberg: США намерены отказаться от российского алюминия
Администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность полного запрета на импорт алюминия из России. Об этом сообщает агентство Bloomberg. Как указали агентству источники в Белом Доме и казначействе, сейчас рассматриваются три возможных сценария: полный запрет на закупки российского алюминия, повышение закупочных тарифов до фактически запретительных, или наложение жестких санкций на основного российского экспортера - компанию «Русал».
В первые месяцы военного вторжения России в Украину Белый Дом воздерживался от введения санкций на алюминий, опасаясь, что это нарушит глобальные цепочки поставок во многих отраслях промышленности. Однако в ходе эскалации Россией военных действий США пришли к выводу, что экономическое давление на Россию необходимо ужесточать, подчеркнули источники Bloomberg, добавив, что обсуждение новых санкций идет уже несколько недель.
Белый Дом и «Русал» пока не дали официального комментария журналистам Bloomberg. Тем временем, как сообщает РБК, после публикации Bloomberg акции RUSAL в моменте упали на 4,6% - с ₽36,57 до ₽35,05 за бумагу на торгах Московской биржи.
- Главными поставщиками алюминия на мировой рынок являются Россия и Китай.
- После начала полномасштабного военного вторжения России в Украину 24 февраля США, Евросоюз и многие другие страны подвергли Россию многочисленным политическим и экономическим санкциям, которые касаются как российской экономики в целом, так и персонально лиц, которых мировое сообщество считает причастными к разжиганию и финансированию войны. Так, 6 октября Евросоюз утвердил уже восьмой пакет экономических санкций против России.
Украина заморозила активы олигарха Олега Дерипаски
Президент Украины Владимир Зеленский в среду подписал указ о заморозке украинских активов российского олигарха Олега Дерипаски сроком на 10 лет. Также должны быть заморожены оставшиеся в Украине активы экс-президента страны Виктора Януковича, бывшего министра обороны Павла Лебедева и украинского бизнесмена Сергея Курченко.
Как сообщают «Ведомости», единственным активом Олега Дерипаски в Украине является Николаевский глиноземный завод, принадлежащий его компании UC Rusal. Это второй по величине глиноземный завод «Русала» после комбината Aughinish в Ирландии. Он обеспечивал пятую часть потребностей «Русала» в сырье для производства алюминия. Однако вскоре после начала военного вторжения России в Украину завод остановил производство из-за проблем с логистикой.
Ранее «Русалу» принадлежал также Запорожский алюминиевый комбинат, но после аннексии Россией Крыма Верховный суд Украины постановил вернуть контрольный пакет акций комбината в собственность государства.
- В этот же день информационное агентство Bloomberg сообщило о том, что правительство США готовит полный запрет импорта в страну российского алюминия. После публикации Bloomberg акции «Русала» на Московской бирже упали почти на 5%.
Украинский народ и Зеленский номинированы на премию Сахарова
«Храбрый народ Украины» и украинский президент Владимир Зеленский - в числе претендентов на премию «За свободу мысли» имени Андрея Сахарова, главной награды Евросоюза в области прав человека.
Список номинированных на премию в среду объявил Европарламент. Они выдвинуты фракциями и группами депутатов. Зеленский и граждане Украины получили сразу несколько номинаций с немного различающимися формулировками. Депутаты отмечают храбрость украинцев перед лицом российской агрессии и их приверженность европейским ценностям.
Кандидатуру президента Украины выдвинула фракция Европейских консерваторов и реформистов, назвав Зеленского «лицом украинского народа».
Крупнейшая фракция Европейской народной партии предложила присудить премию «храброму народу Украины», представленному Владимиром Зеленским. Две других партии, входящих в сформировавшую Еврокомиссию коалицию - «Обновляя Европу» и «Прогрессивный альянс социалистов и демократов» - номинировали «народ Украины», а в качестве его представителей назвали ряд организаций и людей, в том числе Государственную службу по чрезвычайным ситуациям, парамедика Юлию Паевскую (Тайру), Ивана Федорова, бывшего мэром Мелитополя до российской оккупации, и других.
Среди номинированных другими политическими силами также находящийся в британской тюрьме основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж, Колумбийская комиссия по установлению истины, бразильская активистка Соня Гуажажара и журналистка телеканала Al Jazeera Ширин Абу Акле, убитая на Западном берегу Иордана.
Победитель будет объявлен 19 октября, церемония награждения пройдет 14 декабря. В прошлом году лауреатом премии был российский оппозиционер Алексей Навальный, находящийся в колонии. Награду в Страсбурге получили его соратники и дочь.
На встрече в Брюсселе обсуждалась поставка Украине средств ПВО
Главным вопросом повестки дня на встрече в Брюсселе глав оборонных ведомств стран НАТО и других государств, поддерживающих Украину в конфликте с Россией, стало предоставление Киеву систем противовоздушной обороны. Об этом сообщил принявший участие во встрече министр обороны Украины Алексей Резников.
Очередная встреча в так называемом Рамштайнском формате прошла на фоне резкого увеличения числа российских ракетных атак по объектам в Украине, в том числе по гражданской инфраструктуре. Украинские власти призвали страны НАТО поспешить с поставками систем ПВО. С таким же призывом обратился к союзникам в среду и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
«Я думаю, мы все увидели, почему это так важно. Ужасные атаки против украинских городов, убитые гражданские, разрушенная критическая гражданская инфраструктура, серьезные атаки на энергетическую систему накануне зимы», - отметил генсек НАТО на встрече министров обороны стран-членов союза. Глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли отметил, что, по его мнению, последние российские ракетные удары по Украине представляли собой военные преступления, поскольку носили неизбирательный характер и были направлены против гражданского населения.
О конкретных решениях, принятых в среду в Брюсселе, не говорится. При этом глава Офиса президента Украины Андрей Ермак назвал их «историческими», отметив, что речь идет о «закрытии неба» над Украиной. Ранее сообщалось о том, что Вашингтон работает над ускоренной поставкой Украине систем противовоздушной обороны NASAMS. На днях Германия поставила в Украину первую систему ПВО IRIS-T. Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен в среду объявила о передаче Украине дополнительных зенитных ракет стоимостью 15 миллионов евро.
Германия в среду объявила, что поставит Украине реактивные системы залпового огня Mars II и самоходные артиллерийские установки Panzerhaubitze 2000. Об этом в твиттере сообщает Министерство обороны страны.
- Еще одной темой, обсуждавшейся в Брюсселе, был ответ НАТО на возможное применение Россией в Украине ядерного оружия. Ранее президент США Джо Байден в интервью CNN сказал, что планы такого ответа существуют, но отказался говорить о деталях. Участвовавший во встрече в Брюсселе министр обороны США Ллойд Остин сказал, что в НАТО относятся к угрозе применения ядерного оружия серьезно, но пока не видят признаков подготовки России к ядерному удару.
- В своем выступлении Остин отметил, что украинские войска при поддержке предоставленного Западом вооружения «изменили динамику войны», напомнив о недавних успехах украинских военных, освободивших значительную территорию в Харьковской и Херсонской областях.
В Чехию не будут пускать россиян с шенгенскими туристическими визами
С 25 октября граждан России, имеющих шенгенские визы, выданные с целью туризма, спорта или культуры, не будут пускать в Чехию. Об этом во вторник заявил министр иностранных дел страны Ян Липавский.
«В ситуации, когда российский режим бомбит гражданские объекты, мы не можем закрывать глаза», – отметил министр, имея в виду действия российских военных в Украине.
Он уточнил, что речь идет о шенгенских визах, выданных любой страной Шенгенского соглашения. Таким образом, Чехия присоединяется к странам Балтии, Польше и Финляндии, которые ранее также отказались пускать через границу обладателей российских паспортов с шенгенскими визами.
При этом Чехия, в отличие от этих стран, не обладает общей границей с Россией. Россияне могут прибыть в эту страну или самолетом, или наземным транспортом из другой страны Шенгенского соглашения. По словам Липавского, сейчас, несмотря на отсутствие прямых рейсов из России и резкое уменьшение числа виз, которые выдаются россиянам, в аэропорт Праги ежедневно прибывает около 200 российских туристов.
Каким образом будет обеспечиваться запрет, из слов министра неясно. Есть многочисленные свидетельства того, что ряд авиакомпаний не пускают россиян с шенгенскими визами на рейсы, следующие в страны Балтии, Финляндию и Польшу.
Судя по словам главы МИД Чехии, запрет не коснется россиян с визами, выданными с другими целями, например работы или бизнеса, а также обладателей ВНЖ и ПМЖ.
Вскоре после начала войны в Украине Чехия перестала выдавать россиянам визы. Сейчас их не выдают около десяти стран Шенгенской зоны. Все страны Евросоюза договорились о заморозке упрощенного визового режима для россиян. С сентября пять стран ЕС отказались пускать в страну обладателей шенгенских виз, даже выданных другими государствами Шенгенского соглашения.
Ранее Липавский заявлял, что Чехия не будет выдавать визы россиянам, которые бегут от мобилизации. По его словам, само по себе стремление избежать накладываемых государством обязанностей еще не является основанием для получения гуманитарной визы.
На уровне ЕС при этом не раз подчеркивалось, что Евросоюз не намерен полностью запрещать въезд для граждан России, в особенности отмечалось, что он должен быть открыт для «диссидентов» и противников войны. Никакого механизма, чтобы обеспечить это, однако, на данный момент не принято.
В Абхазии к финансированию армии решили подключить бизнес
Президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания сегодня провел встречу с представителями бизнес-сообщества.
По итогам встречи стало известно, что бизнесмены могут подключиться к финансированию абхазской армии.
«Сегодня вы выражаете готовность принять участие в вопросах укрепления обороноспособности родины. Ваш поступок – это свидетельство глубокого патриотизма», – сказал Аслан Бжания.
По информации пресс-службы абхазского лидера, представители бизнеса заслушали доклад вице-премьера Сергея Пустовалова, который возглавляет рабочую группу по вопросам мобилизационной подготовки. Он рассказал о проблемных вопросах по обеспечению армии современными техническими средствами.
«Рабочая группа продолжает работу и в установленные сроки представит руководству страны концептуальные предложения по совершенствованию мобилизационной подготовки в Республике Абхазия», – заявил Пустовалов.
Предприниматели, в свою очередь, отметили, что готовы оказать поддержку вооруженных силам.«Быть рядом со своей родиной, со своим народом – это обязанность каждого ее гражданина. Считаем своим долгом не быть в стороне в этой непростой ситуации, так как от негативного сценария пострадают все», – отметил генеральный директор ООО «Вина и Воды Абхазии» Николай Ачба.
- 22 сентября под председательством Аслана Бжания прошло заседание Совета безопасности. Оно посвящалось «вопросам обеспечения безопасности республики в связи с обострившейся внешнеполитической ситуацией».
- Кроме того, в Абхазии была создана рабочая группа для выработки рекомендаций по улучшению мобилизационной подготовки, а 26 сентября Аслан Бжания провел встречу с главами городов и районов, на которой поинтересовался проводимыми в этом направлении мероприятиями.
Членов «гагрской группировки» из списка Отхозория-Татунашвили объявили в розыск
Трое членов т.н. «гагрской группировки», внесенные в «список Отхозория-Татунашвили», заочно признаны грузинским судом виновными в разбое, совершенном группой лиц, попытке убийства двух и более человек, захвате заложников и незаконном лишении свободы, а также противоправном приобретении, хранении, ношении и перевозке огнестрельного оружия. Об этом заявили в Прокуратуре Грузии.
По данным ведомства, в суде было подтверждено, что обвиняемые совершили попытки убийств граждан с применением огнестрельного оружия на территории Абхазии и Зугдидского муниципалитета в период с 1999 по 2004 год.
По информации прокуратуры, обвиняемые путем разбойного нападения отняли у граждан их личные вещи и драгоценности. Кроме того, члены т.н. «гагрской группировки», используя огнестрельное оружие, незаконно лишили свободы различных лиц на территории Гальского муниципалитета, взяв их в заложники, после чего потребовали у членов семей удерживаемых выкуп за их освобождение, говорится в сообщении.
Суд признал всех троих подсудимых виновными и приговорил каждого к 12 годам тюрьмы, но на основании закона Грузии «Об амнистии» они в итоге получили по 9 лет лишения свободы. Их объявили в розыск.
В «список Отхозория-Татунашвили» внесены обвиняемые и осужденные лица, которых уличили в совершении тяжких преступлениях против граждан Грузии на территории самопровозглашенных республик – Абхазии и Южной Осетии.
- Арчил Татунашвили умер 22 февраля 2018 года, вскоре после того, как был задержан югоосетинскими силовиками. Летом того же года по делу о смерти Татунашвили прокуратура Грузии заочно предъявила обвинения в незаконном пресечении свободы и пытках Давиду Гурциеву и Алику Табоеву. Первый был помощником прокурора Ахалгорского района, а второй – начальником отделения районного КГБ. В настоящее время Гурциев и Табоев разыскиваются по красному циркуляру Интерпола. Грузинский суд заочно приговорил их к пожизненному заключению.
- Грузинский суд установил, что 19 мая 2016 года убийство Гиги Отхозория у пункта пропуска Хурча-Набакеви совершил абхазский пограничник Рашид Канджи-оглы. Его заочно приговорили к 14 годам лишения свободы. Канджи-оглы объявлен в международный розыск по линии Интерпола, однако он до сих пор не предстал перед судом. Власти самопровозглашенной республики Абхазия прекратили уголовное преследование Рашида Канджи-оглы.
Замглавы МВД: Грузия не имеет отношения ко взрыву на Крымском мосту
Заместитель министра внутренних дел Грузии Александр Дарахвелидзе прокомментировал версию Москвы о том, что взрывчатку, которую использовали для подрыва Крымского моста, доставили в Россию через Грузию. Об этом ранее заявили в ФСБ России, добавив, что к организации переправки груза из Болгарии в порт Поти (Грузия), а затем в Армению были привлечены и граждане Грузии.
«Грузия не имеет никакого отношения к указанному вопросу. Как транзитные, так и нетранзитные грузы проходят таможенный контроль в Грузии. Какого-либо подозрительного факта зафиксировано не было», — сказал Александр Дарахвелидзе.
Сегодня же заместитель министра финансов Грузии Георгий Какауридзе заявил, что таможенную границу страны не проходили ни трайлеры, ни вагоны, груженные тротилом или другими взрывчатыми веществами.
- Взрыв на мосту через Керченский пролив произошёл 8 октября. Погибли несколько человек, разрушены плиты одной из автомобильных дорог. Киев причастность к атаке не подтверждает, однако до этого неоднократно заявлял, что совершит её при первой возможности.
- Президент России Владимир Путин назвал атаку террористическим актом, совершённым Украиной.
- В Москве заявляют, что взрывчатку для подрыва Крымского моста доставляли из Одессы через Болгарию, Грузию и Армению. По информации ФСБ, задержаны восемь соучастников подготовки взрыва – пятеро граждан России, трое граждан Украины и Армении. В соучастии в подготовке взрыва подозревают 12 человек, среди них – граждане Грузии.
- В ответ на взрыв на Крымскому мосту российские военные нанесли не менее ста ударов ракетами и беспилотниками по крупнейшим городам Украины и почти всем областным центрам. Владимир Путин перед совещанием с постоянными членами Совета Безопасности заявил, что удар был нанесён по предложению Министерства обороны высокоточным оружием. Он обвинил Киев в совершении ещё нескольких атак и заявил, что удары стали ответами на них.
ФСБ задержала двух украинцев по подозрению в подготовке терактов
Утром 12 октября ФСБ задержала в Брянской и Московской областях двух граждан Украины по подозрению в подготовке терактов в этих регионах. Обоих задержанных российские спецслужбы связывают со Службой безопасности Украины.
Один из подозреваемых, утверждает ФСБ, готовил теракт на транспортном терминале в Брянске. Он прибыл в Россию из Киева через Эстонию, нашёл детали взрывных устройств – их якобы спрятали украинские спецслужбы на приграничных территориях, – собрал под контролем специалиста самодельную бомбу и изучил способы её закладки, сообщает РБК со ссылкой на ФСБ. Задержанного арестовали на два месяца, ему грозит до 15 лет лишения свободы.
Другого украинца задержали в Московской области. По сообщению ФСБ, он планировал совершить теракт, для чего доставил из Киева два переносных зенитных ракетных комплекса "Игла". Утверждается, что задержанный признал вину, против него возбудили уголовное дело по статье о незаконном приобретении оружия, что предусматривает до 12 лет лишения свободы.
В Главном управлении разведки Минобороны Украины отказались комментировать обвинения ФСБ в подготовке терактов украинскими гражданами.
- Сегодня же ФСБ отчиталась о задержании восьмерых подозреваемых во взрыве Крымского моста. Президент России Владимир Путин назвал взрыв терактом и заявил, что его исполнители и заказчики – спецслужбы Украины. Киев неоднократно заявлял, что считает мост легитимной военной целью, однако взрыв официально не комментировал.
ЕС не будет признавать паспорта РФ, выданные в Сухуми, Цхинвали и регионах Украины
Послы стран ЕС согласовали решение не признавать российские документы, выданные в аннексированных Россией регионах Украины, а также в самопровозглашенных республиках – Абхазии и Южной Осетии.
«Это решение является ответом на неспровоцированную и необоснованную военную агрессию России против Украины и практику России по выдаче российских загранпаспортов жителям оккупированных регионов. Это также следует за односторонним решением России признать независимость грузинских территорий, Абхазии и Южной Осетии в 2008 году.
Российские проездные документы, выданные лицам, проживающим в оккупированных Россией регионах Украины или отколовшихся территориях Грузии, не будут приниматься в качестве действительных проездных документов для получения визы или пересечения границ Шенгенской зоны», – сказано в заявлении, опубликованном на сайте Европейского Совета.
В Брюсселе говорят, что российские проездные документы, выданные в этих регионах, уже не признаются или находятся в процессе непризнания государствами-членами ЕС. Решение на уровне Брюсселя направлено «на установление общего подхода, обеспечение надлежащего функционирования внешней границы и общей визовой политики, а также на обеспечение безопасности государств-членов ЕС».
«Мы никогда не признаем нарушения основных прав Украины и Грузии на независимость, суверенитет и территориальную целостность. ЕС един и решительно поддерживает обе страны и их народы», – заявил министр внутренних дел Чехии Вит Ракушан.
Для утверждения решения будут начаты переговоры с Европейским парламентом, говорится в заявлении Евросовета.
- Президент России Владимир Путин объявил о присоединении к России территорий так называемых «ЛНР» и «ДНР», а также Херсонской и частично Запорожской и Николаевской областей Украины 30 сентября. Россия и до того предлагала жителям «ДНР» и «ЛНР» оформить российское гражданство и получить как внутренние, так и заграничные паспорта. Большинство стран мира и ООН не признали псевдореферендумы о присоединении этих территорий к России и саму аннексию. На данный момент считать аннексированные территории российскими согласилась только КНДР.
- Ранее сообщалось, что Грузия стала отказывать во въезде крымчанам с российскими паспортами, выданными после 2014 года.
Грузовик со взрывчаткой не пересекал границу Грузии – замминистра финансов
Заместитель министра финансов Грузии Георгий Какауридзе опроверг версию Москвы о том, что взрывчатку, которую использовали для подрыва Крымского моста, доставили в Россию через Грузию. Об этом ранее заявили в ФСБ России, добавив, что к организации переправки груза из Болгарии в порт Поти (Грузия), а затем в Армению были привлечены и граждане Грузии.
«Иногда со стороны политиков, иногда со стороны спецслужб мы слышим определенные обвинения, за которыми нет никаких оснований. Кто-то всегда может кого-то в чем-то обвинить, и если за этим не будет аргумента, то это будет просто слух. Таможенную границу (Грузии) не проходили ни трайлеры, ни вагоны, груженные тротилом или другими взрывчатыми веществами. Если аргументированно докажут, что (груз) пересек границу Грузии, то будет начато расследование и задержаны виновные», – заявил Какауридзе.
В Москве заявляют, что взрывчатку для подрыва Крымского моста доставляли из Одессы через Болгарию, Грузию и Армению. По информации ФСБ, задержаны восемь соучастников подготовки взрыва – пятеро граждан России, трое граждан Украины и Армении. В соучастии в подготовке взрыва подозревают 12 человек, среди них – граждане Грузии.
- Взрыв на мосту через Керченский пролив произошёл 8 октября. Погибли несколько человек, разрушены плиты одной из автомобильных дорог. Киев причастность к атаке не подтверждает, однако до этого неоднократно заявлял, что совершит её при первой возможности.
- Президент России Владимир Путин назвал атаку террористическим актом, совершённым Украиной.
- В ответ на взрыв на Крымскому мосту российские военные нанесли не менее ста ударов ракетами и беспилотниками по крупнейшим городам Украины и почти всем областным центрам. Владимир Путин перед совещанием с постоянными членами Совета Безопасности заявил, что удар был нанесён по предложению Министерства обороны высокоточным оружием. Он обвинил Киев в совершении ещё нескольких атак и заявил, что удары стали ответами на них.
- На встрече с президентом России Владимиром Путиным председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин 9 октября заявил, что маршрут движения грузовика установлен. «Это Болгария, это Грузия, это Армения, Северная Осетия, Краснодарский край», – сказал Бастрыкин.
Югоосетинские власти обеспокоены «наращиванием военно-промышленного потенциала Грузии»
Министерство иностранных дел самопровозглашенной республики Южная Осетия отреагировало на проводимые в Грузии учения «Кавказский орел – 2022».
В ведомстве напомнили, что ранее Грузия подписала соглашение с Турцией о поставке грузинской стороне бронетранспортёров, соответствующих стандартам НАТО.
«В Южной Осетии вызывает серьезную обеспокоенность продолжающийся процесс наращивания и модернизации военно-промышленного потенциала Грузии. В условиях отказа официального Тбилиси от обязательств по неприменению силы, проведение в непосредственной близости от границ Южной Осетии военных учений, является фактором, который может повлечь дестабилизацию ситуации и рост военно-политического напряжения на Южном Кавказе», – заявили в Цхинвали.
Югоосетинские власти указывают Тбилиси, что «увлечение регулярными военными учениями с участием иностранных войск подрывает все усилия по обеспечению региональной безопасности».
Как сообщалось ранее, военнослужащие сил специальных операций Грузии, Турции и Азербайджана проводят совместные полевые тактические учения «Кавказский орел-2022». Целью учений является углубление синхронизации и координации возможностей сил специального назначения подразделениями специальных операций Сил обороны Грузии, Азербайджана и Турции, обмен опытом, повышение оперативной совместимости и улучшение командования и управления в многонациональной среде.
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