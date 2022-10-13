Мэра Тбилиси призывают к отставке после трагедии в парке Ваке

Оппозиционные активисты и политики призывают мэра Тбилиси Каху Каладзе к отставке после трагедии в парке Ваке, в результате которой погибла 13-летняя девочка, еще двое детей пострадали. По информации СМИ, акции с требованием отставки Каладзе пройдут у здания мэрии и у администрации правительства Грузии.

Троих детей ударило током в фонтане, который накануне открыли после многомесячного ремонта. Очевидцы рассказывают, что дети уронили в воду мяч. Когда они попытались достать его, их ударило током.

Каладзе накануне лично посетил парк Ваке и объявил завершенным ремонт малого каскада и круглого фонтана в парке.

Сегодня Каладзе сообщил, что ремонтные работы в парке вела компания «Гринсервис+», однако у нее были и субподрядчики.

«Тяжелейший факт, мы все ошеломлены. Расследование началось, задействованы все соответствующие органы и, конечно же, все виновные будут наказаны в рамках закона», – сказал Каладзе.

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили выразил соболезнования семье 13-летней девочки, погибшей в парке Ваке.

«Трудно подобрать слова, чтобы передать ту душевную боль, которую я испытываю из-за трагедии в парке Ваке.

В эти тяжелейшие минуты я всем сердцем разделяю горе членов семьи, родных и близких погибшего подростка и выражаю им свою поддержку.

Расследование уже начато, причины трагедии будут установлены и будут приняты самые жесткие меры», – написал Гарибашвили в соцсети.

МВД начало расследование инцидента по статье 240 УК Грузии — нарушение правил безопасности на объектах электро или теплоэнергии, газа, нефти или нефтепродуктов.