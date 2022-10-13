На пункте пропуска «Нижний Зарамаг» между Южной Осетией и Россией вручили первые повестки лицам, подлежащим мобилизации. «Эхо Кавказа» спросило жителей Цхинвала, как они относятся к происходящему.

Мария: Если руководствоваться той не очень обширной информацией, которая есть, я думаю, что это преждевременная мера. Югоосетинский народ прошел несколько воин, я считаю, наш генофонд очень обнищал. Не думаю, что есть необходимость призывать наших ребят на мобилизацию. Добровольцы, конечно, имеют полное право, это их выбор – пойти и защищать Россию. Россия - это наш большой брат, тут все понятно. Что же касается мобилизации, я, например, считаю, что мера преждевременная и можно было бы оставить наших ребят в покое.

Эмма: Знаете, эта тема очень двоякая. Я больше обеспокоена тем, что у нас нет руководства, которое способно на это все реагировать. Мы должны регулировать как-то, но у нас нет людей, которые на это хоть как-то реагируют кроме нас в соцсетях. Я неравнодушный житель Южной Осетии. Я здесь родилась, я ее люблю, и мне печально от того, что происходит. Мы должны защищать своих ребят, безусловно. Позавчера хоронили Джуссоева. Это было страшно, что я там пережила. Очень много наши руководители должны регулировать, к сожалению, этого не делается. Надо договариваться, надо определять статус наших ребят, надо базу данных иметь, кто из них должен это делать, а кто не должен. Мы очень многих уже потеряли, наше участие в этом велико, мы в стороне никогда не остаемся. Наши ребята – величайшие бойцы, и очень жаль, что они никем и ничем не защищены. Вот что печально, и вот эта проблема меня волнует больше всего.

Заира: Очень все неоднозначно. Я считаю, что всей информации нет. Что-то же надо знать? Как, кому, почему? Я вот этого всего не знаю и не могу дать ответ. Кому дают (повестки)? Зачем? По какому принципу? Я не знаю.

Вилена: Те, кто сами хотят, пожалуйста, пусть идут и воюют. Проинформировали бы хотя бы людей… У нас же тоже есть угроза войны. Куда наших ребят забирают? Неужели ничего нельзя придумать, чтобы граждан Южной Осетии, у которых есть двойное гражданство, не трогали? А потом, когда Грузия на нас нападет, кто на нас будет защищать? Наши ребята же лучше нас защитят. У нас есть угроза войны, люди об этом уже говорят. Наши соседи подвал готовят. Это не паника, мы же здесь, мы не паникуем. Я считаю, надо наших ребят как-то ограничить от этого, если это возможно, на уровне власти. Это необходимо.

Марина: Я считаю, это неправильно. Военкоматы на таможне? Если они не выпускают из страны, пусть не выпускают. Но на границе вручать повестки, мне кажется, не совсем правильно. В такое неспокойное и неопределенное время Южной Осетии надо готовиться. Мы здесь на месте должны быть готовыми. Ребята, которые получили опыт, должны приехать и готовить нашу армию, оснастить их современным оружием. Сейчас эта война другая, нам нужно иметь свою армию. Мы свой долг тоже выполняем, отправив добровольцев и контрактников на войну, но остальные должны быть на страже границ Южной Осетии и на страже южных границ России.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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