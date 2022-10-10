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Общество

«На Ларсе пусть делают, что хотят, но Южную Осетию трогать не надо»

Глава Северной Осетии Сергей Меняйло поручил отслеживать уклонистов от призыва в армию на границе с Южной Осетией. Теперь повестки будут вручать не только на «Верхнем Ларсе», но и на «Нижнем Зарамаге». «Эхо Кавказа» выясняло, как в Цхинвале отнеслись к этому решению.

По сообщению агентства «Интерфакс», глава Северной Осетии Сергей Меняйло поручил продолжить выдачу повесток подлежащим частичной мобилизации гражданам на границе с Грузией, а также начать выдавать их на границе с Южной Осетией.

«Ситуация на выезде из республики нормализовалась, в плановый порядок перешла – это хорошо, но представитель военкомата там должен быть. И на «Верхнем Ларсе», и на «Нижнем Зарамаге». Люди пересекают границу, пограничники возвращают тех, кто у них в перечне, кому ограничен выезд за пределы РФ», – сказал Сергей Меняйло.

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«На Ларсе пусть делают, что хотят, но Южную Осетию трогать не надо»
by Эхо Кавказа

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Он также поручил уточнить списки граждан, стоящих на воинском учете в республике.

«Надо провести работу по уточнению списков людей, стоящих у нас на воинском учете. Выехали, не выехали, сняли с учета или нет и так далее. И по категориям это сделать, по военно-учетным специальностям», – сказал глава Северной Осетии.

По мнению югоосетинского общественника, депутата парламента РЮО первого созыва Тимура Цхурбати, это плохая идея – ловить уклонистов на югоосетинской границе:

«Это непродуманное предложение внесет негатив в отношения Южной Осетии и России.

И как избежать этого негатива?

– Как избежать? Полагаю, Сергею Меняйло нужно отменить свое решение. На Ларсе пусть делают, что хотят, но Южную Осетию трогать не надо. Граждане России в Южной Осетии не укрываются. Республика тупиковая, дальше нас дороги нет, поэтому гражданам России, не проживающим в Южной Осетии, нет никакого смысла выезжать к нам. Инициируемые Сергеем Меняйло мероприятия создадут проблемы только для жителей Южной Осетии, которые и так перевыполняют свой гражданский долг в отношении России. В пересчете на душу населения у нас добровольцев больше, чем в любом регионе России.

Сколько южных осетин отправилось в Украину?

– Я вчера интересовался этим. Как мне сказали, сейчас там около тысячи парней. Еще одна тысяча уже прошла через это горнило.

Это, по меньшей мере, 15% мужского населения призывного возраста, если исходить из тридцати пяти тысяч постоянного населения республики. Это больше, чем обороняло Цхинвал в 2008 году.

– В обороне Цхинвала столько не участвовало».

По мнению депутата IV созыва Роланда Келехсаева, распоряжение Сергея Меняйло может обернуться настоящей охотой североосетинского военкомата на жителей Южной Осетии призывного возраста. Дело в том, говорит он, что большинство из них наряду с югоосетинским имеют российское гражданство и регистрацию на территории России. Все они, получая прописку, автоматически становились и на воинский учет. С точки зрения российского законодательства, все они – граждане России, подлежащие призыву в армию.

В конце сентября уже были подобные случаи – не выпустили из России даже действующего офицера КГБ, выезжавшего на выходные во Владикавказ. После этого инцидента Минобороны (возможно, и другие силовые ведомства) рекомендовало своим сотрудникам выезжать только по югоосетинским паспортам и иметь при себе служебные удостоверения.

Роланд Келехсаев называет эти рекомендации полумерами. По его мнению, единственный способ решить проблему – соглашение с Россией о двойном гражданстве. Оно как раз регламентирует вопросы, связанные с призывом, - люди с двойным гражданством служат в армии по месту их постоянного проживания, а не прописки.

Соглашение с Россией об урегулировании вопросов двойного гражданства уже заключено, но по непонятной причине оно до сих пор не действует, говорит Роланд Келехсаев:

«Наше руководство должно довести соглашение о двойном гражданстве до логического завершения. Это сейчас главное. Соглашение должно заработать, причем не когда-нибудь, а в ближайшее время. Если для этого необходимо встретиться с Сергеем Меняйло, значит, надо ехать. В противном случае, югоосетинский избиратель возложит всю ответственность за возможные последствия на свое руководство. Кроме того, нам нужны свои мобилизационные мероприятия, своя работа с резервистами – сборы, обучения и т.п. Своей армии у нас фактически нет, поэтому единственный наш актив – это резервисты. Мы не можем сейчас остаться без них. Я думаю, если у нас будет свой призыв в том или ином виде, свой план мероприятий, то российская сторона, наверное, должна будет с этим считаться. И нашему руководству необходимо донести это российским партнерам».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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    Мурат Гукемухов

    В 1988 году окончил Ставропольский политехнический институт, по специальности
    инженер-строитель.

    В разные годы был корреспондентом ИА Regnum, сотрудничал с издательским домом «КоммерсантЪ» и ​Institute for War and Peace Reporting (IWPR).

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