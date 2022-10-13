Перед парламентом Грузии потребовали отставки мэра Тбилиси

Перед парламентом Грузии прошла акция с требованием отставки мэра Тбилиси Кахи Каладзе. Ранее акция с такими же требованиями прошла около здания столичной мэрии. Обе акции были запланированы в соцсетях как ответ на трагедию в парке Ваке, где сегодня 13-летняя девочка погибла от удара током в фонтане. Еще двое подростков в шоковом состоянии попали в больницу, один из них, 13-летний мальчик, подключен к аппарату ИВЛ.

Сегодня мэрия убрала со своей страницы в Facebook пост от 12 октября, в котором сообщала, что ремонт фонтана в парке Ваке завершен, пишет агентство «Новости-Грузия».

«Каладзе пожертвовал жизнью ребенка из-за очередной коррупционной схемы! Мэр города, коррупционно растрачивающий бюджет страны и постоянно угрожающий жизням жителей города, должен уйти!», - заявили организаторы акции.

Участники акции принесли плакаты с надписями: «Пусть убийца Каладзе подает в отставку!», «Каладзе, вынь голову из своего Instagram!».

Перед парламентом также был установлен плакат с надписью «Город, полный смерти». Это намек на то, что Каладзе провел свою предвыборную кампанию под лозунгом «Город, полный жизни».

Ремонт каскада и фонтана в парке Ваке обошелся мэрии в 6,5 миллионов лари (2,3 миллиона долларов). А на реабилитацию всего парка запланировано 33 миллиона лари (около 12 миллионов долларов).

Инцидент в парке вызвал огромный общественный резонанс – отставки мэра в соцсетях требуют не только оппозиция, но и рядовые граждане. Сам Каха Каладзе заявил, что все виновные в случившемся будут наказаны. «Жесткое реагирование» на случившееся пообещал и премьер-министр Ираклий Гарибашвили.

В МВД СМИ сообщили, что расследование инцидента ведется по статье 240 первой части УК Грузии, что подразумевает нарушение правил безопасности, повлекшее гибель человека. Статья предусматривает наказание в виде тюремного заключения на срок от 4 до 7 лет.