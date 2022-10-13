Начало работы отремонтированных фонтанов в Ваке-парке ознаменовалось трагедией. Троих детей ударило током, тринадцатилетнюю девочку спасти не удалось, состояние других детей удовлетворительное. Сегодня мэр Тбилиси Каха Каладзе пообещал строго наказать виновных. В оппозиции напоминают об ответственности мэрии, принявшей акт о сдаче смертельного фонтана.

По информации очевидца, во время игры дети уронили в фонтан мяч. Когда они попытались достать его из воды, их ударило током. И лишь благодаря счастливой случайности удалось спасти двоих детей, рассказывает прохожая.

«Когда я проходила мимо, внезапно раздались крики. Дети лежали в воде. Другие дети звали на помощь... Один человек прыгнул внутрь, чтобы вытащить их... Сначала он вызволил одного ребенка, затем второго. Дети плакали, что там третий. Этот мужчина больше не мог войти – столько раз, сколько он входил, его сильно било током... Когда фонтаны наконец выключили, нашли третьего подростка. Она уже не подавала признаков жизни», – вспоминает очевидец.

МВД начало расследование по статье УК «Нарушение правил техники безопасности, повлекшее тяжкий вред здоровью».

Не дожидаясь результатов, мэр Тбилиси Каха Каладзе пообещал строго наказать виновных.

«Тяжелейший факт, мы шокированы известием. Что касается расследования, то оно начато, задействованы все соответствующие органы. Очевидно, что виновные будут наказаны соответствующим образом», – сказал Каладзе.

При этом прямо накануне трагедии столичная мэрия завершила ремонтные работы на месте трагедии. Мэр Каха Каладзе вчера вместе с главой городского собрания торжественно открыл фонтаны, пригласив тбилисцев посетить красивое место отдыха.

«У нас есть возможность представить общественности восстановленный малый каскад и круглый фонтан, приходите, наслаждайтесь».

В оппозиции считают, что мэр столицы должен взять на себя ответственность и подать в отставку. С заявлением по этому вопросу перед СМИ выступил лидер «Нацдвижения» Ника Мелия.

«Мне сложно говорить на эту тему, на месте родителей трагически погибшего ребенка мог оказаться любой. Никакой солидарности со стороны государства даже не чувствуется. Но мы должны учиться и брать на себя ответственность. Не за инфраструктурный провал, а политическую. Я бы ушел в отставку на месте мэра, у меня не хватило бы моральных сил дальше занимать этот пост. Есть ли у чего-то предел? – причиной всего этого является коррупция, она, как бомба замедленного действия в любой среде, в каждом казалось бы безопасном месте, она убивает. Каладзе должен понимать, что брать на себя политическую ответственность – это бремя. Не получится вытереть руки о рядового исполнителя проекта», – говорит Ника Мелия.

Ближе к вечеру Гига Гигашвили, глава городской службы охраны окружающей среды, заявил, что фонтаны были протестированы, следствие установит подробности происшествия:

«Они давно находятся в режиме испытаний. Будет проведена соответствующая экспертиза, скажу лишь, что утром почистили фонтан, включился нормально, проблем не было, он физически тогда не смог бы запуститься. Наши сотрудники чистят этот фонтан каждый день, так что пока проблем в этом плане не было».

В общей сложности проект реновации парка Ваке, включая работы по благоустройству и инфраструктуре, составляет 33 000 000 лари. Реабилитационные работы выполнены компанией Greenservice+, которая выиграла ряд тендеров, объявленных мэрией Тбилиси. На сайте компании есть список проектов, в которых она принимала участие, в том числе Алфавитная площадь, здание парламента, парк «Мзиури», Тбилисский круглый сад и др.

По информации телеканала «Формула», в 2013 году основателям компании Greenservice были предъявлены обвинения в причастности к коррупционной схеме во времена правления «Нацдвижения» в 2007-2012 годах. Впрочем, суд их оправдал, и пару лет спустя те же лица под схожим названием фирмы Greenservice+ продолжили принимать участие в государственных тендерах при правлении «Грузинской мечты». В 2014-17 годах компания выиграла 57 тендеров, а в период правления Кахи Каладзе победила в 42 тендерах. Общая сумма заключенных с государством контрактов превышает 60 миллионов лари.

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