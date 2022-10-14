С сайта абхазского президента удалили фото с «секретной картой»

Президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания накануне принял участие в заседании штаба территориальной обороны.

Как сообщили в пресс-службе абхазского лидера, на заседании в Министерстве обороне обсуждалась военно-политическая обстановка, были заслушаны доклады о практических мероприятиях по улучшению мобилизационной подготовки и материально–техническом обеспечении армии.

Аслан Бжания призвал сосредоточить основные усилия на поддержании мобилизационной готовности на должном уровне, обеспечивающем безопасность и оборону Абхазии.

По итогам встречи пресс-служба распространила фотографии, на которых, в частности, видна схема пунктов территориальной обороны Абхазии. Пользователи соцсетей и телеграм-каналы пишут, что это – секретная карта, соответственно, речь идет об утечке строжайшей государственной тайны.

С сайта абхазского президента и местных информагентств фотографии встречи уже удалили. Фото «секретной» карты все еще можно найти в поисковике Google.

Телеграм-канал RESPUBLICA обратился с просьбой к пользователям соцсетей не распространять фотографии и удалить их со своих электронных устройств.