В Тбилиси сегодня прощались с 13-летней девочкой, погибшей от удара током в фонтане парка Ваке

В Тбилиси сегодня прощались с 13-летней Маритой Мепаришвили, погибшей от удара током в фонтане парка Ваке, сообщает агентство «Новости-Грузия». На гражданской панихиде в храме Пресвятой Троицы присутствовали сотни людей – близкие семьи, друзья девочки, учителя, депутаты парламента Грузии, члены сакребуло (муниципального совета) Тбилиси.

Соболезнования родителям лично выразили столичный мэр Каха Каладзе и президент Грузии Саломе Зурабишвили. Каких-либо комментариев для СМИ они не делали.

От оценок сегодня воздерживались и оппозиционные политики, хотя ранее они прямо высказывали свою позицию, заявляя, что произошедшее стало следствием коррупционных сделок, а Каладзе должен понести политическую ответственность и уйти в отставку.

«Это не то место, где следует высказывать мое мнение. Стараюсь не сказать что-то лишнее журналистам. Одно хочу сказать обязательно – берегите наших детей, берегите себя. Сегодня такое время, когда об этом обязательно нужно помнить. Берегите друг друга», - сказал на панихиде журналистам оперный певец Паата Бурчуладзе.

Школьные педагоги сегодня отзывались о Марите, как о «воспитанной, улыбчивой и спокойной» девочке. Друзья вспоминали, как «добрую и красивую».

Марита занималась теннисом и, по словам наставников, подавала большие надежды. После выноса тела из Троицкой церкви в Ваке, прощание с девочкой продолжилось на территории корта у парка «Мзиури». Как отметил вице-президент Федерации тенниса Грузии Александр Метревели, после уроков большую часть своего времени Марита проводил именно здесь. Гроб с телом собравшиеся на корте провожали овациями.

Мариту Мапаришвили похоронили на Сабурталинском кладбище.