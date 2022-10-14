В Тбилиси продолжаются следственные мероприятия по делу гибели девочки в результате удара током в фонтане парка Ваке. Уже допрошено 30 человек. Среди подозреваемых – руководители фирмы, проводившей ремонт фонтана, а также руководитель городской службы мэрии.

Состояние второго подростка, пострадавшего в результате несчастного случая в парке Ваке, по-прежнему тяжелое. 13-летний мальчик снят с аппарата искусственного дыхания. Врачи говорят, что его положение стабильное. Состояние еще одного ребенка, находящегося на лечении в Клинике Иашвили, значительно улучшилось.

МВД возбудило дело по делу гибели 13-летней девочки. Преступление карается лишением свободы сроком от 4 до 7 лет. На протяжении всей ночи шел допрос руководителей служб «Гринсервис плюс», в том числе директора компании Лаши Пурцхванидзе и начальника городской службы охраны окружающей среды мэрии Тбилиси Гиги Гигашвили. Именно эта служба приняла проект реабилитации в парке Ваке, включавшей ремонт злополучного фонтана.

Адвокат Лаши Пурцхванидзе заявил сегодня журналистам:

«Конечно, этот человек чувствует себя ответственным, но он не говорил, что виноват», – заявил Тариел Кикнадзе.

На вопрос, ожидает ли он, что Пурцхванидзе будет предъявлено обвинение, он сказал: «Не ожидаю... доказательств недостаточно».

Примечательно, что адвокат является совладельцем этой же компании.

ООО «Гринсервис плюс» было зарегистрировано в 2010 году. Собственниками фирмы являются: Тариел Кикнадзе, имеющий в ней 34%, Коба Харшиладзе и Лаша Пурцхванидзе, имеющие по 33%. Последний также является директором компании.

К этим людям вопросы у прокуратуры возникали и в прошлом. В декабре 2013 года следственная служба Минфина арестовала бывшего главу муниципалитета Старого Тбилиси Лашу Пурцхванидзе и его бывшего заместителя Кобу Харшиладзе. По версии следствия, Пурцхванидзе вместе со своим заместителем в 2007 году на чужое имя фиктивно учредили ООО «Гринсервис», реальными собственниками которого являлись они сами со дня его основания. Основной целью создания ООО «Гринсервис» было участие в тендерах на работы по озеленению, объявленных мэрией, а Лаша Пурцхванидзе и его заместитель входили в состав тендерной комиссии. Последние объявляли тендеры на основании составленной ими сметы на количество и тип растений, которые компания закупала заранее, и, соответственно, получали незаконный доход.

16 ноября 2010 года настоящие владельцы «Гринсервиса», перестав быть государственными служащими, сменили фиктивных учредителей предприятия и разделили 100-процентную долю предприятия поровну, основав новую одноименную компанию с приставкой «плюс». До 2013 года они выиграли электронные тендеры на сумму до восьми миллионов лари.

Через год после предъявления обвинения Лаша Пурцхванидзе признал себя виновным и был освобожден в обмен на крупный штраф, а Коба Харшиладзе был приговорен к двум годам лишения свободы и также к уплате штрафа.

Весь проект реконструкции парка Ваке стоил 33 млн лари, из которых контракт на 11,8 млн лари был заключен с «Гринсервис плюс». Из этой суммы 6,5 млн лари было потрачено на реабилитацию каскада и фонтанов.

В оппозиции говорят, что «помимо компании ответственность несут сотрудники мэрии», которые подписали вышеупомянутый акт приемки.

По мнению члена «Национального движения» Левана Хабеишвили, ответственность за инцидент должен взять на себя Каха Каладзе.

«Сейчас молчание – преступление. Это преступление, потому что коррумпированные чиновники тратят десятки миллионов лари только для того, чтобы заработать больше денег, они не заботятся о здоровье наших детей. Мои дети тоже гуляют по скверам, мои дети тоже играют, и сегодня уже ничего небезопасно – сначала обрушился потолок в метро Варкетили, затем на горожан в Ваке упала остановка, и вот мы видим, что ребенок, который идет играть в Ваке в абсолютно спокойной обстановке, может погибнуть. Тем временем мэр открыл парк и сегодня говорит, что, знаете, компания виновата... не компания, а они преступники, убийцы и воры», – сказал Леван Хабеишвили.

По мнению представителя «Стратеги Агмашенебели» Пааты Манджагаладзе, ответственность должны нести не только технические исполнители проекта, но и политическое руководство правящей партии.

«Мы знаем, что в мэрии беспредел и коррупция разрушает систему управления. Результатом этого является то, что произошло. Вопрос об уголовной ответственности - это одно, и, естественно, виновный найдется, но персонал не может быть единственным ответственным, и неправильно все сваливать на него. Когда мэр говорит, что все хорошее в городе происходит благодаря ему, разрезающему ленточки, то пусть и сейчас возьмет ответственность за этот фонтан. То, что он перекладывает все на других, говорит о его низкой политической ответственности», – заявил Манджгаладзе.

У гражданских активистов своя повестка дня. Сегодня они провели предупредительную акцию с требованием отставки градоначальника. Если это требование не будет выполнено до 17 октября, состоится более многочисленная акция.

В свою очередь, представители «Грузинской мечты» заявили сегодня, что вопрос ответственности мэра Каладзе неправомерен, так как мэр не может нести ответственность за то, в чем нет его вины. Как заявил Михаил Сарджвеладзе, оппозиция излишне политизирует вопрос, играя на чувствах граждан.

Подписывайтесь на нас в соцсетях