Фигуристка Инга Гургенидзе завоевала первую медаль, выступая за Грузию

Главное управление разведки Министерства обороны Украины объявило о награде в 100 тысяч долларов за взятие в плен Игоря Стрелкова (Гиркина). Против него возбуждены дела по статьям о терроризме, убийствах, пытках и нарушении государственного суверенитета Украины.

«Известно, что один из известнейших российских террористов решил возобновить свое участие в войне против нашего государства», – сказано в пресс-релизе.

15 октября жена Стрелкова, Мирослава Регинская, опубликовала на своей странице «ВКонтакте» пост с фотографией, где она стоит со своим мужем, одетым в военную форму.

Ранее награду за поимку Стрелкова обещал выплатить из своих личных средств украинский общественный деятель Сергей Стерненко. Он начал с суммы в 10 тыс. долларов, к его инициативе присоединились другие активисты, однако итоговая сумма была всё равно меньше, чем объявленная государством.

Игорь Стрелков – один из лидеров так называемых донбасских сепаратистов, полевой командир. Он также вел каналы в социальных сетях, где пропагандировал идеи отделения Донбасса от Украины. В последнее время выступал с критикой российской военной политики на войне в Украине, считая ее недостаточно жесткой и организованной.

Стрелков также находится в международном розыске по запросу прокуратуры Нидерландов, которая считает его одним из главных обвиняемых по делу о катастрофе самолета Boeing рейса МН-17 Малазийских авиалиний в Донецкой области в 2014 году.