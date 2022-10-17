Президент Грузии прибыла с рабочим визитом в Молдову

Президент Грузии Саломе Зурабишвили сегодня прибыла с рабочим визитом в Молдову.

Из тбилисского аэропорта в Кишинев Зурабишвили вылетела самолетом Air Moldova. Сегодня авиаперевозчик преступил к выполнению регулярных рейсов между Грузией и Молдовой.

Зурабишвили проведет переговоры со своей молдавской коллегой Майей Санду – как с глазу на глаз, так и в расширенном формате, с участием делегаций. После у них запланирована совместная пресс-конференция.

Также президент Грузии встретится с премьер-министром Молдовы Натальей Гаврилицей и председателем парламента страны Игорем Гросу, пишет агентство «Новости-Грузия».

В своем Twitter Зурабишвили заявила, что «с нетерпением ждет встреч» с лидерами Молдовы.

«Это мой первый рабочий визит в Молдову. Грузия и Молдова стали близкими партнерами на пути к европейской интеграции. В эти трудные времена наш голос должен оставаться единым», — говорится в сообщении президента.

В состав делегации под руководством Зурабишвили входят посол Грузии в Молдове Леван Диасамидзе, глава администрации президента Натия Сулава и директор европейского департамента МИД Грузии Нино Бараташвили.

Отметим, что визит проходит на фоне митингов пророссийских сил в Кишиневе.

Накануне полиция снесла палаточный городок оппозиционеров, которые проводят акции с требованием отставки Майи Санду.