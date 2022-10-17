Члены наблюдательной миссии ЕС прибудут в Армению из Грузии

Евросоюз направит наблюдательную миссию в Армению, соответствующее решение сегодня на встрече в Люксембурге утвердили министры иностранных дел стран-членов ЕС.

Договоренность о развертывании этой миссии была достигнута в начале месяца в Праге в ходе встречи глав Армении, Азербайджана, Франции и Европейского совета. После сегодняшнего решения министр иностранных дел ЕС Жозеп Боррель отметил, что ЕС остается приверженным своей главной цели.

«Размещение до 40 экспертов-наблюдателей Евросоюза вдоль армяно-азербайджанской международной границы нацелено на укрепление доверия в нестабильной ситуации, вследствие которой ставится под угрозу жизнь людей и нарушается процесс урегулирования конфликта. Это еще одно доказательство полной приверженности ЕС достижению конечной цели устойчивого мира на Южном Кавказе», – сказал Боррель.

Эксперты прибудут в Армению из Грузии, где Евросоюз с 2008 года, после российско-грузинской войны, разместил гражданскую миссию в составе 200 человек. Эксперты прибывают из Грузии для максимально быстрого развертывания, при этом наблюдательная миссия в Грузии не пострадает, сообщает генеральный секретариат Совета министров ЕС.

Цель прибывающих в Армению экспертов – наблюдать, анализировать и докладывать о ситуации в регионе, сообщают в ЕС, добавляя, что миссия носит временный характер и пробудет на границах не более двух месяцев.

Это решение министров иностранных дел стран ЕС последовало за состоявшейся 6 октября в Праге четырехсторонней встречей, после которой через несколько дней в Армению прибыла первая группа наблюдателей ЕС - миссия по технической оценке. Эту группу в Армении принял секретарь Совета безопансости Армен Григорян, который подтвердил готовность Еревана поддерживать миссию во всех вопросах. На следующий день группа встретилась с начальником Генштаба ВС Армении Эдвардом Асряном, а сегодня членов миссии приняли министр обороны Сурен Папикян , обсудивший с ними «технические и организационные вопросы миссии», и министр иностранных дел Арарат Мирзоян.

Минобороны Армении сообщает, что визит наблюдателей Евросоюза в Армению ожидается в этом месяце, пишет Радио Азатутюн.