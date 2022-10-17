В Тбилиси открылось посольство Королевства Норвегии

В Тбилиси появилось посольство Королевства Норвегии. Церемония открытия посольства состоялась сегодня с участием глав МИД Грузии и Норвегии - Анникен Хюитфельд находится в Тбилиси с официальным визитом.

Грузия и Норвегия установили дипломатические отношения еще в 1918 году, в период Первой Грузинской демократической республики, сообщает агентство «Новости-Грузия». После советизации Грузии дипотношения были прерваны и восстановлены только в 1992 году, после распада СССР. Открыть посольство Норвегии в Тбилиси было решено в 2018 году.

«Мы рады тому, что увеличивается количество аккредитованных в Грузии представительств иностранных государств, что делает Тбилиси региональным дипломатическим хабом. В долгой истории дипломатических отношений между Грузией и Норвегией сегодня действительно исторический день. В этом году исполняется 30 лет со дня восстановления дипломатических отношений между двумя странами», - заявил глава МИД Грузии Илья Дарчиашвили на церемонии открытия посольства.

Говоря о связях между Грузией и Норвегией, Анникен Хюитфельд упомянула о путешествии в Грузию всемирно известного норвежского писателя Кнута Гамсуна.

«Прошло 30 лет с момента восстановления двусторонних отношений между нашими странами. Дипломатические отношения впервые были установлены в 1918 году, когда Норвегия признала Грузинскую Демократическую Республику. Примерно за 20 лет до этого один из самых известных норвежских писателей Кнут Гамсун побывал на Кавказе и влюбился в Грузию. Вернувшись на родину, он написал книгу «В сказочном царстве», где описывает горы и долины Грузии, а также с восхищением говорит о грузинском народе. Он пишет, что Грузия и Кавказ напоминают ему родной дом, а именно Северную Норвегию, где он вырос. Уверена, что трудолюбие, мастерство и отношение, которые прославил Кнут Гамсун как в Грузии, так и в Норвегии, останутся самой большой ценностью для обеих стран. Трудолюбие, дипломатические навыки и последовательное отношение никогда не были так важны, как сегодня», - заявила Анникен Хюитфельд.

Глава МИД Норвегии уже провела в Тбилиси двусторонние переговоры со своим грузинским коллегой, премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили и спикером парламента Шалвой Папуашвили. Стороны обсудили интенсификацию двусторонних отношений по линии НАТО.