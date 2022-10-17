«У Каладзе было достаточно времени, чтобы сделать этот город по-настоящему безопасным»

Ответственен ли мэр Тбилиси за гибель 13-летней девочки? Часть оппозиции и граждан считают, что да, и требуют отставки Кахи Каладзе. Своим мнением на этот счет с «Эхом Кавказа» поделились и пользователи социальных сетей.

– Должен ли мэр Тбилиси Каха Каладзе уйти в отставку?

Дато: В первую очередь необходимо расследовать, что произошло в парке Ваке. Власти тоже выдвигают свои версии, хоть и глупые, но все же необходимо доказать, что это не чей-то злой умысел, а вина строителей. Так вот, необходимо установить личность человека, ответственного за то, что фонтан был под высоким напряжением. Но затем необходимо, чтобы ответственность за наем этой компании понес тот человек, который непосредственно утвердил этого застройщика, не знаю, кто это, Каладзе или его заместители. В общем, эти люди, или человек, должны уйти со своих постов в мэрии.

Екатерина: Конечно, то, что произошло – это большая трагедия для всего народа. Возле этого фонтана мог оказаться кто угодно, и ужасно, что там оказались дети, которые не выдержали удара током, что и привело к гибели одной девочки. Повторяю, это не трагедия только семьи этой девочки, это трагедия для каждого из нас, и терпеть это нельзя. Столько несчастий произошло с момента как пост мэра занял Каха Каладзе, такого не было ни при одном мэре: люди умирают на стройках, участились аварии в городе, теперь еще и этот ужасный случай. Я порой боюсь заходить в соцсети, чтобы не увидеть известие о еще чьей-то гибели. В общем, мэр должен подать в отставку, о другом и речи быть не может.

Ираклий: Я сам в этой трагедии не вижу непосредственной вины мэра. Не он занимался строительством этого фонтана и не он ответственен за его включение и отключение. Но оппозиция, естественно, не упустила своего шанса и напала на Каладзе. Для оппонентов властей – это еще один повод потребовать отставки представителя правящей партии, на этот раз мэра Каладзе. По сути, все понимают, что просто необходимо провести расследование и наказать человека, который технически отвечал за исправную работу фонтана. Я не думаю, что это Каладзе, соответственно требовать его отставки я не считаю правильным. Это был чисто технический вопрос.

Като: Я считаю, что мэр города не должен подавать в отставку. Неправильно требовать только от одного человека взять на себя всю ответственность. Таким образом он просто покроет чужой непрофессионализм, причем массовый непрофессионализм. Да и что изменится, если мэр уйдет в отставку, думали над этим люди, которые требуют этого? Я считаю, что оппозиция просто использует эту трагедию в личных целях.

Малхаз: Все правильно, мэр должен уйти в отставку. И Каладзе, и все, кто его продвигал на этот пост, и все те, кто ответственен за строительство опасных для жизни объектов, а это значит, что вся «Грузинская мечта». Они не знают, как нужно работать.

Татия: Конечно, политизировать этот вопрос, я считаю, неправильно. Однако мы живем в стране, в которой стерты все структуры и не функционируют службы, ответственные, например, за проверку работы разных объектов. Как в таком случае может развиваться город, мы что, теперь должны бояться, что любой объект в столице может нас убить? Думаю, у Каладзе было достаточно времени на то, чтобы сделать этот город по-настоящему безопасным, но он предпочел потратить его на то, чтобы заработать побольше денег на непонятных строительствах. Так вот, время вышло, пусть его сменит тот, кто действительно что-то сможет изменить.

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